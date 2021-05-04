5 продуктов, которые быстро вернут вас в форму после болезни

Обострение болячек, ковид и сезонные простуды сказались на нашем здоровье. Восстановиться и прийти в форму помогут правильные продукты, какие – в материале

В этом году холодная весна и эпидемия ковида стали виновниками того, что мы часто болеем. Новый вирус, уже знакомые нам ОРВИ и простуда, обострение хронических недугов – после таких болезней организм нуждается в дополнительной поддержке. Какие продукты нужно есть после перенесенного заболевания, чтобы быстрее восстановиться, как организовать режим питания, нужны ли дополнительные добавки – рассказал врач-эндоскопист, остеопат Игорь Сомов.

Игорь Сомов Фото: пресс-служба

Почему во время болезни и после нее важно правильно питаться?

Наша пищеварительная система, как и дыхательная, это две основные барьерные составляющие в борьбе с инфекциями. В органах пищеварения, под толстым слоем слизи живут бактерии, а под слоем поверхностных клеток находятся защитные клетки иммунной системы – макрофаги. Как только возбудитель попадает в организм, он поглощается макрофагами и запускается защитная иммунная реакция – то есть воспалительный процесс.

В борьбу с вирусами также включается пищеварительная система, поэтому во время болезни и после нее мы ощущаем боль в желудке, тяжесть после принятия пищи, тошноту, проблемы в работе кишечника. Даже после улучшения самочувствия и выздоровления человек еще какое-то время чувствует проблемы с пищеварением. Поэтому для скорейшего выздоровления и поддержания не только пищеварительной системы, но и всего иммунитета важно отрегулировать питание.

А какие продукты помогут быстрее восстановиться после болезни?

Питание должно быть балансированным, сытным, но в то же время диетическим:

В вашем меню должно быть много жирных сортов рыбы, не обязательно дорогого лосося или семги, любая морская рыба, та же сельдь. Но только слабосоленая, запеченная, но не копченая. Если вы едите мясо, то выбирайте индейку и телятину. Не забывайте про яйца, их лучше варить так, чтобы желток был полумягким (всмятку), Обязательно включите в рацион кисломолочные продукты. конечно же не забывайте про клетчатку – овощи, зелень, крупы (гречку, перловку).

А как часто нужно есть и каких продуктов избегать?

Есть нужно досыта, но не передать, старайтесь придерживаться режима питания 3 раза в день. А еще ограничьте в рационе сахар, белую муку, магазинные соусы, копчености, полуфабрикаты и другие продукты с быстрыми углеводами.

А что лучше пить после болезни, чтобы скорее поправиться?

Пейте достаточно води, впрочем, соблюдать питьевой режим важно всегда, а не только вовремя и после болезни.

Полезнее всего для организма пить негазированную, очищенную, слегка подогретую воду.

Также вам придадут сил домашние компоты, узвары, травяные чаи – это значительно лучше, чем магазинные соки, сладкие напитки и газировка.

А может мне попринимать самому препараты, витамины, ведь соседу помогло?

Заниматься самолечением опасно, ведь то, что помогло вашему соседу или коллеге, у вас может вызвать обострение. Даже если у вас похожие симптомы, причины, из-за которых вы заболели, могут быть разными. И реакция организма тоже будет различной. Не только медикаменты, но и витаминные комплексы и пищевые добавки должен назначать специалист. Особенно, если вы переболели и болезнь отразилась на пищеварительной системе.

Не назначайте сами себе препараты, даже витамины Фото: unsplash.com

Обратитесь за консультацией к специалисту, если есть явные проблемы с пищеварением – то к гастроэнтерологу. Не игнорируйте проблемы с кишечником, боли в желудке или тяжесть в животе. Помните – главное оружие против инфекций – это сильный организм. А своевременное обращение к врачу экономит время, средства и помогает избежать осложнений.

Напомним, ранее мы писали, какие сезонные витамины нужны нам весной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться