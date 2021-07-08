4 соуса для пасты, от которых итальянцы без ума

Вероятно, сложно найти человека, который был бы равнодушен к кухне Италии. Сейчас сложно представить, что в мире не существует пиццы, изысканных фрикаделек польпетте, тирамису и пасты. И если пасту мы все научились готовить до состояния аль денте, то с соусами стоит разобраться и узнать о самых любимых среди итальянцев. Ниже – несколько слов о них и рецепты этих соусов. В календаре лайфхаков для лета найдете небанальные идеи, как провести его достойно.
Маринара
Это один из китов итальянской кухни, рецепту которого больше четырех веков. Говорят, его изобрели тогда, когда испанцы завезли в Европу помидоры. Неаполитанские моряки и их жены "колдовали" над овощем, добавляя в него оливки, каперсы, специи. Маринара универсальный: его можно приготовить впрок и хранить в закрытых контейнерах в холодильнике. Говорят, что классический американский кетчуп появился именно благодаря маринаре. Готовится соус из консервированных помидоров.
Что нужно для этого соуса
- 800 г консервированных рубленых помидоров в собственном соку
- 50 мл воды
- 1 черешок сельдерея
- 0,5 белой луковицы
- 1-2 зуб. чеснока
- 1 ч. л. итальянских трав
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. свежего базилика
- Соль, сахар – по вкусу
Как приготовить
- Переложить помидоры в миску вместе с соком.
- Мелко нарезать лук, чеснок и сельдерей, затем обжарить до мягкости на оливковом масле. Следите, чтобы овощи не изменили цвет.
- Добавить томаты, сахар и соль (примерно в равном количестве), травы и томить на медленном огне 20 минут.
- Когда соус будет напоминать пюре, посыпать его измельченным базиликом.
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Лимонный соус
Красивый и ароматный. Родился на юге Италии, где растут самые сочные лимоны. Понятно, что для этого соуса нужно брать лучшие цитрусовые.
Что нужно для лимонного соуса
- 2 ст. л. лимонного сока
- цедра 1 лимона
- 300 мл жирных сливок
- Жареные кедровые орехи, свежий базилик, пармезан – по вкусу
Как приготовить
- С помощью мелкой терки снять цедру, выдавить сок.
- Перелить сливки в сковороду и довести до кипения.
- Тонкой струйкой ввести лимонный сок, постоянно помешивая соус. Всыпать цедру.
- Готовить на медленном огне до загустения. Добавить предварительно отваренную пасту, рубленый базилик и орехи.
- Посыпать тертым пармезаном.
Путтанеска
Слово "путтаната" уже вызывает четкую ассоциацию. Именно с путанами итальянцы ассоциируют этот соус, только с позитивной стороны. Мол, соус обжигает, как грешная любовь. Вместе с такой романтикой путтанеска очень универсален и готовится из продуктов, которые всегда есть в холодильнике у итальянцев.
Что нужно для путтанески
- 0,5 л цельных помидоров в собственном соку
- 2–3 зуб. чеснока
- 1 перец чили
- 100 г маслин
- 5-6 анчоусов
- 1 ст. л. каперсов
- 30 мл оливкового масла
- Пармезан, петрушка – по вкусу
Способ приготовления
- Очистить помидоры от кожуры и крупно нарезать. Порубить чеснок, убрать семена из перца и нарезать его тонкими полукольцами.
- Разогреть масло на сковороде и обжарить чеснок в течение 1 минуты. Добавить перец, измельченные маслины, каперсы и анчоусы, растертые в ступке. Тушить 2 минуты.
- Всыпать помидоры и готовить еще 20-30 минут до загустения. После добавления отваренной пасты, посыпать зеленью и сыром.
Аматричана
Изначально в соусе, который родился в городе Аматриче, использовались свиные щечки, много оливкового масла и острый перец. Но сегодня щечки не обязательны, это могут быть бекон или грудинка.
Что нужно для аматричаны
- 150 г бекона
- 1 ст. л. оливкового масла
- 700 г помидоров
- 1 ч. л. сахара
- 80 г сыра пекорино или пармезана
- 1 перец чили
- 0,5 луковицы
- Соль – по вкусу
Как приготовить
- Тонко и мелко нарезать бекон и обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла, максимально вытопив жир.
- Добавить в сковороду измельченные лук и перец, обжарить до золотистого цвета.
- Обдать томаты кипятком, удалить кожицу и семена, перетереть в пюре, приправив сахаром и солью. Добавить к овощам и тушить на среднем огне 15 минут.
- Выложить в соус готовую пасту и тертый сыр, хорошо перемешать.
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