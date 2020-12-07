С Днем Екатерины: яркие картинки, открытки и поздравления
Сегодня День святой Екатерины: поздравляем с праздником
Сегодня, 7 декабря, православные отмечают День святой Екатерины, которая пострадала за свою веру. Святая Катерина издавна считается заступницей женщин, особенно беременных и рожениц. А еще в этот день свои именины празднуют все женщины по имени Катя.
Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые картинки, тематические открытки, добрые пожелания и стихи с праздником святой Екатерины, которые вы можете адресовать родным и близким.
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День святой Екатерины: добрые поздравления
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Поздравляю со светлым и благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!
Лучшие пожелания с Днем святой Екатерины в стихах
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С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
Искренние поздравления с Днем святой Екатерины своими словами
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Желаю в день святой Екатерины огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай Ангел Хранитель всегда оберегает и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!
Праздник святой Екатерины: короткие поздравления
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С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
Красивые поздравления с праздником святой Екатерины в прозе
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Поздравляю с Днем святой Екатерины и от всей души желаю всегда оставаться милой, доброй, искренней, жизнерадостной, открытой, светлой, лучезарной, красивой, удивительной, чуткой, отзывчивой, очаровательной и необыкновенной. Пусть святая Екатерина всегда помогает твоему сердцу находить своё счастье, свою любовь.
Веселые поздравления в День святой Катерины
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С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
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