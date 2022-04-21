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Як оформити лікарняний під час війни, якщо ви переселенець і не тільки

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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21 квітня, 15:50
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Отримати лікарняний переселенцю можна, звернувшись до будь-якого лікаря "первинки". Якщо ж ви не їхали, то допоможе сімейний лікар або той лікар, який надав медичну допомогу
Отримати електронний або паперовий лікарняний можна у будь-якого місцевого сімейного лікаря, якщо ви змінили місце проживання.
Отримати електронний або паперовий лікарняний можна у будь-якого місцевого сімейного лікаря, якщо ви змінили місце проживання. / Фото: unsplash.com, freepik.com

Якщо ви захворіли та потребуєте лікарняного листка в умовах війни з Росією, то вам допоможе терапевт або сімейний лікар. Що ще потрібно зробити для отримання лікарняного листа – розповіли в МОЗ України.

Так, якщо вам потрібен саме лікарняний, а ви змінили місце проживання, то слід звертатися до будь-якого сімейного лікаря або терапевта "первинки". Цей лікар надасть медичну допомогу і за необхідності допоможе оформити лікарняний.

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Лікар сформує медичний висновок для видачі лікарняного, виходячи з вашого стану та діагнозу, в електронній системі
Лікар сформує медичний висновок для видачі лікарняного, виходячи з вашого стану та діагнозу, в електронній системі / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар сформує медичний висновок, виходячи з вашого стану та діагнозу, в електронній системі. Важливо! Якщо вам потрібен лікарняний після медичної допомоги, яку вже надав лікар вузької спеціалізації, то звертатися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря "первинки" не потрібно. Також не потрібно в цьому випадку укладати декларацію із сімейним лікарем.

Оформлений лікарем медичний висновок надсилається до електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо ви не застраховані, то лікарняні листи в електронному реєстрі не формуються.

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А документом, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності, буде не лікарняний, а медичний висновок, виданий лікарем. Якщо немає технічної можливості створити електронний лікарняний, лікар видасть вам його в паперовій формі.

Також раніше ми писали, як викликати швидку під час війни та комендантської години.

А ще корисно знати про щеплення під час війни – навіщо зараз вакцинуватися та як отримати препарат безкоштовно.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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