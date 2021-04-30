Со Страстной пятницей: картинки, пожелания и стихи

Сегодня Страстная пятница: отправьте добрые стихи и картинки близким людям

Сегодня весь православный мир отмечает Страстную пятницу, которая в 2021 году наступила 30 апреля. События этого дня очень печальны: верующие вспоминают Страсти Христовы в последние дни Его земной жизни – мучительную казнь и распятие ради искупления грехов всего человечества.

Как провести Страстную пятницу? Задумайтесь о своей жизни, что вы делаете не так? Кого, возможно, обидели? Постарайтесь помолиться, раскаяться, подумать о добром, хорошем и светлом. А еще вспомните о своих близких и родных, сделайте для них что-то полезное, искренне пожелайте им здоровья и добра.

Life Сегодня собрали для вас открытки, пожелания и стихи со Страстной пятницей, которые вы можете отправить своим близким людям.

Страстная пятница Фото: Pexels

Со Страстной пятницей: картинки и стихи

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В этот строгий день Страстной пятницы хочу пожелать всепрощения, сдержанности, терпения, умеренности во всем, а также доброты, жизненной стойкости и спокойствия!

Страстная пятница Фото: Pexels

Добрые пожелания и картинки: Страстная пятница-2021

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Страстная пятница настала,

Мы вспоминаем о Христе,

О чудесах, что совершил он,

И как распяли на Кресте.

Сегодня день для нас особый,

Постимся, молимся сейчас,

Нельзя грешить и унывать нам,

Наступит скоро светлый час.

Не за горами Воскресенье,

Мы Пасху очень сильно ждем,

Придет к нам свет, любовь и счастье,

Покой и радость обретем!

Страстная пятница Фото: Pexels

Страстная пятница-2021: добрые картинки и пожелания

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Со Страстной пятницей! Желаю вам никогда не знать страданий, не судить других и не быть судимыми. Будьте добры с собой и с окружающими, пусть в вашей душе живет тепло, радость и лишь приятные эмоции!

Страстная пятница Фото: Pexels

Со Страстной пятницей: пожелания близким своими словами

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Пусть в Страстную пятницу все плохое уйдет от вас прочь, пусть душа отпустит сожаления, а сердце забудет про обиды. Желаю жить славно и праведно, желаю каждый день встречать с улыбкой, верой и надеждой, желаю наполнять этот мир щедростью и добротой.

Страстная пятница: открытки Фото: bonnycards

Со Страстной пятницей: лучшие стихи и картинки

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Сегодня Пятница Страстная,

Желаю мира и добра,

Пусть вера в душах вам оставит

Лишь след смирения и добра.



Желаю страсти и тревоги

Вам силой веры победить.

С надеждой и большой любовью

Желаю непременно жить.



Очистите от боли душу,

Откройте радости сердца,

Пускай надеждой и любовью

Всегда горят ваши глаза.

Страстная неделя Фото: Pexels

Короткие стихи и красивые картинки со Страстной пятницей

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Добра вам, воли, покаяния,

Надежды светлой и любви.

Пускай на добрые свершения

Господь скорей благословит!

Страстная пятница Фото: Pexels

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