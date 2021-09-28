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Костюмы Juicy Couture, панамы, френч и много другого: что популярно у поколения Z

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
28 сентября, 12:20
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Поколение, которое и дня не проживет без смартфона, похоже, увлеклись трендами 2000-х. Рассказываем, что искали поисковике зумеры за последний год
Самые популярные тренды среди поколения Z
Самые популярные тренды среди поколения Z / Фото: Сегодня

Google представили новый отчет с результатами самых популярных запросов за год среди поколения Z, которые не представляют своей жизни без гаджетов. Данные собрали с помощью Pew Research Center, они включают запросы тех, кто родился в период с 1997 по 2012 год.

Так, на первом месте оказались запросы "эстетика поколения Z" и "розовая эстетика". За ними следуют: "гранж", "2000-е", стиль Softgirl (милые девочки – прим. ред.) и "эстетика old money" о богатых семейных династиях и их наследниках.

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Среди других трендов Google описывает всплески поисковых запросов на моду и макияж 2000-х, которые стали популярны с начала августа. Среди них: велюровые спортивные костюмы Juicy Couture, панамы, толстовки на молнии с капюшоном, джинсы с заниженной талией, укороченные футболки, мини-юбки и французский маникюр. Интерес к ним вырос по данным аналитиков за последний год более чем на 1250%.

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Одними из самых популярных трендов среди зумеров стали:

  • бейсболки (рост на 750%),
  • платья-комбинация (рост на 180%),
  • заколки-крабы для волос (рост на 250%),

  • джинсы мом (рост на 600%),
  • обувь на платформе (рост на 450%).

Среди fashion-брендов, самыми популярными среди поколения Z стали: масс-маркет ритейлер Edikted, социально ориентированный бренд Cider, австралийский ритейлер Verge Girl, Adika и Victoria's Secret.

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Самыми популярными стрижками стали: маллет, как у Майли Сайрус, многослойная стрижка с челкой Wolf cut, как у Билли Айлиш, мужская прическа eBoy, как у Тимоти Шаламе, Wings – популярная стрижка у скейтбордистов.

Ранее мы рассказывали, что YSL выпустили коллекцию косметики для проблемной кожи и назвали ее "Ню"

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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