Нутриціолог розповіла, які сезонні вітаміни необхідні організму навесні
Без будь сезонних вітамінів нам не обійтися в міжсезоння і як дізнатися, що цих вітамінів нам не вистачає?
У міжсезоння загострюються всі хронічні захворювання – психічні, виразкові хвороби та гастрити , алергічні, проблеми з серцево-судинною системою. Відчувається занепад сил, апатія і дратівливість. Тому своєчасна здача аналізів, заповнення дефіцитів вітамінів і мікроелементів дозволяє уникнути цих загострень.
Нутриціолог, фахівець превентивної медицини і засновниця онлайн-школи здоров'я Nina School Ніна Ходаковська розповіла про сезонні вітаміни, які необхідні нашому організму навесні.
Навесні все навколо розквітає, дні стають довшими, набриднути сірість змінюється яскравими і сонячними фарбами. Але спокушатися першому теплу не варто. Воно оманливе, а захворіти стає в рази простіше, ніж взимку, коли ми закутані в одяг з голови до ніг.
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Хоч температура за вікном починає зростати, підвищується вогкість і вологість повітря. Це створює сприятливі умови для вірусів і бактерій. Після зими імунітет ослаблений, а в міжсезоння вразливий організм знижує вироблення інтерферону гамма, який перешкоджає поширенню інфекцій.
Вітамін C або аскорбінова кислота – важливий водорозчинний вітамін і антиоксидант з великою кількістю корисних властивостей. Рівень вітаміну C в крові нижче у людей, які страждають хронічними захворюваннями та зі шкідливими звичками. Тому важливо не забувати про аскорбінову кислоту щорік для витривалості імунітету. Пити вітамін С можна в будь-який час дня, незалежно від прийому їжі, в дозуванні від 2 до 3 грам в день.
Вітамін D виконує особливо важливу роль для здорового імунітету. Люди з рівнем вітаміну D в крові нижче 38 нг / мл в два рази частіше хворіють інфекціями верхніх дихальних шляхів. В ідеалі його рівень в організмі повинен бути від 90 до 100 нг / мл. Приймати вітамін слід в першій половині дня під час їжі. Добова доза повинна становить 5000 міжнародних одиниць, а для тих, хто не пив його в останні три-шість місяців, – 10 000 міжнародних одиниць. Вітамін D рекомендується приймати разом з вітаміном К2, який необхідний для кращого засвоєння D3.
Не варто забувати про важливість для імунітету цинку. Він підтримує природний захист організму, важливий для гормональної системи і правильної роботи рецепторів. Цей мінерал підтримує здоров'я імунної системи і нормальну роботу клітин. Разом з цинком завжди потрібно пити і мідь, яка корисна завдяки протизапальним властивостям. Щоб не виникало дисбалансу мікроелементів, приймайте їх в різні прийоми їжі. Цинк важкий на шлунок, тому його обов'язково потрібно пити під час їжі, а мідь – або під час їжі, або через годину після.
На жаль, цих нутрицевтиков все одно недостатньо. Потрібно регулярно здавати аналізи, щоб знати больові точки свого організму. Також важливий крок для зміцнення імунітету – нормалізація режиму. Під цим мається на увазі правильне харчування, водний баланс, регулярні фізичні вправи і міцний здоровий сон. Виконуйте ці нехитрі рекомендації і ваш імунітет буде міцним завжди.
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