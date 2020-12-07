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День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

Сегодня, 11:11

Сегодня День святой Екатерины: узнайте историю праздника, народные приметы, а также гадания 7 декабря

Каждый год 7 декабря отмечают День святой великомученицы Екатерины. Сегодня.Lifestyle расскажет историю праздника, народные традиции и приметы, связанные с Днем святой Екатерины, а также какие бывают гадания в День Екатерины.

Церковный праздник День Святой Екатерины
Церковный праздник День Святой Екатерины
Фото: Pixabay

День святой Екатерины: история праздника

По преданию считается, что Екатерина была умной, красивой и талантливой. Однако ей не удавалось найти любимого, так как она хотела выйти только за того, кто умнее ее. Тогда девушке помог христианский наставник ее матери, который и рассказал Екатерине о вере.

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Впоследствии в Александрию на языческое празднество прибыл сам император Максимин. Он увидел Екатерину, красота которой пленила императора.

По поверьям, император позвал 50 мудрецов, чтобы они рассказали девушке о язычестве. Между тем Екатерина убедила их принять христианство, за что мудрецов казнили. Когда Максимину не удалось сломать сильную христианскую веру Екатерины, он приказал казнить ее.

Традиции праздника и народные приметы на День святой Екатерины

Праздник всегда считали пророческим для судьбы каждой девушки. Женщины просили святую о согласии в семье и счастливом браке. Потому в старину в этот день девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.

  • Если погода на Екатерину будет ясной – следует готовиться к морозной зиме.
  • Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).
  • Оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.
  • Если выпал снег на сухую землю – следующий год будет неурожайным.
  • Круги вокруг Луны предвещают мороз.
  • Маленькие звезды на небе прогнозируют снегопад.

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Что категорически нельзя делать в День святой Екатерины

  • Нужно отметить, что почти все запреты в День святой Екатерины связаны не напрямую с самим праздником 7 декабря. Все верующие знают, что действует Рождественский пост. Конечно, девушки устраивали вечерницы, собирались и гуляли.
  • Но, например, стол можно накрывать только из разрешенных постных блюд. А танцевать в День святой Екатерины запрещено постом.
  • Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить.
  • Нужно отметить, что в День святой Екатерины можно гадать, и этим занимались практически все – и девушки, и юноши.
  • Самым распространенным способом узнать будущее было: сорвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась – это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.

Гадания в День Екатерины

Девушки устраивали посиделки-вечерницы на Екатерину. После ужина остатки еды не выбрасывали, а применяли их для магического ритуала ворожбы. Необходимо взять корочку хлеба со стола и перед тем, как ложиться спать в День Екатерины, положить ее под подушку со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". После этого заговора во сне должен привидеться будущий спутник жизни.

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Перед ужином нужно перебрать крупу, предварительно положив в емкость к ней золотые, серебряные и железные предметы. Что первым вытащит девушка – такой достаток и будет у ее жениха.

Гадания в день Екатерины
Гадания в день Екатерины
Фото: Pexels

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Для старинного гадания требовалось выйти во двор вечером 7 декабря с горшком пшеничной каши и сказать: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать!". Если при этом начинал кукарекать петух, значит желание должно было исполнится. В современном мире петуха для гадания отыскать довольно сложно. Поэтому городские жительницы вместо кукареканья могут прислушиваться к сигналам машин или другим звукам.

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Умывание в Катеринин день также превратить в ритуал по гаданию на суженого. Утром нужно налить воды в таз и, зачерпнув ее ладонью, умыть лицо. Если рябь на поверхности быстро разглаживается, значит скоро произойдет встреча со второй половинкой.

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На Катерину еще потребуется вишневая веточка, ее нужно сорвать в праздник и поставить дома в воду. Если на ней появятся цветочки до Рождества Христова – в следующем году состоится свадьба. Если цветы не распустятся до 14 января (Маланки) – встреча с суженым состоится еще не скоро. А если на ветке вишни распустятся не только цветы, но и набухнут почки, то в скором будущем девушке стоит ждать и свадьбы, и пополнения в семье.

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Источник: Сегодня
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