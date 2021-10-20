Хватит стрессовать – наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас. Мы расскажем о 5 советах, которые сделают вас счастливее, ведь рутинный стресс исчезнет, а вы будете наслаждаться каждым днем

5 советов, которые помогут жить в режиме No Stress / Фото: Pexels

Если не хотите, чтобы у вас начались проблемы со здоровьем из-за стресса, как в телеведущей Ольги Бузовой – читайте 5 советов. Вы узнаете, как жить в режиме No Stress и быть счастливым.

Медитируйте

Медитации – это лайфхак, который быстро поможет преодолеть стресс, побороть депрессию, тревожность и улучшит ваше настроение. Известные селебритис часто практикуют такую активность. Актриса Эмилия Кларк, певица Бейонсе, дизайнер Виктория Бекхэм давно раскусили "тему" медитаций и на собственном примере показывают ее профит.

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Путешествуйте

Путешествия делают людей счастливее. Помогают перезагрузиться и абстрагироваться от рутины. И, конечно, вдохновляют на новые свершения и идеи. И неважно, вы с Карпат вернулись или Альп.

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Выбирайте правильное окружение

Анализируйте круг людей, с которыми вы больше всего проводите времени. Легко прощайтесь с абьюзерами и теми, кто негативно влияет на ваше психологическое состояние. Ведь "ваши" люди способны заряжать положительной энергетикой, а не наоборот. И вы не узнаете, что такое стресс, потому что в вашем окружении лучшие.

Занимайтесь делом, которое приносит удовольствие

Выберите работу, которая вам нравится и вы ни дня не будете работать. Знакомые слова? Уверены, что да. И они правдивы. Во время выполнения работы, которая доставляет удовольствие, вы не будете стрессовать. Даже если придется проснуться в 7 утра на встречу с боссом.

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Находите время для отдыха

Работа работой, но о собственном отдыхе не стоит забывать. В худшем случае рутинный рабочий "марафон" 24/7 приведет к выгоранию. Отделяйте время для отдыха и работы. Правильно расставленные приоритеты и налажен тайм-менеджмент – залог успеха и жизни без стрессовых ситуаций.

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