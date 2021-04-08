Их забрал COVID-19: знаменитости, которые не выстояли перед вирусом

COVID-19 уравнял всех – богатых и бедных. Статистика все растет. Болезнь уже успела забрать жизни почти трех миллионов людей по всему миру. Не миновал коронавирус и популярных людей. Life.Сегодня рассказывают, кто из звезд умер от COVID-19
Принцесса Мария Тереза
Принцесса Мария Тереза / Фото: twitter.com/eha_news
Принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди представителей монарших семей Европы. Она умерла в марте 2020 года.
Серджио Росси
Серджио Росси / Фото: Instagram
В Италии в апреле прошлого от коронавируса умер легендарный дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви 84-летний Серджио Росси. За несколько дней до смерти был госпитализирован в одну из итальянских больниц.
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов / Фото: instagram.com/news.svezhak
Советский актер Михаил Кокшенов умер в июне прошлого года. Известно, что перед смертью актер был госпитализирован в больницу, где лечат тех, у кого COVID-19. Причиной смерти со ссылкой на свои источники телеграмм канал Baza назвал осложнения из-за коронавируса. При этом жена актера сказала, что актер умер из-за последствий инсульта. Почему тогда актер был госпитализирован в больницу, где лечат COVID-19 она не прокомментировала.
Роман Виктюк
Роман Виктюк / Фото: facebook.com/teatrviktuka
Коронавирус забрал жизнь известного театрального режиссера Романа Виктюка. Известно, что за несколько недель до смерти режиссера экстренно госпитализировали с COVID-19 в одну из московских больниц. Спустя несколько дней после госпитализации, в театре Виктюка сообщали, что он идет на поправку. Увы, чуда не произошло и режиссер умер в ноябре прошлого года.
Борис Плотников
Борис Плотников в фильме "Собачье сердце" / Фото: Скриншот из YouTube
Советский актер, звезда фильма "Собачье сердце" Борис Плотников умер на 72-м году жизни из-за COVID-19 в декабре 2020 года. Известно, что последние дни актер находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук на 71-м Венецианском кинофестивале / Фото: Getty Images
Обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, один из самых известных южнокорейских кинорежиссеров Ким Ки Дук умер в декабре прошлого года. Причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19.
Владимир Коренев
Кадр из фильма "Человек-амфибия"/Владимир Коренев
В начале этого года умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев. Причиной смерти дочь актера назвала коронавирус.
Борис Грачевский
Борис Грачевский / Фото: Скриншот из YouTube
Почти месяц создатель "Ералаша" боролся за жизнь. Сначала COVID-19 он лечил дома, однако самочувствие не улучшалось и режиссера госпитализировали в больницу. Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое и не давали никаких гарантий. Создатель "Ералаша" умер в январе этого года.
Василий Лановой
Василий Лановой / Фото: Скриншот из YouTube
В начале этого года в больницу госпитализировали советского актер Василий Лановой. Тест на коронавирус у него был положительным. Известно, что незадолго до смерти актера подключили к искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как тяжелое. Василий Лановой умер в больнице в конце января 2021 года.
Ларри Кинг
Телеведущий Ларри Кинг / Фото: Getty Images
В январе этого года в возрасте 87 лет от коронавируса умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. За несколько недель до смерти его госпитализировали в одну из клиник США с коронавирусом.
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