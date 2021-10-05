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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Олды не понимают, а для поколения Z – это краш: 13 современных эвфемизмов, которые следует знать

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
5 октября, 16:25
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Хотите сделать свой лексикон "трендовым"? Здесь единственное слово "краш" не поможет! Мы расскажем о 13 современных эвфемизмах, которые следует знать каждому
13 современных эвфемизмов, которые следует знать
13 современных эвфемизмов, которые следует знать / Фото: Pexels

Конечно, если вы не хотите открывать Google на встрече, чтобы узнать, что такое "лончанул с факапа". В статье расскажем об эвфемизмах для хард-воркеров, блогеров, для рутинной жизни людей, а также "маскировки" факапов. С поисковыми запросами зуммеров в Интернете, о которых рассказывали ранее, также ознакомьтесь.

Почему эвфемизмы популярны?

Эвфемизмы – лексика для людей, которые прямолинейны в общении, но все же хотят сделать свои высказывания лайтовыми. И сейчас модно говорить – не "нахамил", а "абьюзнул".

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Этими словами маскируют смысл, который является нежелательным, вульгарным и пренебрежительный, чтобы сделать его более "мягким". Это один из аргументов, почему тексты в социальных сетях ними перенасыщены. Ненормативная лексика также входит в список слов, которые современные люди интерпретирують в эвфемизмы.

Начнем с "жизы"

Часто опаздываете на работу и встречи, как и курьер пиццы с доставкой в особый день? Если жизненно, то мы не знаем, как вы жили без этих трех эвфемизмов.

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Теперь не говорят: "Нахамил курьеру пиццы". Правильно – "Абьюзнул фуд-деливери".

И не употребляйте "Проспал на работу в понедельник". Говорите – "Поймал уикенд-джетлаг".

И никакого "Забыл и опоздал на встречу". Правильно – "Постфактум реджектыв митап".

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Дальше – эвфемизм, который идеализирует жизнь в социальных сетях

Вы не раз слышали от блогеров, как они апгрейдят названия блюд, которые приготовили дома. Говорят не "жареная яичница", а "скрамбл". И "макароны" они не готовят, а исключительно "пасту". А когда добавляют к рису что-то кроме соли, то сразу презентуют в сторис как "ризотто". Знакомо?

Вот один из эвфемизмов , который шокирует вашу маму, но понравится друзьям в интернете:

"Сегодня у меня хоуммейд митболы на бранч", но не "Мама сделала котлетки на полдник".

Хард-воркеры здесь? Ловите свою "жизу"

Люди, которые 24/7 посвящают себя работе и знают, что такое выгорание, оценят 5 выражений с эвфемизмами.

Хватит говорить "Быстро уговорил взять на испытательный срок", даже если вы новичок. Говорите "Асапнув положительный фидбэк сечеру".

Сделайте свою отмазку о непосещении работы трендовой и покажите, что вы полиглот. Поэтому никаких "Несколько дней не выходил на работу", а исключительно "Офф-тейк дейофов".

Люди, которые работают сверхурочно, не обойдутся без выражения "Окончил вау кейс для портфолио". Олдскульная его версия – это "Сделал что-то полезное для проекта".

И обращение к руководителям есть. Босс вас постоянно заставляет заканчивать работу, потому что дедлайны "горят" (хотя – это ваш профессиональная обязанность)? Говорите "Босс газлайтно джобизданит".

Высказывания для похвалы также есть. Когда-то говорили "Похвалил младшего специалиста за реплику на совещании, которая заставила улыбнуться начальника", но не сегодня! Ибо современные люди говорят "Ачивнув джуниора за питч на митинге".

И на десерт – сленг для факапов

Его также используют публичные люди в социальных сетях. Согласитесь, что позитивно влияет на образ не "Перепутал задачи", а "Креативно интерпретировал".

Вот еще 3 must know высказывания, которые вам понадобятся:

"Все перепутал" – "Хаотично приоритизировал".

"Облажался в первый день" – "Лончанул с факапа".

"Сорвал сроки работ" – "Перенес дедлайн в зону комфорта".

Проверьте также, понимаете ли вы сленг современных модниц.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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