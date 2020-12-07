День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы
Сегодня День святой Екатерины: узнайте историю праздника, народные приметы, а также гадания 7 декабря
Каждый год 7 декабря отмечают День святой великомученицы Екатерины. Сегодня.Lifestyle расскажет историю праздника, народные традиции и приметы, связанные с Днем святой Екатерины, а также какие бывают гадания в День Екатерины.
По преданию считается, что Екатерина была умной, красивой и талантливой. Однако ей не удавалось найти любимого, так как она хотела выйти только за того, кто умнее ее. Тогда девушке помог христианский наставник ее матери, который и рассказал Екатерине о вере.
Впоследствии в Александрию на языческое празднество прибыл сам император Максимин. Он увидел Екатерину, красота которой пленила императора.
По поверьям, император позвал 50 мудрецов, чтобы они рассказали девушке о язычестве. Между тем Екатерина убедила их принять христианство, за что мудрецов казнили. Когда Максимину не удалось сломать сильную христианскую веру Екатерины, он приказал казнить ее.
Праздник всегда считали пророческим для судьбы каждой девушки. Женщины просили святую о согласии в семье и счастливом браке. Потому в старину в этот день девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.
- Если погода на Екатерину будет ясной – следует готовиться к морозной зиме.
- Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).
- Оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.
- Если выпал снег на сухую землю – следующий год будет неурожайным.
- Круги вокруг Луны предвещают мороз.
- Маленькие звезды на небе прогнозируют снегопад.
- Нужно отметить, что почти все запреты в День святой Екатерины связаны не напрямую с самим праздником 7 декабря. Все верующие знают, что действует Рождественский пост. Конечно, девушки устраивали вечерницы, собирались и гуляли.
- Но, например, стол можно накрывать только из разрешенных постных блюд. А танцевать в День святой Екатерины запрещено постом.
- Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить.
- Нужно отметить, что в День святой Екатерины можно гадать, и этим занимались практически все – и девушки, и юноши.
- Самым распространенным способом узнать будущее было: сорвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась – это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.
Девушки устраивали посиделки-вечерницы на Екатерину. После ужина остатки еды не выбрасывали, а применяли их для магического ритуала ворожбы. Необходимо взять корочку хлеба со стола и перед тем, как ложиться спать в День Екатерины, положить ее под подушку со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". После этого заговора во сне должен привидеться будущий спутник жизни.
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Перед ужином нужно перебрать крупу, предварительно положив в емкость к ней золотые, серебряные и железные предметы. Что первым вытащит девушка – такой достаток и будет у ее жениха.
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Для старинного гадания требовалось выйти во двор вечером 7 декабря с горшком пшеничной каши и сказать: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать!". Если при этом начинал кукарекать петух, значит желание должно было исполнится. В современном мире петуха для гадания отыскать довольно сложно. Поэтому городские жительницы вместо кукареканья могут прислушиваться к сигналам машин или другим звукам.
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Умывание в Катеринин день также превратить в ритуал по гаданию на суженого. Утром нужно налить воды в таз и, зачерпнув ее ладонью, умыть лицо. Если рябь на поверхности быстро разглаживается, значит скоро произойдет встреча со второй половинкой.
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На Катерину еще потребуется вишневая веточка, ее нужно сорвать в праздник и поставить дома в воду. Если на ней появятся цветочки до Рождества Христова – в следующем году состоится свадьба. Если цветы не распустятся до 14 января (Маланки) – встреча с суженым состоится еще не скоро. А если на ветке вишни распустятся не только цветы, но и набухнут почки, то в скором будущем девушке стоит ждать и свадьбы, и пополнения в семье.
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