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С Днем Екатерины: яркие картинки, открытки и поздравления

Сегодня, 12:37

Сегодня День святой Екатерины: поздравляем с праздником

Сегодня, 7 декабря, православные отмечают День святой Екатерины, которая пострадала за свою веру. Святая Катерина издавна считается заступницей женщин, особенно беременных и рожениц. А еще в этот день свои именины празднуют все женщины по имени Катя.

С Днем святой Катерины
С Днем святой Катерины
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые картинки, тематические открытки, добрые пожелания и стихи с праздником святой Екатерины, которые вы можете адресовать родным и близким.

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День святой Екатерины: добрые поздравления

***

Поздравляю со светлым и благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!

С Днем святой Екатерины
С Днем святой Екатерины
Фото: Pinterest

Лучшие пожелания с Днем святой Екатерины в стихах

***

С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.

Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!

Святая Катерина
Святая Катерина
Фото: Pinterest

Искренние поздравления с Днем святой Екатерины своими словами

***

Желаю в день святой Екатерины огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай Ангел Хранитель всегда оберегает и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

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Праздник святой Екатерины: короткие поздравления

***

С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.

Святая Катерина
Святая Катерина
Фото: Pinterest

Красивые поздравления с праздником святой Екатерины в прозе

***

Поздравляю с Днем святой Екатерины и от всей души желаю всегда оставаться милой, доброй, искренней, жизнерадостной, открытой, светлой, лучезарной, красивой, удивительной, чуткой, отзывчивой, очаровательной и необыкновенной. Пусть святая Екатерина всегда помогает твоему сердцу находить своё счастье, свою любовь.

С Днем святой Екатерины
С Днем святой Екатерины
Фото: Pinterest

Веселые поздравления в День святой Катерины

***

С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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