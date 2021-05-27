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Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

Сьогодні, 11:06

10 фініків на день достатньо для забезпечення добової потреби людини в магнії, міді, сріблі

Фініки – їжа довгожителів. Усе завдяки надзвичайно насиченому складу – корисних речовин і вітамінів в фініках дуже багато. Єдиний мінус – високий вміст цукру (93 г на склянку). Тому важливо пам'ятати, що людям із діабетом, ожирінням про фініки варто забути. Ну й тим, хто бореться з тяжінням до солодкого на шляху до стункості – теж. Розберімося детальніше з цими солодкими плодами разом із дієтологом Альоною Гаврилюк.

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Фото: Альона Гаврилюк, дієтолог

Перед тим, як говорити про користь і шкоду фініків, необхідно назвати те, що в них присутня. А саме:

  • вітаміни групи В, РР;
  • залізо, калій, кальцій, магній, фосфор.

І завдяки цим вітамінам і мікроелементам фініки

  • знижують холестерин;
  • бережуть серце;
  • нормалізують роботу кишечника;
  • зміцнюють кістки;
  • нормалізують тиск;
  • покращують стан шкіри та волосся;
  • корисні вагітним жінкам.

Оптимальна добова норма фініків для дорослих – не більше ніж 10 шт. Їсти їх бажано в першій половині дня. І, звісно, не щодня. Нагадаємо, у фініків високий глікемічний індекс і високий вміст вуглеводів. Обов'язково запивайте фініки водою під час вживання. Інакше ваші зуби зазнають потужного удару цукру, а так і до карієсу недалеко.

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Щоб фініки були максимально корисні, їх треба правильно вибирати і зберігати:

Фото: Іnstagram.com/royal_finik/

Шкірка

Має бути не потрісканою і занадто жорсткою. Якщо це так, то фінік сушили за високої температури, яка знищила всі корисні нутрієнти. Шкірка хорошого сухофрукта середньої жорсткості, без тріщин, пружна.

Колір

Темний. Якщо фініки світло-коричневі, то їх збирали недозрілими і обов'язково виварювали в цукровому сиропі. Жодної користі від них ви не отримаєте. Темний колір плодів каже про те, що вони дозріли в природних умовах на пальмі.

Блиск

Щоб надати товару приваблиості та блиску, продавці нерідко змащують поверхню маслянистими розчинами. Що в складі цих розчинів – невідомо, а змивати їх проблематично, бо жирна плівка не дозволяє промити плоди. Не купуйте блискучі фініки, вибирайте ті, що з матовою шкіркою.

Зберігання

Зберігати фініки бажано в герметичній (скляній) тарі в темному прохолодному місці.

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Кому слід відмовитися від фініків

  • Людям, з індивідуальною непереносимістю. Не знаєте, чи є у вас алергія на фініки, чи ні, слід звернутися до лікаря, щоб зробити тест.
  • Також фініки шкідливі для зубів. Можуть стати причиною карієсу. Стоматологи радять запивати їх або теплим чаєм без цукру, або просто теплою водою, якщо немає можливості почистити зуби.
  • З особливою обережністю потрібно ставитися до фініків діабетикам. Причина – великий вміст цукру. Середньодобову норму вживання фініків має встановлювати лікар.

Тут дізнаєтеся, скільки фруктів та в який час можна їсти.

Всі подробиці в спецтемі Правильне харчування: користь і шкода продуктів

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