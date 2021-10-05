Олды не понимают, а для поколения Z – это краш: 13 современных эвфемизмов, которые следует знать

Хотите сделать свой лексикон "трендовым"? Здесь единственное слово "краш" не поможет! Мы расскажем о 13 современных эвфемизмах, которые следует знать каждому

13 современных эвфемизмов, которые следует знать / Фото: Pexels

Конечно, если вы не хотите открывать Google на встрече, чтобы узнать, что такое "лончанул с факапа". В статье расскажем об эвфемизмах для хард-воркеров, блогеров, для рутинной жизни людей, а также "маскировки" факапов. С поисковыми запросами зуммеров в Интернете, о которых рассказывали ранее, также ознакомьтесь.

Почему эвфемизмы популярны?

Эвфемизмы – лексика для людей, которые прямолинейны в общении, но все же хотят сделать свои высказывания лайтовыми. И сейчас модно говорить – не "нахамил", а "абьюзнул".

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Этими словами маскируют смысл, который является нежелательным, вульгарным и пренебрежительный, чтобы сделать его более "мягким". Это один из аргументов, почему тексты в социальных сетях ними перенасыщены. Ненормативная лексика также входит в список слов, которые современные люди интерпретирують в эвфемизмы.

Начнем с "жизы"

Часто опаздываете на работу и встречи, как и курьер пиццы с доставкой в особый день? Если жизненно, то мы не знаем, как вы жили без этих трех эвфемизмов.

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Теперь не говорят: "Нахамил курьеру пиццы". Правильно – "Абьюзнул фуд-деливери".

И не употребляйте "Проспал на работу в понедельник". Говорите – "Поймал уикенд-джетлаг".

И никакого "Забыл и опоздал на встречу". Правильно – "Постфактум реджектыв митап".

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Дальше – эвфемизм, который идеализирует жизнь в социальных сетях

Вы не раз слышали от блогеров, как они апгрейдят названия блюд, которые приготовили дома. Говорят не "жареная яичница", а "скрамбл". И "макароны" они не готовят, а исключительно "пасту". А когда добавляют к рису что-то кроме соли, то сразу презентуют в сторис как "ризотто". Знакомо?

Вот один из эвфемизмов , который шокирует вашу маму, но понравится друзьям в интернете:

"Сегодня у меня хоуммейд митболы на бранч", но не "Мама сделала котлетки на полдник".

Хард-воркеры здесь? Ловите свою "жизу"

Люди, которые 24/7 посвящают себя работе и знают, что такое выгорание, оценят 5 выражений с эвфемизмами.

Хватит говорить "Быстро уговорил взять на испытательный срок", даже если вы новичок. Говорите "Асапнув положительный фидбэк сечеру".

Сделайте свою отмазку о непосещении работы трендовой и покажите, что вы полиглот. Поэтому никаких "Несколько дней не выходил на работу", а исключительно "Офф-тейк дейофов".

Люди, которые работают сверхурочно, не обойдутся без выражения "Окончил вау кейс для портфолио". Олдскульная его версия – это "Сделал что-то полезное для проекта".

И обращение к руководителям есть. Босс вас постоянно заставляет заканчивать работу, потому что дедлайны "горят" (хотя – это ваш профессиональная обязанность)? Говорите "Босс газлайтно джобизданит".

Высказывания для похвалы также есть. Когда-то говорили "Похвалил младшего специалиста за реплику на совещании, которая заставила улыбнуться начальника", но не сегодня! Ибо современные люди говорят "Ачивнув джуниора за питч на митинге".

И на десерт – сленг для факапов

Его также используют публичные люди в социальных сетях. Согласитесь, что позитивно влияет на образ не "Перепутал задачи", а "Креативно интерпретировал".

Вот еще 3 must know высказывания, которые вам понадобятся:

"Все перепутал" – "Хаотично приоритизировал".

"Облажался в первый день" – "Лончанул с факапа".

"Сорвал сроки работ" – "Перенес дедлайн в зону комфорта".

Проверьте также, понимаете ли вы сленг современных модниц.