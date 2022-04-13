Лікар Комаровський пояснив, чому куріння дорослих шкодить здоров'ю їхніх дітей

Куріння дорослих призводить до накопичення бруду у легенях їхніх дітей, а надалі – серйозних хвороб, тому не куріть при дітях, радить Євген Комаровський

Куріння дорослих при дітях призводить до накопичення бруду у легких малюків та викликає серйозні хвороби / Фото: Колаж: Сьогодні, currenttime

Ви ніяк не знайдете вагому причину, чому потрібно відмовитися від шкідливої звички? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна"лікар Комаровський розповів, що відбувається в легенях дитини, коли хтось із батьків курить.

Пасивне куріння негативно відбивається на оточуючих, особливо дітях. Всі люди про це чудово знають, але мало хто одразу кидає курити. Найчастіше виправдовується, чому важко позбутися шкідливої звички. Лікар Комаровський пояснив, що відбувається в бронхах, коли ми дихаємо.

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Цигарки призводять до зниження місцевого імунітету легень та / Фото: stocksnap.io

Слизові оболонки дихальних шляхів (трахея, бронхи) покриті так званим війчастим епітелієм. На кожній клітці є вія. Оскільки клітин багато, те й вій – величезна кількість. Вони постійно вагаються в напрямку від легень до горла та очищають дихальні шляхи. Наприклад, виганяють пил, слиз, мокротиння та забезпечують прохідність повітря.

Унікальність тютюнового диму полягає в тому, що він зменшує швидкість коливання цих вій, – пояснив експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". – В результаті пил та бруд накопичуються у легенях, знижують інтенсивність місцевого імунітету та значно збільшують ймовірність можливих ускладнень.

Тобто шкідлива звичка дорослої людини отруює не тільки її організм, а й призводить до проблем зі здоров'ям дитини. Хоча кожна людина бачила фото уражених легень на пачках із цигарками, але не завжди така ілюстрація була вагомою причиною, щоб кинути курити.

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Пам'ятайте шкідлива звичка курити, від / Фото: Pexels

А якщо уявити, що на картинці легені близької людини? Адже шкідлива звичка, якої ви не можете позбутися, може призвести до серйозних проблем з їхнім здоров'ям. Тепер канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт, читайте актуальні новини тут.

Також лікар Комаровський дав поради, як повернути дітей до звичайного життя.