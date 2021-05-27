Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

10 фініків на день достатньо для забезпечення добової потреби людини в магнії, міді, сріблі

Фініки – їжа довгожителів. Усе завдяки надзвичайно насиченому складу – корисних речовин і вітамінів в фініках дуже багато. Єдиний мінус – високий вміст цукру (93 г на склянку). Тому важливо пам'ятати, що людям із діабетом, ожирінням про фініки варто забути. Ну й тим, хто бореться з тяжінням до солодкого на шляху до стункості – теж. Розберімося детальніше з цими солодкими плодами разом із дієтологом Альоною Гаврилюк.

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Фото: Альона Гаврилюк, дієтолог

Перед тим, як говорити про користь і шкоду фініків, необхідно назвати те, що в них присутня. А саме:

вітаміни групи В, РР;

залізо, калій, кальцій, магній, фосфор.

І завдяки цим вітамінам і мікроелементам фініки

знижують холестерин;

бережуть серце;

нормалізують роботу кишечника;

зміцнюють кістки;

нормалізують тиск;

покращують стан шкіри та волосся;

корисні вагітним жінкам.

Оптимальна добова норма фініків для дорослих – не більше ніж 10 шт. Їсти їх бажано в першій половині дня. І, звісно, не щодня. Нагадаємо, у фініків високий глікемічний індекс і високий вміст вуглеводів. Обов'язково запивайте фініки водою під час вживання. Інакше ваші зуби зазнають потужного удару цукру, а так і до карієсу недалеко.

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Щоб фініки були максимально корисні, їх треба правильно вибирати і зберігати:

Фото: Іnstagram.com/royal_finik/

Шкірка

Має бути не потрісканою і занадто жорсткою. Якщо це так, то фінік сушили за високої температури, яка знищила всі корисні нутрієнти. Шкірка хорошого сухофрукта середньої жорсткості, без тріщин, пружна.

Колір

Темний. Якщо фініки світло-коричневі, то їх збирали недозрілими і обов'язково виварювали в цукровому сиропі. Жодної користі від них ви не отримаєте. Темний колір плодів каже про те, що вони дозріли в природних умовах на пальмі.

Блиск

Щоб надати товару приваблиості та блиску, продавці нерідко змащують поверхню маслянистими розчинами. Що в складі цих розчинів – невідомо, а змивати їх проблематично, бо жирна плівка не дозволяє промити плоди. Не купуйте блискучі фініки, вибирайте ті, що з матовою шкіркою.

Зберігання

Зберігати фініки бажано в герметичній (скляній) тарі в темному прохолодному місці.

Кому слід відмовитися від фініків

Людям, з індивідуальною непереносимістю. Не знаєте, чи є у вас алергія на фініки, чи ні, слід звернутися до лікаря, щоб зробити тест.

Також фініки шкідливі для зубів. Можуть стати причиною карієсу. Стоматологи радять запивати їх або теплим чаєм без цукру, або просто теплою водою, якщо немає можливості почистити зуби.

З особливою обережністю потрібно ставитися до фініків діабетикам. Причина – великий вміст цукру. Середньодобову норму вживання фініків має встановлювати лікар.

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Всі подробиці в спецтемі Правильне харчування: користь і шкода продуктів

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