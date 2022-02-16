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Експрес-тест на коронавірус чи ПЛР – чому вірити, розповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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16 лютого, 06:00
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Якщо експрес-тест на ковід виявився позитивним, а зроблений після нього ПЛР – ні, це не означає, що людина здорова. Євген Комаровський пояснив, чому так буває

Чи можна вірити експрес-тестам на ковід чи все-таки ПЛР-тест – ефективніше? До популярного педіатра Євгена Комаровського звернулися з питанням, чому людина зробила експрес-тест на коронавірусну інфекцію, він виявився позитивним

А наступного дня він зробив ПЛР-тест і результат виявився негативним. Чому так може бути, кандидат медичних наук відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Якщо перший результат позитивний, то це правильний результат, – каже кандидат медичних наук. – А от негативний ПЛР-тест після позитивного експрес-тесту може бути результатом того, що у вас невдало взяли мазок, тобто недостатньо ефективно подряпали носоглотку.

Якщо результат експрес-тесту на ковід позитивний, то, швидше за все, він вірний і людина заразилася коронавірусом
Якщо результат експрес-тесту на ковід позитивний, то, швидше за все, він вірний і людина заразилася коронавірусом / Фото: unsplash.com

Щоб виявити вірус за допомогою стандартного ПЛР-тесту, треба добре і досить глибоко "прикластися" до слизової оболонки носоглотки, і це досить болісно, зазначає Євген Комаровський. Дуже часто лаборанти цього не роблять, в результаті людина отримує хибні дані, тобто будучи інфікованою, тест може бути негативним.

Негативний ПЛР-тест у людини, яка дійсно на цей момент хвора на ковід – це часто не дефект самого тесту, а дефект системи, яка проводить збір матеріалів для аналізу, – підсумував Євген Комаровський.

Також раніше ми писали, чому незважаючи на зростання захворюваності на ковід, немає обмежень, читайте "Чи небезпечно скасовувати карантин, коли омікрон наступає".

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А ще вам може бути цікаво, навіщо робити щеплення, якщо все рано можна захворіти на ковід, читайте "Чому вакцинація важлива, хоча щеплені від ковіду хворіють також".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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