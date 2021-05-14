5 рецептов домашнего мороженого. Приготовить его не так сложно, как кажется

Это может быть крем-брюле, медовое или кофейное лакомство

Нам часто кажется, что есть еда, которая не подвластна нам на кухне, и своими руками или без специального оборудования ее приготовить невозможно. Это, конечно, не так. Потому что в кулинарном деле важно желание. А когда оно есть – все получится обязательно. В этой подборке – 5 рецептов домашнего мороженого. Для тех, кто борется за стройность и тех, кто любит сладости и "дружит" с сахаром.

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Кофейное мороженое

Фото: instagram.com/natalilazorskaya/

Ингредиенты

500 г – 33-35% сливок⠀

4 шт. – желтков⠀

70 г – коричневого сахара⠀

2 ст. л. – крепкого кофе⠀

Способ приготовления⠀

Желтки взбить с сахаром в светлую массу. Сливки довести до кипения, но не кипятить.⠀ Сварить крепкий кофе и добавить в сливки. Соединить сливки со взбитыми желтками и перемешать.⠀ На очень слабом огне довести массу до кипения, как только она загустеет, снять с огня и мешать 2-3 минуты.⠀ Перелить в пластиковый контейнер, охладить, закрыть и поставить в морозилку на 8 часов.⠀ Перемешивать мороженое каждый час, чтобы оно получилось однородным.

Мороженое крем-брюле

Фото: instagram.com/rezepti_food/

Ингредиенты

Бананы – 6 шт.

Арахисовая паста – 2 ст. л.

Арахис, шоколад для украшения

Способ приготовления

Нарезать бананы, отправить в морозилку на 2 часа. В блендере взбить бананы и арахисовую пасту. Сверху полить растопленным шоколадом, посыпать арахисом.

Домашнее мороженое со сгущенным молоком

Фото: instagram.com/markina.fit/

Ингредиенты

Сливки 33% – 500 мл

Сгущенное молоко – 1 банка

Вафельные коржи для торта – 2 шт.

Способ приготовления

Взбить сливки до мягких пиков. Добавить сгущенное молоко и снова все взбить. В разъемную форму положить корж, вылить сливки с молоком и накрыть вторым коржом. Убрать в морозилку на 5 часов.

Домашнее мороженое за 5 минут

Фото: instagram.com/liza_nozhenko/

Ингредиенты

Банан – 3 шт.

Цедра половины лимона

Сок половины лимона

Способ приготовления

Нарезать банан на кружочки толщиной до 2 см. Отправить в морозилку 2-3 часа. Замороженный банан, цедру и сок лимона отправить в блендер и хорошо перемолоть. Украсить мороженое по вкусу.

Медовое мороженое

Фото: instagram.com/honey_pkp/

Ингредиенты

Сливки от 20% до 30% – 250 мл

Желтки – 3 шт.

Мед – 100 г

Ванильный сахар – 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Сливки смешать с медом и ванильным сахаром. Поставить на медленный огонь, постоянно помешиваем до растворения меда. Взбить желтки. Смешать со сливочной массой и поставить опять на очень медленный огонь. Постоянно помешивать, так как пригорает очень быстро. Как только масса начнет густеть, снять с огня. Разлить по формам, отправить в морозилку на 5 часов.

Здесь собраны рецепты десертов, любимых из детства.

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