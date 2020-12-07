С Днем Екатерины: яркие картинки, открытки и поздравления

Сегодня День святой Екатерины: поздравляем с праздником

Сегодня, 7 декабря, православные отмечают День святой Екатерины, которая пострадала за свою веру. Святая Катерина издавна считается заступницей женщин, особенно беременных и рожениц. А еще в этот день свои именины празднуют все женщины по имени Катя.

С Днем святой Катерины Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые картинки, тематические открытки, добрые пожелания и стихи с праздником святой Екатерины, которые вы можете адресовать родным и близким.

День святой Екатерины: добрые поздравления

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Поздравляю со светлым и благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!

С Днем святой Екатерины Фото: Pinterest

Лучшие пожелания с Днем святой Екатерины в стихах

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С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.



Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

Святая Катерина Фото: Pinterest

Искренние поздравления с Днем святой Екатерины своими словами

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Желаю в день святой Екатерины огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай Ангел Хранитель всегда оберегает и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

Праздник святой Екатерины: короткие поздравления

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С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

Святая Катерина Фото: Pinterest

Красивые поздравления с праздником святой Екатерины в прозе

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Поздравляю с Днем святой Екатерины и от всей души желаю всегда оставаться милой, доброй, искренней, жизнерадостной, открытой, светлой, лучезарной, красивой, удивительной, чуткой, отзывчивой, очаровательной и необыкновенной. Пусть святая Екатерина всегда помогает твоему сердцу находить своё счастье, свою любовь.

С Днем святой Екатерины Фото: Pinterest

Веселые поздравления в День святой Катерины

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С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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