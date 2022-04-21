Медицина в Канаде для украинцев – на что рассчитывать беженцам при переезде

Если вы получили CUAET и отправились в Канаду, то можете рассчитывать на бесплатную диагностику и даже лечение в стационаре. А вот лекарства придется покупать

Медицина в Канаде для украинцев частично бесплатна, беженцам при переезде можно рассчитывать на ряд услуг / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Получить бесплатную медицинскую помощь в Канаде могут украинцы, которые покинули Украину из-за нападения России и приехали в страну по CUAET (канадско-украинскому разрешению на экстренные поездки). Какую медицинскую помощь можно получить в Канаде бесплатно, а за что придется платить, можно узнать на сайте правовой и юридической поддержки мигрантов.

Медицина в Канаде – что бесплатно, а за какие услуги платить?

На бесплатную медицину имеют право граждане Канады, те, кто находятся здесь в статусе постоянного резидента (то есть иммигранты/временные переселенцы) и люди, которые работают здесь по рабочим визам. Существует определенный перечень бесплатных медуслуг, который может изменяться в зависимости от места жительства.

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В Каанаде существует определенный перечень бесплатных медуслуг, в том числе для переселенцев и беженцев / Фото: freepik.com

То есть если в одном регионе какая-то услуга бесплатная, то в другой за нее могут взымать плату. Но экстренная медпомощь и случаи, при которых жизнь человека в опасности – всегда исключение, то есть жизнь любому, даже нелегалу, спасут бесплатно.

Бесплатно в Канаде можно получить следующую медицинскую помощь:

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помощь семейного врача и других профильных специалистов

диагностика – лабораторная (анализы) и инструментальная

стационар (то есть госпитализация в больницу)

прививки (по календарю).

За лечение зубов (кроме срочного удаления), физиотерапию, услуги репродуктолога придется заплатить. В некоторых случаях придется оплатить даже вызов "скорой".

А сколько стоит вызов "скорой" в Канаде?

Сам вызов бригады скорой медицинской помощи – бесплатен, если человек действительно находится в ситуации, когда сам доехать в больницу не в состоянии и угроза его жизни реальная. Иначе придется заплатить за доставку на "скорой" в стационар от 100 до 300 канадских долларов (примерно от 2360 до 7000 грн)..

Бесплатно "скорая" в Канаде приедет и к беженцам, если подключиться к специальной медицинской программе / Фото: unsplash.com

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Бесплатно "скорая" приедет и к беженцам, если подключиться к специальной медицинской программе. Чтобы вызвать "скорую", нужно звонить 911: также, как в пожарную или полицию – они тоже умеют оказывать экстренную домедицинскую помощь.

И если "скорая" по какой-либо причине задерживается, то на помощь немедленно отправятся пожарные или полиция. Что касается лекарств – то аптеки в Канаде коммерческие, потому все препараты пациенты покупают себе сами.

Лечение в Канаде в амбулатории и стационаре – как попасть в больницу?

Государственных поликлиник, к которым так привыкли украинцы, в Канаде практически нет. При этом, вся канадская медицина держится на терапевтах (семейных врачах): к ним следует идти в первую очередь, если вы заболели. Семейного врача найти сложнее, но вы можете обойти клиники и узнать есть ли такие врачи там, которые захотят взять на учет новых пациентов.

После приема у терапевта (семейного врача) он определит, нуждаетесь ли вы в консультации другого, "узкого" специалиста и направит к нему в случае необходимости. Канадские терапевты и семейные врачи могу принимать пациентов как в амбулаториях, так и в больших больницах (стационарах) и даже в частном кабинете.

В клиниках Канады тоже есть очереди за направлениями к узкому специалисту, очереди на хирургическое лечение и т.д.

Если местные жители и иммигранты, у которых есть страховой полис, могут смело обращаться в ряд известных клиник, то беженцам (временным переселенцам) для этого нужно подключиться к специальной программе. Или купить страховку – приватной, туристической или студенческой, обойдется такая примерно в 50 канадских долларов (около 1170 грн) в месяц.

Но в клиниках (имеется виду стационары) Канады тоже есть очереди за направлениями к узкому специалисту, очереди на хирургическое лечение и т.д.

Также мы ранее писали, как оформить больничный во время войны, если вы – переселенец.

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