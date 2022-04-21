Медицина в Канаді для українців – на що розраховувати біженцям під час переїзду

Отримати безкоштовну медичну допомогу в Канаді можуть українці, які покинули Україну через напади Росії та приїхали до країни за CUAET (канадсько-українським дозволом на екстрені поїздки). Яку медичну допомогу можна отримати в Канаді безкоштовно, а за що доведеться платити, можна дізнатися на сайті правової та юридичної підтримки мігрантів .
Медицина у Канаді – що безкоштовно, а за які послуги платити?
На безкоштовну медицину мають право громадяни Канади, ті, хто перебуває тут у статусі постійного резидента (тобто іммігранти/ тимчасові переселенці ) та люди, які працюють тут за робочими візами. Існує певний перелік безкоштовних медпослуг, який може змінюватись в залежності від місця проживання.
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Тобто, якщо в одному регіоні якась послуга безкоштовна, то в іншій за неї можуть стягувати плату. Але екстрена медична допомога та випадки, за яких життя людини в небезпеці – завжди виняток, тобто життя будь-кому, навіть нелегалу, врятують безкоштовно.
Безкоштовно в Канаді можна отримати наступну медичну допомогу:
- допомога сімейного лікаря та інших профільних фахівців
- діагностика – лабораторна (аналізи) та інструментальна
- стаціонар (тобто госпіталізація до лікарні)
- щеплення (за календарем).
За лікування зубів (крім термінового видалення), фізіотерапію, послуги репродуктолога доведеться заплатити . У деяких випадках доведеться сплатити навіть за виклик "швидкої".
А скільки коштує виклик "швидкої" у Канаді?
Сам виклик бригади швидкої медичної допомоги – безкоштовно, якщо людина дійсно перебуває в ситуації, коли сама доїхати до лікарні не в змозі і загроза її життю реальна. Інакше доведеться заплатити за доставку на швидкій до стаціонару від 100 до 300 канадських доларів (приблизно від 2360 до 7000 грн).
Безкоштовно швидка приїде і до біженців, якщо підключитися до спеціальної медичної програми. Щоб викликати швидку, потрібно дзвонити 911: також, як у пожежну або поліцію – вони теж вміють надавати екстрену домомедичну допомогу.
І якщо швидка з якоїсь причини затримується, то на допомогу негайно вирушать пожежники або поліція. Щодо ліків – то аптеки в Канаді є комерційними, тому всі препарати пацієнти купують собі самі.
Лікування в Канаді в амбулаторії та стаціонарі – як потрапити до лікарні?
Державних поліклінік, до яких так звикли українці, у Канаді практично немає. При цьому, вся канадська медицина тримається на терапевтах (сімейних лікарів): до них слід йти в першу чергу, якщо ви захворіли. Сімейного лікаря знайти складніше, але ви можете обійти клініки та дізнатися чи є такі лікарі там, які захочуть взяти на облік нових пацієнтів.
Після прийому у терапевта (сімейного лікаря) він визначить, чи потребуєте ви консультації іншого, "вузького" спеціаліста і направить до нього в разі потреби. Канадські терапевти та сімейні лікарі можу приймати пацієнтів як в амбулаторіях, так і у великих лікарнях (стаціонарах) та навіть у приватному кабінеті .
Якщо місцеві жителі та іммігранти, які мають страховий поліс, можуть сміливо звертатися до ряду відомих клінік, то біженцям (тимчасовим переселенцям) для цього потрібно підключитися до спеціальної програми . Або купити страховку – приватну, туристичну чи студентську, коштуватиме така приблизно 50 канадських доларів (близько 1170 грн) на місяць.
Але в клініках (мається на увазі стаціонари) Канади теж є черги за напрямками до вузького спеціаліста, черги на хірургічне лікування тощо.
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Якщо ж ви шукайте догляд та реабілітацію для літніх людей – дізнайтесь, як і де отримати допомогу. безкоштовно