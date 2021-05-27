Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити
10 фініків на день достатньо для забезпечення добової потреби людини в магнії, міді, сріблі
Фініки – їжа довгожителів. Усе завдяки надзвичайно насиченому складу – корисних речовин і вітамінів в фініках дуже багато. Єдиний мінус – високий вміст цукру (93 г на склянку). Тому важливо пам'ятати, що людям із діабетом, ожирінням про фініки варто забути. Ну й тим, хто бореться з тяжінням до солодкого на шляху до стункості – теж. Розберімося детальніше з цими солодкими плодами разом із дієтологом Альоною Гаврилюк.
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Перед тим, як говорити про користь і шкоду фініків, необхідно назвати те, що в них присутня. А саме:
- вітаміни групи В, РР;
- залізо, калій, кальцій, магній, фосфор.
І завдяки цим вітамінам і мікроелементам фініки
- знижують холестерин;
- бережуть серце;
- нормалізують роботу кишечника;
- зміцнюють кістки;
- нормалізують тиск;
- покращують стан шкіри та волосся;
- корисні вагітним жінкам.
Оптимальна добова норма фініків для дорослих – не більше ніж 10 шт. Їсти їх бажано в першій половині дня. І, звісно, не щодня. Нагадаємо, у фініків високий глікемічний індекс і високий вміст вуглеводів. Обов'язково запивайте фініки водою під час вживання. Інакше ваші зуби зазнають потужного удару цукру, а так і до карієсу недалеко.
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Щоб фініки були максимально корисні, їх треба правильно вибирати і зберігати:
Шкірка
Має бути не потрісканою і занадто жорсткою. Якщо це так, то фінік сушили за високої температури, яка знищила всі корисні нутрієнти. Шкірка хорошого сухофрукта середньої жорсткості, без тріщин, пружна.
Колір
Темний. Якщо фініки світло-коричневі, то їх збирали недозрілими і обов'язково виварювали в цукровому сиропі. Жодної користі від них ви не отримаєте. Темний колір плодів каже про те, що вони дозріли в природних умовах на пальмі.
Блиск
Щоб надати товару приваблиості та блиску, продавці нерідко змащують поверхню маслянистими розчинами. Що в складі цих розчинів – невідомо, а змивати їх проблематично, бо жирна плівка не дозволяє промити плоди. Не купуйте блискучі фініки, вибирайте ті, що з матовою шкіркою.
Зберігання
Зберігати фініки бажано в герметичній (скляній) тарі в темному прохолодному місці.
Кому слід відмовитися від фініків
- Людям, з індивідуальною непереносимістю. Не знаєте, чи є у вас алергія на фініки, чи ні, слід звернутися до лікаря, щоб зробити тест.
- Також фініки шкідливі для зубів. Можуть стати причиною карієсу. Стоматологи радять запивати їх або теплим чаєм без цукру, або просто теплою водою, якщо немає можливості почистити зуби.
- З особливою обережністю потрібно ставитися до фініків діабетикам. Причина – великий вміст цукру. Середньодобову норму вживання фініків має встановлювати лікар.
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Всі подробиці в спецтемі Правильне харчування: користь і шкода продуктів
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