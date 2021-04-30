Страсна п'ятниця: листівки, вірші і побажання

Не забудьте відправити щирі і добрі побажання на Страсну п'ятницю близьким людям

Сьогодні, 30 квітня, настав найскорботніший день у церковному календарі – Страсна п'ятниця-2021. Це день, коли віруючі згадують про Христові страждання, суд, кару, розп'яття на хресті і смерть в ім'я спокутування гріхів всього людства.

Як відзначити Страсну п'ятницю? Проведіть день в роздумах над своїм життям і молитві. А ще згадайте про близьких і відправте їм добрі і світлі листівки на день Страсної п'ятниці.

Страсна п'ятниця: листівки, картинки та побажання

***

На Страсну п'ятницю бажаю праведності, духовного очищення, каяття і чесноти. Нехай благими будуть дії і помисли, нехай пробачать недруги, нехай миром наповняться серця.

Листівки та побажання на Страсну п'ятницю Фото: Depositphotos

Вірші та листівки: Страсна п'ятниця

***

В Страстную пятницу Христос

На гору тяжкий крест принес,

Чтобы погибнуть, умереть,

Принять мучительную смерть.

За нас он мучился, страдал,

За нас земную жизнь отдал,

Надежду людям подарил

И нам к спасенью путь открыл.

Сегодня пятница Страстная –

Скорбим мы, Господу внимая.

Пусть будет светлой эта скорбь,

Пусть будут счастье и любовь.

Воскреснет Бог, вернется радость,

Зажжет в душе покой и благость!

Страсна п'ятниця: листівки Фото: bonnycards

Філософські листівки: Страсна п'ятниця-2021

***

Зазирни у власне серце, покайся і щиро попроси пробачення за свої невірні дії, думки і рішення. Очисти душу, адже Ісус пожертвував собою за гріхи наші. Відклади роботу і хоч на мить задумайся про духовне.

Страсна п'ятниця: листівки Фото: bonnycards

Зі Страсною п'ятницею: побажання близьким

***

Нынче пятница Страстная,

И хочу вам пожелать,

Чтоб могли вы без сомненья

Искушений избегать.



Чтоб здоровье было крепко

С Божьей помощью всегда,

И смирения хватало

Вам на долгие года.

Страсна п'ятниця: листівки Фото: bonnycards

Зі Страсною п'ятницею: листівки та побажання в прозі

***

Бажаю вам стати міцніше вірою, добрішими душею, чутливіше серцем. Нехай кругом запанує мир і благодать, за які Ісус без жалю віддав своє життя. Нехай кожен день приносить віру, радість і всепрощення. Нехай кожен вечір дає можливість щиро покаятися і помолитися.

Страсна п'ятниця: листівки Фото: bonnycards

Короткі вірші і листівки зі Страсною п'ятницею

***

Вот уже Страстной недели

Все денечки пролетели.

Нынче Пятницы Великой

Утро встанет светлолико,

Спросит честно и сурово:

Все ли к Пасхе мы готовы?

Ожидаем с нетерпеньем

Мы Христово Воскресенье!

Страсна п'ятниця: листівки Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися