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7 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 7 декабря? Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине. День святой великомученицы Екатерины – в православном календаре. Катерина Санница – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 декабря.

7 декабря: какой сегодня праздник
7 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) отмечается ежегодно под эгидой ООН с 1996 года с целью чествования вклада гражданской авиации в социальное и экономическое развитие многих государств.
  • День местного самоуправления в Украине – профессиональный праздник людей, которые трудятся в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, был учрежден в честь принятия в 1990 году закона о местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении.
  • День отца – на Филиппинах празднуется в первый понедельник декабря.
  • День флага вооруженных сил чествуется в Индии.
  • День сахарной ваты – кулинарный праздник в честь любимой сладости отмечается в Америке и Англии.

Какой сегодня праздник

7 декабря в православной церкви чтится день памяти великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины, мученика Меркурия Смоленского, преподобного Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата Александрийского и 200 воинов, преподобной Мастридии, мученицы Филофеи, преподобного Симона Сойгинского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

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В народе 7 декабря почиталась Катерина Санница. В этот период люди продолжали активно обкатывать санный путь, а первыми в санях катались молодожены, поженившиеся осенью. Также день назывался Катерина Женодавица, поскольку святую Катерину почитали как покровительницу невест и свадеб, а еще ее считали помощницей при родах для беременных и рожениц. Несмотря на то, что это церковный праздник, на день Катерины незамужние девушки традиционно гадали на женихов.

Приметы на 7 декабря

  • если веточку яблони или вишни поставить в воду, и она зацветет к Рождеству – к скорой свадьбе;
  • если фруктовую ветку спрятать под подушку – ночью на Катерину приснится суженый;
  • ясная погода на Екатерину обещает морозную зиму;
  • тусклые звезды на небе – к снегопаду;
  • если снег выпал на сухую землю – следующий год будет неурожайным.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1678 – Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.
  • 1732 – в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.

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  • 1941 – в ходе Второй мировой войны Япония напала на Перл-Харбор, в результате чего Америка объявила войну Японии.
  • 1972 – запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.
  • 1988 – землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушило города Спитак и Ленинакан, унеся жизни 25 тысяч людей.

Кто родился 7 декабря

  • 1598 – Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.
  • 1805 – Жан Эжен Робер-Уден, швейцарский иллюзионист, родоначальник современной магии.
  • 1900 – Екатерина Билокур, украинская художница, представительница "наивного искусства".
  • 1949 – Том Уэйтс, американский певец, композитор, актер.
  • 1950 – Виталий Садовский, украинский художник и иконописец.
  • 1955 – Александр Феклистов, советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист.
  • 1979 – Дженнифер Карпентер, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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