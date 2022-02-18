Як боротися з наслідками COVID-19 – порада лікаря Комаровського

Євген Комаровський радить не перетворювати зміну смаку та запаху чи збільшення ваги після ковіда на трагедію. Як пережити наслідки COVID-19 – у матеріалі

Щоб боротися з наслідками COVID-19 та повернути смак та запах після хвороби, чарівних ліків не існує, потрібен терпець та час / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Ви помітили, що після коронавірусу у вас зник нюх, порушився сон або стала збільшуватися вага? Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, чи є вже ліки, щоб покращити самопочуття.

Загальний стан багатьох людей після коронавірусу помітно змінився. Одні перестали відчувати смак їжі, інші помітили, що почала збільшуватися вага, хоча вони продовжують ходити до спортзалу, треті постійно переїдають.

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На сьогоднішній день немає лікарського препарату, який міг би швидко повернути нюх після ковіда / Фото: istockphoto.com

Тобто з'явились нові звички чи якості , які раніше були не властиві тій чи іншій людині. Тому люди стали шукати засіб, який міг би відновити та покращити стан організму.

На сьогоднішній день немає лікарського засобу, який міг би прискорити відновлення після коронавірусу, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Головна рекомендація – не перетворювати зміну смаку та запаху чи збільшення ваги на трагедію. Не проводіть над собою жодних експериментів із "чарівними" пігулками. Ці зміни не можна вирішити за допомогою чудо-вітамінів чи дієти.

За словами кандидата медичних наук, у цьому випадку працюють прості правила життя:

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не припиняйте працювати;

важлива профілактика переїдання;

якнайбільше часу проводите на свіжому повітрі;

займіться спортом (хоч би мінімальна кількість часу, але регулярно);

намагайтеся спілкуватися в реальному світі з рідними та близькими, а не в соцмережах – постковидний синдром лікується оптимізмом.

"Але зверніть увагу: якщо у вас є хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет, проблеми із шлунково-кишковим трактом, гіпертонічна хвороба, то на тлі перенесеного коронавірусу проблеми зі здоров'ям можуть загостритися", – попередив доктор Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна".

Тому коли гострий період минув, ситуація стабілізувалася – потрібно звернутися до сімейного лікаря та додатково здати клінічні аналізи крові та сечі, перевірити артеріальний тиск тощо.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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Також ми писали, чому результати тестів на ковід можуть бути різними, читайте "Експрес-тест на коронавірус або ПЛР – чому вірити, розповів доктор Комаровський".

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