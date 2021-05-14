5 рецептов домашнего мороженого. Приготовить его не так сложно, как кажется
Это может быть крем-брюле, медовое или кофейное лакомство
Нам часто кажется, что есть еда, которая не подвластна нам на кухне, и своими руками или без специального оборудования ее приготовить невозможно. Это, конечно, не так. Потому что в кулинарном деле важно желание. А когда оно есть – все получится обязательно. В этой подборке – 5 рецептов домашнего мороженого. Для тех, кто борется за стройность и тех, кто любит сладости и "дружит" с сахаром.
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Кофейное мороженое
Ингредиенты
- 500 г – 33-35% сливок⠀
- 4 шт. – желтков⠀
- 70 г – коричневого сахара⠀
- 2 ст. л. – крепкого кофе⠀
Способ приготовления⠀
- Желтки взбить с сахаром в светлую массу. Сливки довести до кипения, но не кипятить.⠀
- Сварить крепкий кофе и добавить в сливки. Соединить сливки со взбитыми желтками и перемешать.⠀
- На очень слабом огне довести массу до кипения, как только она загустеет, снять с огня и мешать 2-3 минуты.⠀
- Перелить в пластиковый контейнер, охладить, закрыть и поставить в морозилку на 8 часов.⠀
- Перемешивать мороженое каждый час, чтобы оно получилось однородным.
Мороженое крем-брюле
Ингредиенты
- Бананы – 6 шт.
- Арахисовая паста – 2 ст. л.
- Арахис, шоколад для украшения
Способ приготовления
- Нарезать бананы, отправить в морозилку на 2 часа.
- В блендере взбить бананы и арахисовую пасту.
- Сверху полить растопленным шоколадом, посыпать арахисом.
Домашнее мороженое со сгущенным молоком
Ингредиенты
- Сливки 33% – 500 мл
- Сгущенное молоко – 1 банка
- Вафельные коржи для торта – 2 шт.
Способ приготовления
- Взбить сливки до мягких пиков. Добавить сгущенное молоко и снова все взбить.
- В разъемную форму положить корж, вылить сливки с молоком и накрыть вторым коржом.
- Убрать в морозилку на 5 часов.
Домашнее мороженое за 5 минут
Ингредиенты
- Банан – 3 шт.
- Цедра половины лимона
- Сок половины лимона
Способ приготовления
- Нарезать банан на кружочки толщиной до 2 см. Отправить в морозилку 2-3 часа.
- Замороженный банан, цедру и сок лимона отправить в блендер и хорошо перемолоть. Украсить мороженое по вкусу.
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Медовое мороженое
Ингредиенты
- Сливки от 20% до 30% – 250 мл
- Желтки – 3 шт.
- Мед – 100 г
- Ванильный сахар – 1/2 ч. л.
Способ приготовления
- Сливки смешать с медом и ванильным сахаром. Поставить на медленный огонь, постоянно помешиваем до растворения меда.
- Взбить желтки. Смешать со сливочной массой и поставить опять на очень медленный огонь.
- Постоянно помешивать, так как пригорает очень быстро. Как только масса начнет густеть, снять с огня.
- Разлить по формам, отправить в морозилку на 5 часов.
Здесь собраны рецепты десертов, любимых из детства.
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