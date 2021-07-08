4 соуси для пасти, які обожнюють італійці

Ймовірно, складно знайти людину, яка була б байдужою до кухні Італії. Зараз складно уявити, що в світі не існує піци, вишуканих фрикадельок польпете, тирамісу і пасти. І якщо пасту ми всі навчилися готувати до стану аль денте, то із соусами варто розібратися і дізнатися про найулюбленіші серед італійців. Нижче – кілька слів про них і рецепти цих соусів. У календарі лайфхаків для літа знайдете небанальні ідеї, як провести його гідно.
Маринара
Це один з китів італійської кухні, рецепту якого більше чотирьох століть. Кажуть, його винайшли тоді, коли іспанці завезли в Європу помідори. Неаполітанські моряки та їхні дружини "чаклували" над овочем, додаючи в нього оливки, каперси, спеції. Маринара універсальний соус: його можна приготувати про запас і зберігати в закритих контейнерах у холодильнику. Кажуть, що класичний американський кетчуп з'явився саме завдяки маринарі. Готується соус з консервованих помідорів.
Що потрібно для цього соусу
- 800 г консервованих рубаних помідорів у власному соку
- 50 мл води
- 1 черешок селери
- 0,5 білої цибулини
- 1-2 зуб. часнику
- 1 ч. л. італійських трав
- 1-2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. свіжого базиліку
- Сіль, цукор – за смаком
Як приготувати
- Перекласти помідори в миску разом із соком.
- Дрібно нарізати цибулю, часник і селеру, потім обсмажити до м'якості на оливковій олії. Слідкуйте, щоб овочі не змінили колір.
- Додати томати, цукор і сіль (приблизно в рівній кількості), трави і томити на повільному вогні 20 хвилин.
- Коли соус нагадуватиме пюре, посипати його подрібненим базиліком.
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Лимонний соус
Красивий і ароматний. Народився на півдні Італії, де ростуть найсоковитішы лимони. Зрозуміло, що для цього соусу потрібно брати найкращі цитрусові.
Що потрібно для лимонного соусу
- 2 ст. л. лимонного соку
- цедра 1 лимона
- 300 мл жирних вершків
- Смажені кедрові горіхи, свіжий базилік, пармезан – за смаком
Як приготувати
- За допомогою дрібної терки зняти цедру, вичавити сік.
- Перелити вершки в сковороду і довести до кипіння.
- Тонкою цівкою ввести лимонний сік, постійно помішуючи соус. Всипати цедру.
- Готувати на повільному вогні до загустіння. Додати попередньо відварену пасту, рубаний базилік і горіхи.
- Посипати тертим пармезаном.
Путанеска
Слово "путаната" вже має чітку асоціацію. Саме з путанами італійці асоціюють цей соус, тільки з позитивного боку. Мовляв, соус обпікає, як грішна любов. Разом з такою романтикою путанеска дуже універсальний і готується з продуктів, які завжди є в холодильнику італійців.
Що потрібно для путанески
- 0,5 л цільних помідорів у власному соку
- 2-3 зуб. часнику
- 1 перець чилі
- 100 г маслин
- 5-6 анчоусів
- 1 ст. л. каперсів
- 30 мл оливкової олії
- Пармезан, петрушка – за смаком
Спосіб приготування
- Очистити помідори від шкірки і крупно нарізати. Порубати часник, прибрати насіння з перцю і нарізати його тонкими півкільцями.
- Розігріти олію на сковороді і обсмажити часник 1 хвилину. Додати перець, подрібнені маслини, каперси і анчоуси, розтерті в ступці. Тушкувати 2 хвилини.
- Всипати помідори і готувати ще 20-30 хвилин до загустіння. Після додавання відвареної пасти, посипати зеленню і сиром.
Аматричана
Спочатку в соусі, який народився в місті Аматриче, використовувалися свинячі щічки, багато оливкової олії і гострий перець. Але сьогодні щічки не обов'язкові, це можуть бути бекон або грудинка.
Що потрібно для аматричани
- 150 г бекону
- 1 ст. л. оливкової олії
- 700 г помідорів
- 1 ч. л. цукру
- 80 г пармезану
- 1 перець чилі
- 0,5 цибулини
- Сіль – за смаком
Як приготувати
- Тонко і дрібно нарізати бекон і обсмажити на сковороді з додаванням оливкової олії, максимально витопивши жир.
- Додати в сковороду подрібнені цибулю і перець, обсмажити до золотистого кольору.
- Обдати томати окропом, видалити шкірку і насіння, перетерти в пюре, приправивши цукром і сіллю. Додати до овочів і тушкувати на середньому вогні 15 хвилин.
- Викласти в соус готову пасту і тертий сир, добре перемішати.
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