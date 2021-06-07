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Обед с собой – 7 быстрых и полезных идей

Сегодня, 14:51

Приготовьте куриные котлеты с овощами, запеканку и салат

Полезный обед с собой - котлеты с кабачком Фото: instagram.com/realkulinar/
Полезный обед с собой - котлеты с кабачком
Фото: instagram.com/realkulinar/

Обед с собой – это сразу несколько преимуществ. Вам не нужно думать, куда бежать, чтобы купить еду, вы знаете, из чего приготовлен ваш личный обед и выбираете оптимальные для себя ингредиенты. Мы рассказывали, какие полезные тосты можно приготовить на завтрак, теперь – рецепты быстрого и полезного обеда с собой.

Хрустящий лаваш с овощами

Фото: instagram.com/gotovim_i_pechem/

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Моцарелла – по вкусу
  • Капуста молодая – небольшой кусочек
  • Зелень – любая
  • Йогурт или сметана для смазывания лаваша
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Капусту и зелень мелко нарезать. Огурец, помидор нарезать соломкой, зелень мелко нарезать. Моцареллу натереть на терке.
  2. Разрезать лаваш на квадраты, немного смазать сметаной или йогуртом. Посолить, поперчить.
  3. Выложить начинку и завернуть лаваш.
  4. Обжарить лаваш на небольшом количестве масла с двух сторон.


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Куриная запеканка с овощами

Фото: instagram.com/kylinarrecept/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 500 г
  • Морковь, лук – по 1 шт.
  • Цветная капуста – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр нежирный 70 г
  • Специи – по вкусу

Способ приготовление

  1. Курицу нарезать на мелкие кусочки, морковь и лук измельчить блендером или натереть.
  2. Все смешать вместе с яйцом, посолить и выложить на противень.
  3. Сверху выложить капусту и посыпать натертым сыром. Запекать при 180 градусах 40 минут.

Рубленые куриные котлеты с кабачком

Фото: instagram.com/realkulinar/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 700 г
  • Кабачок – 150 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 1,5 ст. л.
  • Сыр тертый – 50 г
  • Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
  • Зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить, оставить на 15 минут, отжать лишнюю жидкость.
  2. Филе мелко нарезать, добавить кабачок, яйца, сметану, сыр, крахмал, зелень, соль, перец. Перемешать.
  3. Обжарить на растительном масле с двух сторон.

Семга, запеченная с овощами (или любая другая рыба)

Фото: instagram.com/jennys_recipes2020/

Ингредиенты

  • Семга – 150 г
  • Помидоры черри – 5 шт.
  • Цветная капуста – 100 г
  • Сок лимона – несколько капель
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. В форму для запекания положить помидоры, отваренные соцветия капусты. Посолить, сбрызнуть оливковым маслом.
  2. Сверху положить семгу и сбрызнуть соком лимона. Посолить, поперчить.
  3. Накрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут при 220 градусах.

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Салат с курицей и авокадо

Фото: instagram.com/irynazagorska/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 300 г
  • Огурец, помидор, авокадо – по 1 шт.
  • Салатные листья
  • Йогурт – 2 ст. л.
  • Неострая горчица – 1 ст. л.
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Лимонный сок – несколько капель
  • Смесь перцев, соль, зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить филе в подсоленной воде до готовности примерно 20 минут. Остудить.
  2. Для заправки соединить горчицу, йогурт, лимонный сок, смесь перцев и соль.
  3. Мякоть авокадо, курицу, огурец и помидор нарезать кусочками. Добавить крупно порванные или порезанные листья салата, измельченный лук и заправку. Перемешать.

Кабачковые оладьи с овсянкой

Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Ингредиенты

  • Кабачки – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Овсяные хлопья – 5 ст. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Порошок карри – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачки очистить и натереть на средней терке, лишний сок отжать.
  2. Укроп мелко нарезать, чеснок пропустить через чесночницу.
  3. Добавить к кабачкам хлопья, яйцо, соль, перец, карри, чеснок и зелень, хорошо перемешать.
  4. Выложить на сковороду с маслом и жарить с двух сторон до румяной корочки.

Яичный рулет с тунцом

Фото: instagram.com/trener.katena/

Ингредиенты на 1 порцию

  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр творожный – 100 г
  • Тунец консервированный в собственном соку – 100 г
  • Огурец – 30 г

Способ приготовления

  1. Смешать два яйца и пожарить блинчик. Смазать сыром блин, сверху разложить тунец, а затем огурец, порезанный на слайсы.
  2. Скрутить рулет, по желанию украсить зеленью.

И еще один рецепт – миндального пирога с крапивой – узнаете из этого видео.

Здесь собраны 12 блюд, приготовленных с рисом.

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