Медицина в Канаді для українців – на що розраховувати біженцям під час переїзду

Якщо ви отримали CUAET і вирушили до Канади, можете розраховувати на безкоштовну діагностику і навіть лікування в стаціонарі. А ось ліки доведеться купувати

Медицина в Канаді для українців частково безкоштовна, біженцям під час переїзду можна розраховувати на низку послуг / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Отримати безкоштовну медичну допомогу в Канаді можуть українці, які покинули Україну через напади Росії та приїхали до країни за CUAET (канадсько-українським дозволом на екстрені поїздки). Яку медичну допомогу можна отримати в Канаді безкоштовно, а за що доведеться платити, можна дізнатися на сайті правової та юридичної підтримки мігрантів .

Медицина у Канаді – що безкоштовно, а за які послуги платити?

На безкоштовну медицину мають право громадяни Канади, ті, хто перебуває тут у статусі постійного резидента (тобто іммігранти/ тимчасові переселенці ) та люди, які працюють тут за робочими візами. Існує певний перелік безкоштовних медпослуг, який може змінюватись в залежності від місця проживання.

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У Каанаді існує певний перелік безкоштовних медпослуг, у тому числі для переселенців та біженців / Фото: freepik.com

Тобто, якщо в одному регіоні якась послуга безкоштовна, то в іншій за неї можуть стягувати плату. Але екстрена медична допомога та випадки, за яких життя людини в небезпеці – завжди виняток, тобто життя будь-кому, навіть нелегалу, врятують безкоштовно.

Безкоштовно в Канаді можна отримати наступну медичну допомогу:

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допомога сімейного лікаря та інших профільних фахівців

діагностика – лабораторна (аналізи) та інструментальна

стаціонар (тобто госпіталізація до лікарні)

щеплення (за календарем).

За лікування зубів (крім термінового видалення), фізіотерапію, послуги репродуктолога доведеться заплатити . У деяких випадках доведеться сплатити навіть за виклик "швидкої".

А скільки коштує виклик "швидкої" у Канаді?

Сам виклик бригади швидкої медичної допомоги – безкоштовно, якщо людина дійсно перебуває в ситуації, коли сама доїхати до лікарні не в змозі і загроза її життю реальна. Інакше доведеться заплатити за доставку на швидкій до стаціонару від 100 до 300 канадських доларів (приблизно від 2360 до 7000 грн).

Безкоштовно швидка в Канаді приїде і до біженців, якщо підключитися до спеціальної медичної програми / Фото: unsplash.com

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Безкоштовно швидка приїде і до біженців, якщо підключитися до спеціальної медичної програми. Щоб викликати швидку, потрібно дзвонити 911: також, як у пожежну або поліцію – вони теж вміють надавати екстрену домомедичну допомогу.

І якщо швидка з якоїсь причини затримується, то на допомогу негайно вирушать пожежники або поліція. Щодо ліків – то аптеки в Канаді є комерційними, тому всі препарати пацієнти купують собі самі.

Лікування в Канаді в амбулаторії та стаціонарі – як потрапити до лікарні?

Державних поліклінік, до яких так звикли українці, у Канаді практично немає. При цьому, вся канадська медицина тримається на терапевтах (сімейних лікарів): до них слід йти в першу чергу, якщо ви захворіли. Сімейного лікаря знайти складніше, але ви можете обійти клініки та дізнатися чи є такі лікарі там, які захочуть взяти на облік нових пацієнтів.

Після прийому у терапевта (сімейного лікаря) він визначить, чи потребуєте ви консультації іншого, "вузького" спеціаліста і направить до нього в разі потреби. Канадські терапевти та сімейні лікарі можу приймати пацієнтів як в амбулаторіях, так і у великих лікарнях (стаціонарах) та навіть у приватному кабінеті .

У клініках Канади також є черги за напрямками до вузького спеціаліста, черги на хірургічне лікування тощо.

Якщо місцеві жителі та іммігранти, які мають страховий поліс, можуть сміливо звертатися до ряду відомих клінік, то біженцям (тимчасовим переселенцям) для цього потрібно підключитися до спеціальної програми . Або купити страховку – приватну, туристичну чи студентську, коштуватиме така приблизно 50 канадських доларів (близько 1170 грн) на місяць.

Але в клініках (мається на увазі стаціонари) Канади теж є черги за напрямками до вузького спеціаліста, черги на хірургічне лікування тощо.

Також ми раніше писали, як оформити лікарняний під час війни, якщо ви переселенець.

Якщо ж ви шукайте догляд та реабілітацію для літніх людей – дізнайтесь, як і де отримати допомогу. безкоштовно