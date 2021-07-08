4 соуси для пасти, які обожнюють італійці

Це маринара, лимонний соус, путанеска і аматричана. У кожного з них своя історія і вони дуже авторитетні в італійській кухні. На їхнє приготування треба не більше 20 хвилин, а інгредієнти мають бути свіжими і соковитими

Рецепт пасти з оливками та рибою / Фото: Depositphotos

Ймовірно, складно знайти людину, яка була б байдужою до кухні Італії. Зараз складно уявити, що в світі не існує піци, вишуканих фрикадельок польпете, тирамісу і пасти. І якщо пасту ми всі навчилися готувати до стану аль денте, то із соусами варто розібратися і дізнатися про найулюбленіші серед італійців. Нижче – кілька слів про них і рецепти цих соусів. У календарі лайфхаків для літа знайдете небанальні ідеї, як провести його гідно.

Маринара

Соус маринара / Фото: instagram.com/recipe_nehudeem/

Це один з китів італійської кухні, рецепту якого більше чотирьох століть. Кажуть, його винайшли тоді, коли іспанці завезли в Європу помідори. Неаполітанські моряки та їхні дружини "чаклували" над овочем, додаючи в нього оливки, каперси, спеції. Маринара універсальний соус: його можна приготувати про запас і зберігати в закритих контейнерах у холодильнику. Кажуть, що класичний американський кетчуп з'явився саме завдяки маринарі. Готується соус з консервованих помідорів.

Що потрібно для цього соусу

800 г консервованих рубаних помідорів у власному соку

50 мл води

1 черешок селери

0,5 білої цибулини

1-2 зуб. часнику

1 ч. л. італійських трав

1-2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. свіжого базиліку

Сіль, цукор – за смаком

Як приготувати

Перекласти помідори в миску разом із соком. Дрібно нарізати цибулю, часник і селеру, потім обсмажити до м'якості на оливковій олії. Слідкуйте, щоб овочі не змінили колір. Додати томати, цукор і сіль (приблизно в рівній кількості), трави і томити на повільному вогні 20 хвилин. Коли соус нагадуватиме пюре, посипати його подрібненим базиліком.

Лимонний соус

Лимонний соус / Фото: instagram.com/vincenzosplate/

Красивий і ароматний. Народився на півдні Італії, де ростуть найсоковитішы лимони. Зрозуміло, що для цього соусу потрібно брати найкращі цитрусові.

Що потрібно для лимонного соусу

2 ст. л. лимонного соку

цедра 1 лимона

300 мл жирних вершків

Смажені кедрові горіхи, свіжий базилік, пармезан – за смаком

Як приготувати

За допомогою дрібної терки зняти цедру, вичавити сік. Перелити вершки в сковороду і довести до кипіння. Тонкою цівкою ввести лимонний сік, постійно помішуючи соус. Всипати цедру. Готувати на повільному вогні до загустіння. Додати попередньо відварену пасту, рубаний базилік і горіхи. Посипати тертим пармезаном.

Путанеска

Соус путанеска / Фото: instagram.com/alekseyvarshavskiy/

Слово "путаната" вже має чітку асоціацію. Саме з путанами італійці асоціюють цей соус, тільки з позитивного боку. Мовляв, соус обпікає, як грішна любов. Разом з такою романтикою путанеска дуже універсальний і готується з продуктів, які завжди є в холодильнику італійців.

Що потрібно для путанески

0,5 л цільних помідорів у власному соку

2-3 зуб. часнику

1 перець чилі

100 г маслин

5-6 анчоусів

1 ст. л. каперсів

30 мл оливкової олії

Пармезан, петрушка – за смаком

Спосіб приготування

Очистити помідори від шкірки і крупно нарізати. Порубати часник, прибрати насіння з перцю і нарізати його тонкими півкільцями. Розігріти олію на сковороді і обсмажити часник 1 хвилину. Додати перець, подрібнені маслини, каперси і анчоуси, розтерті в ступці. Тушкувати 2 хвилини. Всипати помідори і готувати ще 20-30 хвилин до загустіння. Після додавання відвареної пасти, посипати зеленню і сиром.

Аматричана

Соус аматричана / Фото: instagram.com/ves_rim_v_karmane/

Спочатку в соусі, який народився в місті Аматриче, використовувалися свинячі щічки, багато оливкової олії і гострий перець. Але сьогодні щічки не обов'язкові, це можуть бути бекон або грудинка.

Що потрібно для аматричани

150 г бекону

1 ст. л. оливкової олії

700 г помідорів

1 ч. л. цукру

80 г пармезану

1 перець чилі

0,5 цибулини

Сіль – за смаком

Як приготувати

Тонко і дрібно нарізати бекон і обсмажити на сковороді з додаванням оливкової олії, максимально витопивши жир. Додати в сковороду подрібнені цибулю і перець, обсмажити до золотистого кольору. Обдати томати окропом, видалити шкірку і насіння, перетерти в пюре, приправивши цукром і сіллю. Додати до овочів і тушкувати на середньому вогні 15 хвилин. Викласти в соус готову пасту і тертий сир, добре перемішати.

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