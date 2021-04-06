Нутриціолог розповіла, які сезонні вітаміни необхідні організму навесні

Без будь сезонних вітамінів нам не обійтися в міжсезоння і як дізнатися, що цих вітамінів нам не вистачає?

У міжсезоння загострюються всі хронічні захворювання – психічні, виразкові хвороби та гастрити , алергічні, проблеми з серцево-судинною системою. Відчувається занепад сил, апатія і дратівливість. Тому своєчасна здача аналізів, заповнення дефіцитів вітамінів і мікроелементів дозволяє уникнути цих загострень.

Нутриціолог, фахівець превентивної медицини і засновниця онлайн-школи здоров'я Nina School Ніна Ходаковська розповіла про сезонні вітаміни, які необхідні нашому організму навесні.

Ніна Ходаковська

Чому навесні так легко захворіти, а імунітет не спасає?

Навесні все навколо розквітає, дні стають довшими, набриднути сірість змінюється яскравими і сонячними фарбами. Але спокушатися першому теплу не варто. Воно оманливе, а захворіти стає в рази простіше, ніж взимку, коли ми закутані в одяг з голови до ніг.

Хоч температура за вікном починає зростати, підвищується вогкість і вологість повітря. Це створює сприятливі умови для вірусів і бактерій. Після зими імунітет ослаблений, а в міжсезоння вразливий організм знижує вироблення інтерферону гамма, який перешкоджає поширенню інфекцій.

Полівітамінні комплекси – перший крок у підтримці імунної системи харчовими добавками. Вони дозволяють компенсувати дефіцити базових поживних речовин, оскільки містять широкий спектр вітамінів і мікроелементів.

Вітамін С – один з найважливіших для імунітету, це правда?

Вітамін C або аскорбінова кислота – важливий водорозчинний вітамін і антиоксидант з великою кількістю корисних властивостей. Рівень вітаміну C в крові нижче у людей, які страждають хронічними захворюваннями та зі шкідливими звичками. Тому важливо не забувати про аскорбінову кислоту щорік для витривалості імунітету. Пити вітамін С можна в будь-який час дня, незалежно від прийому їжі, в дозуванні від 2 до 3 грам в день.

А чи потрібно навесні приймати додатково вітамін D?

Вітамін D виконує особливо важливу роль для здорового імунітету. Люди з рівнем вітаміну D в крові нижче 38 нг / мл в два рази частіше хворіють інфекціями верхніх дихальних шляхів. В ідеалі його рівень в організмі повинен бути від 90 до 100 нг / мл. Приймати вітамін слід в першій половині дня під час їжі. Добова доза повинна становить 5000 міжнародних одиниць, а для тих, хто не пив його в останні три-шість місяців, – 10 000 міжнародних одиниць. Вітамін D рекомендується приймати разом з вітаміном К2, який необхідний для кращого засвоєння D3.

А як на рахунок мікроелементів, наприклад цинку і міді?

Не варто забувати про важливість для імунітету цинку. Він підтримує природний захист організму, важливий для гормональної системи і правильної роботи рецепторів. Цей мінерал підтримує здоров'я імунної системи і нормальну роботу клітин. Разом з цинком завжди потрібно пити і мідь, яка корисна завдяки протизапальним властивостям. Щоб не виникало дисбалансу мікроелементів, приймайте їх в різні прийоми їжі. Цинк важкий на шлунок, тому його обов'язково потрібно пити під час їжі, а мідь – або під час їжі, або через годину після.

Чи потрібно здавати аналізи, щоб виявити дефіцит вітамінів і як ще можна зміцнити імунітет?

На жаль, цих нутрицевтиков все одно недостатньо. Потрібно регулярно здавати аналізи, щоб знати больові точки свого організму. Також важливий крок для зміцнення імунітету – нормалізація режиму. Під цим мається на увазі правильне харчування, водний баланс, регулярні фізичні вправи і міцний здоровий сон. Виконуйте ці нехитрі рекомендації і ваш імунітет буде міцним завжди.

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