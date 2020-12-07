День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

День ангела Екатерины: лучшие поздравления и открытки с именинами

Сегодня, 7 декабря, отмечается День ангела Екатерины по церковному календарю. Так что в этот праздник не забудьте поздравить всех именинниц. Катя, Катенька, Катюша, Кэт, Екатерина, Катруся, принимайте поздравления с именинами!

День ангела Екатерины: фото, картинки и стихи Фото: Pexels

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в этот день и предлагаем вам красивые, добрые, нежные и милые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела для именинниц.

Имя Екатерина означает чистая и непорочная. Женщины с таким царственным именем по характеру спокойные, целеустремленные и всегда в жизни добиваются, чего хотят. При этом они не терпят конкурентов и превосходства над собой.

Поздравительные открытки и стихи Фото: Pexels

Красивые поздравления в стихах с именинами Екатерине-2020

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Пускай сопутствует во всем успех,

Не умолкает твой счастливый смех.

С днем ангела, Катюшенька, тебя.

С тобой по жизни будет он всегда.



Когда взгрустнется, ангел пожалеет.

И легким крылышком тебя согреет,

Другим крылом тебя он защитит,

На путь благой, святой благословит.



Желаю, чтоб всегда тебе везло,

Ты улыбайся всем врагам назло.

Пусть солнце освещает яркий путь,

Желаю в глаза счастью заглянуть.

Поздравления в картинках и стихах Фото: Pexels

Торжественные поздравления с днем ангела Екатерине

Великое имя. Судьба как картина.

Царица по жизни ты, Екатерина!

Характером с детства ты очень сильна,

Активна, успешна и в жизнь влюблена.



Прими, Катерина, подарки от нас,

Мы дружно тебе пожелаем сейчас

Достичь грандиозных и ярких высот,

И пусть в твоем сердце лишь радость живет.

Смс поздравления с днем ангела Катерины

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

Красивые открытки в праздник Фото: Pexels

День ангела Екатерины: красивые поздравления с именинами

***

С днем Святой Екатерины,

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины,

Поздравленья от меня.



Пусть всегда оберегает,

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют,

Катенька, твои глаза.



Будь любимой и здоровой,

Никогда не унывай.

Яркой, нежной и веселой,

И проблем совсем не знай.

Поздравления в картинках, стихах и смс Фото: Pexels

День ангела Екатерины-2020: короткие смс пожелания

***

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С днем Святой Екатерины

Поздравляю я тебя,

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу,

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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