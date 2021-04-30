Страсна п'ятниця: листівки, вірші і побажання
Не забудьте відправити щирі і добрі побажання на Страсну п'ятницю близьким людям
Сьогодні, 30 квітня, настав найскорботніший день у церковному календарі – Страсна п'ятниця-2021. Це день, коли віруючі згадують про Христові страждання, суд, кару, розп'яття на хресті і смерть в ім'я спокутування гріхів всього людства.
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Як відзначити Страсну п'ятницю? Проведіть день в роздумах над своїм життям і молитві. А ще згадайте про близьких і відправте їм добрі і світлі листівки на день Страсної п'ятниці.
Страсна п'ятниця: листівки, картинки та побажання
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На Страсну п'ятницю бажаю праведності, духовного очищення, каяття і чесноти. Нехай благими будуть дії і помисли, нехай пробачать недруги, нехай миром наповняться серця.
Вірші та листівки: Страсна п'ятниця
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В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть.
За нас он мучился, страдал,
За нас земную жизнь отдал,
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл.
Сегодня пятница Страстная –
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Зажжет в душе покой и благость!
Філософські листівки: Страсна п'ятниця-2021
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Зазирни у власне серце, покайся і щиро попроси пробачення за свої невірні дії, думки і рішення. Очисти душу, адже Ісус пожертвував собою за гріхи наші. Відклади роботу і хоч на мить задумайся про духовне.
Зі Страсною п'ятницею: побажання близьким
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Нынче пятница Страстная,
И хочу вам пожелать,
Чтоб могли вы без сомненья
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда,
И смирения хватало
Вам на долгие года.
Зі Страсною п'ятницею: листівки та побажання в прозі
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Бажаю вам стати міцніше вірою, добрішими душею, чутливіше серцем. Нехай кругом запанує мир і благодать, за які Ісус без жалю віддав своє життя. Нехай кожен день приносить віру, радість і всепрощення. Нехай кожен вечір дає можливість щиро покаятися і помолитися.
Короткі вірші і листівки зі Страсною п'ятницею
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Вот уже Страстной недели
Все денечки пролетели.
Нынче Пятницы Великой
Утро встанет светлолико,
Спросит честно и сурово:
Все ли к Пасхе мы готовы?
Ожидаем с нетерпеньем
Мы Христово Воскресенье!
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
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