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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Вызывают шок у людей старшего возраста: 5 трендов поколения Z, к которым сложно привыкнуть

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
23 октября, 10:10
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Расскажем о 5 месседжах, которые описывают поколением Z! Поверьте, даже без указания возрастной категории, вы бы догадались, о ком идет речь. Одну из вещей вы гуглили, ведь не знали, что же это за штука такая – "Поп-ит"
5 трендов поколения Z, к которым сложно привыкнуть
5 трендов поколения Z, к которым сложно привыкнуть / Фото: Инфографика Life Сегодня

Узнайте также о популярных эвфемизмах, которыми мы делились в предыдущей статье. Конечно, если хотите общаться с зуммерами на одном языке.

Антистрессовые симпл-димпл и поп-ит

Вы не раз слышали о кнопочных симпл-димпле и поп-ите, которые популяризировались в 2021 году. Эти "штуки" называют антистрессом. Чем дольше их юзаеш, тем больше шансов жить в режиме No Stress. Ведь нажимая на них, пользователи успокаиваются. Поэтому без шуток в соцсетях о том, что они заменяют сеанс у психолога и экономят деньги, не обошлось.

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/ Фото: rozetka.com.ua

Поколение Z активно пользуется симпл-димплом и поп-итом, а у людей старшего возраста игрушка ассоциируется с пузырьковой пленкой. А в некоторых – с блистером от таблеток.

/ Фото: vk.com.

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А еще с пустым лотком для яиц. Словом, создатели симпл-димпла и поп-ита вдохновлялись вещами, которые выходили из употребления.

/ Фото: скриншот

Тренды в ТикТок

Вирусные видео в ТикТок – это еще одна фишка, которая ассоциируется с поколением Z. Молодежь принимает все вызовы современной социальной сети. И повторяет танцы, поет и выполняет задачи в любом месте. Неважно – это дом, торговый центр или магазин, который переполнен людьми. И все ради тысячи лайков и просмотров в ТикТок.

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При "Одноклассниках" такого не было , – говорит большинство родителей подростков.

Словом, ТикТок диктует онлайн-тренды для молодежи, как Институт цвета Pantone – выбор оттенков сезона для представителей фэшн-индустрии.

Опытные пользователи сети также "поймали" особенность трендов, поэтому присоединились к поколению Z. И готовы хайпить ради популяризации страниц, чтобы попасть в тренды.

Заработок в Инстаграме

Монетизация собственной страницы в Инстаграме – это еще одна "фишка" поколения Z. И она шокирует старших людей. Ведь ребята в 17 научились зарабатывать в социальной сети больше, чем их родители. Благодаря блогерству, некоторые из них ездят на Mercedes-Benz или других дорогих иномарках. И у них лишь одна забота – пойти за посылками на почту, чтобы прорекламировать продукт заказчика на своей странице.

Один из примеров – это юная блогер Юлия Вербинец из Ивано-Франковска. Ее аудитория в Инстаграме – 1 млн человек. Девушка ездит на Mercedes-Benz и в 18 лет приобрела две квартиры в родном городе.

/ Фото: Instagram: verbaaa.verbaaa

Отпраздновала совершеннолетие на максимум, которое обошлось ей примерно в 3 млн гривен. Она пригласила MONATIK, Lida Lee и Nino, чтобы гости не танцевали под треки, которые включили в YouTube. Вместо локального тамады был украинский телеведущий Юрий Горбунов. Как вам такое?

Словом, поколение Z в юном возрасте научилось зарабатывать больше родителей.

Образование в вузах – это не must have

Получить диплом бакалавра или магистра для зуммеров – это второстепенное. На примере блогеров с Инстаграма, которые зарабатывают тысячи, они поняли, что реально получать огромные деньги без окончания вуза.

Второй вариант – это пойти на курсы, где учат за несколько месяцев новой профессии, которая популярна в 2021-м. Например, программированию, созданию контента для социальных сетей или трейдингу.

Для поколения Z важно потратить минимум времени, чтобы овладеть новым делом, которое будет приносить им прибыль.

Проверьте также, понимаете ли вы сленг современных модниц.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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