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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

4 соуса для пасты, от которых итальянцы без ума

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
8 июля, 15:41
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Это маринара, лимонный соус, путтанеска и аматричана. У каждого из них своя история и они очень авторитетны в итальянской кухне. Их приготовление занимает не больше 20 минут, а ингредиенты должны быть свежими и сочными
Рецепт пасты с оливками и рыбой
Рецепт пасты с оливками и рыбой / Фото: Depositphotos

Вероятно, сложно найти человека, который был бы равнодушен к кухне Италии. Сейчас сложно представить, что в мире не существует пиццы, изысканных фрикаделек польпетте, тирамису и пасты. И если пасту мы все научились готовить до состояния аль денте, то с соусами стоит разобраться и узнать о самых любимых среди итальянцев. Ниже – несколько слов о них и рецепты этих соусов. В календаре лайфхаков для лета найдете небанальные идеи, как провести его достойно.

Маринара

Соус маринара
Соус маринара / Фото: instagram.com/recipe_nehudeem/

Это один из китов итальянской кухни, рецепту которого больше четырех веков. Говорят, его изобрели тогда, когда испанцы завезли в Европу помидоры. Неаполитанские моряки и их жены "колдовали" над овощем, добавляя в него оливки, каперсы, специи. Маринара универсальный: его можно приготовить впрок и хранить в закрытых контейнерах в холодильнике. Говорят, что классический американский кетчуп появился именно благодаря маринаре. Готовится соус из консервированных помидоров.

Что нужно для этого соуса

  • 800 г консервированных рубленых помидоров в собственном соку
  • 50 мл воды
  • 1 черешок сельдерея
  • 0,5 белой луковицы
  • 1-2 зуб. чеснока
  • 1 ч. л. итальянских трав
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. свежего базилика
  • Соль, сахар – по вкусу

Как приготовить

  1. Переложить помидоры в миску вместе с соком.
  2. Мелко нарезать лук, чеснок и сельдерей, затем обжарить до мягкости на оливковом масле. Следите, чтобы овощи не изменили цвет.
  3. Добавить томаты, сахар и соль (примерно в равном количестве), травы и томить на медленном огне 20 минут.
  4. Когда соус будет напоминать пюре, посыпать его измельченным базиликом.

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Лимонный соус

Лимонный соус
Лимонный соус / Фото: instagram.com/vincenzosplate/

Красивый и ароматный. Родился на юге Италии, где растут самые сочные лимоны. Понятно, что для этого соуса нужно брать лучшие цитрусовые.

Что нужно для лимонного соуса

  • 2 ст. л. лимонного сока
  • цедра 1 лимона
  • 300 мл жирных сливок
  • Жареные кедровые орехи, свежий базилик, пармезан – по вкусу

Как приготовить

  1. С помощью мелкой терки снять цедру, выдавить сок.
  2. Перелить сливки в сковороду и довести до кипения.
  3. Тонкой струйкой ввести лимонный сок, постоянно помешивая соус. Всыпать цедру.
  4. Готовить на медленном огне до загустения. Добавить предварительно отваренную пасту, рубленый базилик и орехи.
  5. Посыпать тертым пармезаном.

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Путтанеска

Соус путтанеска
Соус путтанеска / Фото: instagram.com/alekseyvarshavskiy/

Слово "путтаната" уже вызывает четкую ассоциацию. Именно с путанами итальянцы ассоциируют этот соус, только с позитивной стороны. Мол, соус обжигает, как грешная любовь. Вместе с такой романтикой путтанеска очень универсален и готовится из продуктов, которые всегда есть в холодильнике у итальянцев.

Что нужно для путтанески

  • 0,5 л цельных помидоров в собственном соку
  • 2–3 зуб. чеснока
  • 1 перец чили
  • 100 г маслин
  • 5-6 анчоусов
  • 1 ст. л. каперсов
  • 30 мл оливкового масла
  • Пармезан, петрушка – по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистить помидоры от кожуры и крупно нарезать. Порубить чеснок, убрать семена из перца и нарезать его тонкими полукольцами.
  2. Разогреть масло на сковороде и обжарить чеснок в течение 1 минуты. Добавить перец, измельченные маслины, каперсы и анчоусы, растертые в ступке. Тушить 2 минуты.
  3. Всыпать помидоры и готовить еще 20-30 минут до загустения. После добавления отваренной пасты, посыпать зеленью и сыром.

Аматричана

Соус аматричана
Соус аматричана / Фото: instagram.com/ves_rim_v_karmane/

Изначально в соусе, который родился в городе Аматриче, использовались свиные щечки, много оливкового масла и острый перец. Но сегодня щечки не обязательны, это могут быть бекон или грудинка.

Что нужно для аматричаны

  • 150 г бекона
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 700 г помидоров
  • 1 ч. л. сахара
  • 80 г сыра пекорино или пармезана
  • 1 перец чили
  • 0,5 луковицы
  • Соль – по вкусу

Как приготовить

  1. Тонко и мелко нарезать бекон и обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла, максимально вытопив жир.
  2. Добавить в сковороду измельченные лук и перец, обжарить до золотистого цвета.
  3. Обдать томаты кипятком, удалить кожицу и семена, перетереть в пюре, приправив сахаром и солью. Добавить к овощам и тушить на среднем огне 15 минут.
  4. Выложить в соус готовую пасту и тертый сыр, хорошо перемешать.

Если вы любите французскую кухню, то приготовьте суп вишисуаз. Рецепт – в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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