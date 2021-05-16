Одинаковые платья и песни о дьяволе: рассказываем о первых скандалах Евровидения-2021

/ Фото: eurovision.tv
Первый полуфинал "Евровидения-2021" в Роттердаме состоится 18 мая. Но еще до начала конкурса произошло несколько скандальных ситуаций. Далее в материале рассказываем о самых интересных из них.
Ранее мы писали, где и когда смотреть "Евровидение-2021", а также как мероприятие будет проходить в условиях пандемии.
Отстранение Беларуси
Организаторы "Евровидения-2021" отстранили Беларусь от участия в конкурсе еще в марте. Изначально в Роттердаме должна была выступать группа VAL, которая поддерживала протесты своих сограждан весной 2020-го, но ее заменили группой "Галасы ЗМеста", симпатизирующей режиму президента Лукашенко. Однако их песню организаторы "Евровидения" отклонили из-за политического подтекста.
Манижа и ее Russian Woman
Представительница России на конкурсе тоже попала в скандал. К ее конкурсной песне Russian Woman было много претензий от СМИ, слушателей и других артистов, что композицию даже назвали оскорбительной и направили жалобу в Следственный комитет РФ.
Манижу поддержала Алла Пугачева, дав ей напутственные слова, а вот Леонид Агутин назвал песню "пустой".
Молдова, Ани Лорак и платье
Участницу от Молдовы Наталью Гордиенко обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady на "Евровидении-2008". Следует отметить, что и Лорак, и Гордиенко на конкурсе сопровождал Филипп Киркоров.
После просмотра первой репетиции представительницы Молдовы под видео стали писать, что Наталья – копия Ани Лорак.
Наталья Гордиенко – Sugar
Ани Лорак – Shady Lady
Не только копирование номера можно приписать участнице Молдовы – Наталья Гордиенко также выбрала для конкурса платье, очень похожее на наряды Анджелы Перистери из Албании, Элены Цагрину из Кипра и солистки коллектива Destiny из Мальты. Или это они вдохновились образами друг друга? Или это просто совпадение?
Во всяком случае, наряды – не главное. Филипп Киркоров вообще сказал: "Кого волнуют эти платья?". И здесь мы с ним согласимся.
Болезнь Кати Павленко из Go_A
Если на первой репетиции украинская группа Go_A покорила всех журналистов, то во время второй репетиции группа появилась не в полном составе – солистке Кате Павленко стало плохо. Вместо нее на сцену вышла Эмми ван Стей и спела на украинском.
Смотрите, как это было:
Что касается Кати Павленко, то она сдала тест на COVID-19 и получила отрицательный результат. теперь она может вернуться к подготовке к конкурсу.
Песня о дьяволе
Представительницу Кипра Элену Цагрину на родине обвинили в "прославлении дьявола", потому что ее конкурсная песня называется El diablo, а в Роттердаме ее уличили в копировании шведской звезды Зары Ларссон.
Видео, которое Элена представила для "Евровидения-2021" очень похоже на клип Ларссон Love me land.
Elena Tsagrinou – El Diablo
Zara Larsson – Love Me Land
Новости на эту же тему: