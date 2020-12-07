День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела
День ангела Екатерины: лучшие поздравления и открытки с именинами
Сегодня, 7 декабря, отмечается День ангела Екатерины по церковному календарю. Так что в этот праздник не забудьте поздравить всех именинниц. Катя, Катенька, Катюша, Кэт, Екатерина, Катруся, принимайте поздравления с именинами!
Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в этот день и предлагаем вам красивые, добрые, нежные и милые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела для именинниц.
Имя Екатерина означает чистая и непорочная. Женщины с таким царственным именем по характеру спокойные, целеустремленные и всегда в жизни добиваются, чего хотят. При этом они не терпят конкурентов и превосходства над собой.
Красивые поздравления в стихах с именинами Екатерине-2020
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Пускай сопутствует во всем успех,
Не умолкает твой счастливый смех.
С днем ангела, Катюшенька, тебя.
С тобой по жизни будет он всегда.
Когда взгрустнется, ангел пожалеет.
И легким крылышком тебя согреет,
Другим крылом тебя он защитит,
На путь благой, святой благословит.
Желаю, чтоб всегда тебе везло,
Ты улыбайся всем врагам назло.
Пусть солнце освещает яркий путь,
Желаю в глаза счастью заглянуть.
Торжественные поздравления с днем ангела Екатерине
Великое имя. Судьба как картина.
Царица по жизни ты, Екатерина!
Характером с детства ты очень сильна,
Активна, успешна и в жизнь влюблена.
Прими, Катерина, подарки от нас,
Мы дружно тебе пожелаем сейчас
Достичь грандиозных и ярких высот,
И пусть в твоем сердце лишь радость живет.
Смс поздравления с днем ангела Катерины
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С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
День ангела Екатерины: красивые поздравления с именинами
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С днем Святой Екатерины,
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины,
Поздравленья от меня.
Пусть всегда оберегает,
От невзгод она тебя.
И от счастья пусть сияют,
Катенька, твои глаза.
Будь любимой и здоровой,
Никогда не унывай.
Яркой, нежной и веселой,
И проблем совсем не знай.
День ангела Екатерины-2020: короткие смс пожелания
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У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С днем Святой Екатерины
Поздравляю я тебя,
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу,
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.
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