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Со Страстной пятницей: картинки, пожелания и стихи

Сегодня, 06:20

Сегодня Страстная пятница: отправьте добрые стихи и картинки близким людям

Сегодня весь православный мир отмечает Страстную пятницу, которая в 2021 году наступила 30 апреля. События этого дня очень печальны: верующие вспоминают Страсти Христовы в последние дни Его земной жизни – мучительную казнь и распятие ради искупления грехов всего человечества.

Как провести Страстную пятницу? Задумайтесь о своей жизни, что вы делаете не так? Кого, возможно, обидели? Постарайтесь помолиться, раскаяться, подумать о добром, хорошем и светлом. А еще вспомните о своих близких и родных, сделайте для них что-то полезное, искренне пожелайте им здоровья и добра.

Life Сегодня собрали для вас открытки, пожелания и стихи со Страстной пятницей, которые вы можете отправить своим близким людям.

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Со Страстной пятницей: картинки и стихи

***

В этот строгий день Страстной пятницы хочу пожелать всепрощения, сдержанности, терпения, умеренности во всем, а также доброты, жизненной стойкости и спокойствия!

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Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Добрые пожелания и картинки: Страстная пятница-2021

***

Страстная пятница настала,
Мы вспоминаем о Христе,
О чудесах, что совершил он,
И как распяли на Кресте.

Сегодня день для нас особый,
Постимся, молимся сейчас,
Нельзя грешить и унывать нам,
Наступит скоро светлый час.

Не за горами Воскресенье,
Мы Пасху очень сильно ждем,
Придет к нам свет, любовь и счастье,
Покой и радость обретем!

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Страстная пятница-2021: добрые картинки и пожелания

***

Со Страстной пятницей! Желаю вам никогда не знать страданий, не судить других и не быть судимыми. Будьте добры с собой и с окружающими, пусть в вашей душе живет тепло, радость и лишь приятные эмоции!

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Со Страстной пятницей: пожелания близким своими словами

***

Пусть в Страстную пятницу все плохое уйдет от вас прочь, пусть душа отпустит сожаления, а сердце забудет про обиды. Желаю жить славно и праведно, желаю каждый день встречать с улыбкой, верой и надеждой, желаю наполнять этот мир щедростью и добротой.

Страстная пятница: открытки
Страстная пятница: открытки
Фото: bonnycards

Со Страстной пятницей: лучшие стихи и картинки

***

Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смирения и добра.

Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.

Очистите от боли душу,
Откройте радости сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.

Страстная неделя
Страстная неделя
Фото: Pexels

Короткие стихи и красивые картинки со Страстной пятницей

***

Добра вам, воли, покаяния,
Надежды светлой и любви.
Пускай на добрые свершения
Господь скорей благословит!

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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