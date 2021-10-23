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СЬОГОДНІ Life No Stress

Викликають шок у людей старшого віку: 5 трендів покоління Z, до яких складно звикнути

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
23 жовтня, 10:10
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Розкажемо про 5 меседжів, які описують поколінням Z! Повірте, навіть без зазначення вікової категорії ви б здогадалися, про кого йдеться. Одну з речей ви гуглили, бо не знали, що ж це за штука така – "Поп-іт"
5 трендів покоління Z, до яких складно звикнути
5 трендів покоління Z, до яких складно звикнути / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Дізнайтеся також про популярні евфемізми, якими ми ділилися у попередній статті. Звісно, якщо хочете спілкуватися з зумерами однією мовою.

Антистресові сімпл-дімпл та поп-іт

Ви й не раз чули про кнопкові сімпл-дімпл та поп-іт, які популяризувалися в 2021 році. Ці "штуки" називають антистресом. Що довше ними користуєшся, то більше шансів жити в режимі No Stress. Бо натискаючи на них, користувачі заспокоюються. Тож без жартів у соцмережах про те, що вони замінюються сеанс у психолога та економлять гроші, не обійшлося.

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/ Фото: rozetka.com.ua

Покоління Z активно користується сімпл-дімплом та поп-ітом, а в людей старшого віку іграшка асоціюється з бульбашковою плівкою. А в деяких – із блістером від таблеток.

/ Фото: vk.com.

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А ще з порожнім лотком для яєць. Словом, творці сімпл-дімплу та поп-іту надихалися речами, які виходили з ужитку.

/ Фото: скріншот

Тренди в ТікТок

Вірусні відео в ТікТок – це ще одна фішка, яка асоціюється з поколінням Z. Молодь приймає всі виклики новітньої соціальної мережі. І повторює танці, співає чи виконує завдання будь-де. Неважливо – це дім, торговий центр чи магазин, який переповнений людьми. І все заради тисячі лайків та переглядів у ТікТок.

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При "Однокласниках" такого не було, – говорить більшість батьків підлітків.

Словом, ТікТок диктує онлайн-тренди для молоді, як Інститут кольору Pantone – вибір відтінків сезону для представників фешн-індустрії.

Досвідчені користувачі мережі також "зловили" особливість трендів, тож приєдналися до покоління Z. І готові хайпити заради популяризації сторінок, щоб потрапити в тренди.

Заробіток в Інстаграмі

Монетизація власної сторінки в Інстаграмі – це ще одна "фішка" покоління Z. І вона шокує старших людей. Бо діти в 17 навчилися заробляти в соціальній мережі більше, ніж їхні батьки. Завдяки блогерству деякі з них їздять на Mercedes-Benz чи інших дорогих іномарках. І мають єдину турботу – піти за посилками на пошту, щоб прорекламувати продукт замовника на власній сторінці.

Один із прикладів – це юна блогерка Юлія Вербинець із Івано-Франківська. Її аудиторія в Інстаграмі – 1 млн людей. Дівчина їздить на Mercedes-Benz та в 18 років придбала дві квартири в рідному місті.

/ Фото: Instagram: verbaaa.verbaaa

Відсвяткувала повноліття на максимум, яке обійшлося їй близько в 3 млн гривень. Вона запросила Монатіка, Lida Lee та Nino, щоб не гості не танцювали під треки, які ввімкнули в YouTube. Замість локального тамади був український телеведучий Юрій Горбунов. Як вам таке?

Словом, поколінням Z в юному віці навчилося заробляти більше батьків.

Освіта у ВНЗ – це не must have

Отримати диплом бакалавра, або ж магістра для зумерів – це другорядне. На прикладі блогерів із Інстаграму, які заробляють тисячі, вони зрозуміли, що реально заробити шалені гроші без закінчення ВНЗ.

Другий варіант – це піти на курси, де навчають за декілька місяців новій професії, яка популярна в 2021-му. Наприклад, програмуванню, створенню контенту для соціальних мереж чи трейдингу.

Для покоління Z важливо витратити мінімум часу для опановування нової справи, яка приноситиме їм прибуток.

Перевірте також, чи розумієте ви сленг сучасних модниць.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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