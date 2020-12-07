7 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 7 декабря? Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине. День святой великомученицы Екатерины – в православном календаре. Катерина Санница – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 декабря.

7 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) отмечается ежегодно под эгидой ООН с 1996 года с целью чествования вклада гражданской авиации в социальное и экономическое развитие многих государств.

отмечается ежегодно под эгидой ООН с 1996 года с целью чествования вклада гражданской авиации в социальное и экономическое развитие многих государств. День местного самоуправления в Украине – профессиональный праздник людей, которые трудятся в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, был учрежден в честь принятия в 1990 году закона о местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении.

– профессиональный праздник людей, которые трудятся в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, был учрежден в честь принятия в 1990 году закона о местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении. День отца – на Филиппинах празднуется в первый понедельник декабря.

– на Филиппинах празднуется в первый понедельник декабря. День флага вооруженных сил чествуется в Индии.

чествуется в Индии. День сахарной ваты – кулинарный праздник в честь любимой сладости отмечается в Америке и Англии.

Какой сегодня праздник

7 декабря в православной церкви чтится день памяти великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины, мученика Меркурия Смоленского, преподобного Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата Александрийского и 200 воинов, преподобной Мастридии, мученицы Филофеи, преподобного Симона Сойгинского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

В народе 7 декабря почиталась Катерина Санница. В этот период люди продолжали активно обкатывать санный путь, а первыми в санях катались молодожены, поженившиеся осенью. Также день назывался Катерина Женодавица, поскольку святую Катерину почитали как покровительницу невест и свадеб, а еще ее считали помощницей при родах для беременных и рожениц. Несмотря на то, что это церковный праздник, на день Катерины незамужние девушки традиционно гадали на женихов.

Приметы на 7 декабря

если веточку яблони или вишни поставить в воду, и она зацветет к Рождеству – к скорой свадьбе;

если фруктовую ветку спрятать под подушку – ночью на Катерину приснится суженый;

ясная погода на Екатерину обещает морозную зиму;

тусклые звезды на небе – к снегопаду;

если снег выпал на сухую землю – следующий год будет неурожайным.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1678 – Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

1732 – в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.

1941 – в ходе Второй мировой войны Япония напала на Перл-Харбор, в результате чего Америка объявила войну Японии.

1972 – запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.

1988 – землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушило города Спитак и Ленинакан, унеся жизни 25 тысяч людей.

Кто родился 7 декабря

1598 – Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.

1805 – Жан Эжен Робер-Уден, швейцарский иллюзионист, родоначальник современной магии.

1900 – Екатерина Билокур, украинская художница, представительница "наивного искусства".

1949 – Том Уэйтс, американский певец, композитор, актер.

1950 – Виталий Садовский, украинский художник и иконописец.

1955 – Александр Феклистов, советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист.

1979 – Дженнифер Карпентер, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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