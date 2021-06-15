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Итальянская закуска пепероната – яркое дополнение к любому ужину

Сегодня, 15:20

Готовится из большого количества перца, помидоров и лука, идеальна к мясу или рыбе. На своей родине закуска подается горячей или холодной с кусочком подсушенной чиабатты

Итальянская закуска пепероната
Итальянская закуска пепероната
Фото: Depositphotos

Во-первых, это красиво – болгарский перец можно брать разных цветов, для яркости. Во-вторых, очень пикантно – за счет наличия чеснока и орегано, ну и в-третьих, это одна из самых легких сезонных закусок, которую можно подать к мясу, рыбе, сыру или просто так. И не менее важно: перец – один из самых полезных овощей, от которого к тому же никогда не поправишься.

Что нужно для закуски пепероната

  • Болгарский перец – 4 шт. (больших)
  • Лук – 400 г
  • Консервированные помидоры – 400 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Орегано, соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления

  1. Чеснок (целый) поджарить на оливковом масле в течение минуты. Добавить нарезанный полукольцами лук и тушить 15 минут. Убрать чеснок.
  2. Добавить нарезанный длинными полосками перец, добавить специи, перемешать и тушить еще 15 минут.
  3. Добавить помидоры и тушить 15 минут. По желанию украсить зеленью.

И еще одна идея для ужина – оригинальный рыбный риет.

Здесь узнаете о 5 вкусных итальянских блюдах, которые станут вашими коронными.

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