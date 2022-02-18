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Как бороться с последствиями COVID-19 – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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18 февраля, 06:00
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Евгений Комаровский советует не превращать изменение вкуса и запаха или увеличение веса после ковида в трагедию. Как пережить последствия COVID-19 – в материале
Чтобы бороться с последствиями COVID-19 и вернуть вкус и запах после болезни, волшебных лекарств не существует, нужно терпение и время
Чтобы бороться с последствиями COVID-19 и вернуть вкус и запах после болезни, волшебных лекарств не существует, нужно терпение и время / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Вы заметили, что после коронавируса у вас пропало обоняние, нарушился сон или стал увеличиваться вес? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, есть ли уже средства, чтобы улучшить самочувствие.

Общее состояние многих людей после коронавируса заметно изменилось. Одни перестали ощущать вкус пищи, другие заметили, что стал увеличиваться вес, хотя они продолжают ходить в спортзал, третьи постоянно переедают.

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На сегодняшний день нет лекарственного препарата, который мог бы быстро вернуть обоняние после ковида
На сегодняшний день нет лекарственного препарата, который мог бы быстро вернуть обоняние после ковида / Фото: istockphoto.com

То есть появились новые привычки или качества, которые раньше были не свойственны тому или иному человеку. Поэтому люди стали искать средство, которое могло бы восстановить и улучшить состояние организма.

На сегодняшний день нет лекарственного препарата, который мог бы ускорить восстановление после коронавируса, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Главная рекомендация – не превращать изменение вкуса и запаха или увеличение веса в трагедию. Не проводите над собой никакие эксперименты с "волшебными" таблетками. Эти изменения нельзя решить с помощью чудо-витаминов или диеты.

По словам кандидата медицинских наук, в данном случае работают простые правила жизни:

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  • не прекращайте работать;
  • важна профилактика переедания;
  • как можно больше времени проводите на свежем воздухе;
  • займитесь спортом (хотя бы минимальное количество времени, но регулярно);
  • старайтесь общаться в реальном мире с родными и близкими, а не в соцсетях – постковидный синдром лечится оптимизмом.

Но обратите внимание: если у вас есть хронические заболевания, например, сахарный диабет, проблемы с ЖКТ, гипертоническая болезнь, то на фоне перенесенного коронавируса проблемы со здоровьем могут обостриться", – предупредил доктор Комаровский в интервью для канала "Украина".

Поэтому когда острый период миновал, ситуация стабилизировалась – нужно обратиться к семейному врачу и дополнительно сдать клинические анализы крови и мочи, проверить артериальное давление и т.д.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Также мы писали, почему результаты тестов на ковид могут быть разными, читайте "Экспресс-тест на коронавирус или ПЦР – чему верить, рассказал доктор Комаровский".

А еще вас может заинтересовать, какие медикаменты могут назначить при осложнении ковида, читайте "Можно ли лечить ковид антибиотиками – ответ доктора Комаровского".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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