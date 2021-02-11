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Відверта розмова про чоловіче здоров'я: що важливо знати про простатит і його профілактику

Тема здоров'я актуальна завжди, але є деякі питання, які обговорювати вголос не прийнято

Одним з таких є простатит. Що це за недуга, як чоловікові себе убезпечити і до кого звертатися після проявів перших симптомів, розповів "Сьогодні" лікар уролог-андролог, сексопатолог, репродуктолог, кандидат медичних наук Ігор Чернокульский.

Що таке простатит і як його розпізнати – головні симптоми

Простатит – це запалення передміхурової залози. Найчастіше виділяють гостру і хронічну форми запалення простати.

Головні симптоми простатиту:

біль в області статевих органів, промежини, в надлобковій області, у паху;

часті позиви до сечовипускання, хворобливі сечовипускання, біль при сім'явипорскуванні, порушення статевої функції (відсутність ерекції або неповноцінна ерекція).

Часто хронічний простатит супроводжується симптомами неврастенії, які виникають через наведені вище розлади. Бувають і гострі форми простатиту, які окрім перерахованих вище проявів супроводжуються підйомом температури тіла.

Чому розвивається простатит – головні чинники

Незважаючи на досить велику кількість провокаційних моментів, суть простатиту полягає у виникненні застою всередині органу на тлі порушеного кровообігу і відтоку лімфи.

Фото: freepik.com

Головні причини виникнення простатиту:

Переохолодження, разове або пов'язане із характером роботи на відкритому повітрі. Сидячий спосіб життя, що приводить до порушення у функціонуванні системи травлення. Хронічні соматичні захворювання (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба). Вогнища фокальної, перифокальної інфекції (риніти, тонзиліти, стоматити, гастрити). Персистуючі ІПСШ (хламідіоз, трихомоніаз, вірус герпесу). Венеричні захворювання. Стреси, безсоння, синдром хронічної втоми. Зниження імунітету в зв'язку з перенесеною хворобою, оперативним втручанням, емоційною напругою. Шкідливі звички, що ведуть до розвитку інтоксикації: алкоголь, куріння, міцна кава. Професійні травми промежини: водіїв автомобілів, спортсменів, працівників шкідливих виробництв. Безладне статеве життя, перерваний статевий акт, тривала відсутність близькості (рідкісні сім'явиверження призводять до застою у залозі).

Як чоловікові себе убезпечити: 4 основних правила

Існує кілька головних правил профілактики простатиту:

1. Уникати переохолодження.

Навіть незначне, але системно повторюване переохолодження може бути поштовхом до загострення передміхурової залози.

2. Регулярний здоровий секс.

Захищений секс, якщо партнерка постійна, і без контрацепції у вигляді перерваного статевого акту.

3. Фізична активність.

Це необхідно, щоб не було застою кровообігу в малому тазі. Причому, це не обов'язково виснажливі заняття 3 рази на тиждень. Це можуть бути піші прогулянки, робота на свіжому повітрі, плавання або легка 15-хвилинна розминка, але щодня.

Фото: freepik.com

Чомусь багато хто вважає, що простатит – це хвороба літніх чоловіків, однак хронічний простатит найчастіше діагностується у чоловіків віком 20-40 років. У віці 50 і більше років розвиваються інші захворювання чоловічих статевих органів, при яких простатит є супутнім захворюванням.

4. Раціон харчування.

Не варто щодня налягати на гострі, жирні та солоні страви: при системному споживанні вони провокують запалення передміхурової залози, що неминуче призводить до загострення простатиту. Необхідно включати у свій раціон свіжі овочі і фрукти, пісне м'ясо, нежирну рибу.

Ці корисні звички не тільки допоможуть у профілактиці простатиту, але й нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Також при збалансованому харчуванні в організм будуть надходити важливі вітаміни і мікроелементи.

Фото: freepik.com

Але не всі вітаміни можна отримати разом із їжею. Тому лікарі часто призначають вітамінно-мінеральні комплекси для періоду реабілітації і профілактики рецидиву простатиту.

Найважливіші нутрієнти, за словами лікаря уролога-андролога Ігоря Чернокульського, які мають бути в раціоні чоловіка:

Лікопін – поживна речовина, яка дуже корисна для здоров'я простати. Харчові джерела лікопіну – це помідори, кавун і рожевий грейпфрут.

Омега-3, якою багата жирна риба (скумбрія, тріска, лосось), волоські горіхи, насіння Чіа, насіння льону, насіння конопель.

Вітамін Е, позитивно впливає не тільки на мозок і серце, а й на простату. Велика кількість його міститься в мигдалі, насінні гарбуза, насінні соняшнику, шпинаті, капусті.

Вітамін D також дуже важливий для чоловічого здоров'я. Міститься у жирних сортах риби, вершковому маслі, яйцях. Однак повністю продуктами харчування неможливо покрити добову потребу, тому в осінньо-зимовий період для профілактики слід додатково приймати вітамін D у добавках.

Цинк – цей мікроелемент важливий не тільки для імунітету, але він належить навіть до тих, що підвищують лібідо. Для профілактики простатиту грає велику роль. Його можна знайти у морепродуктах – це креветки, мідії, молюски, устриці, риба. На практиці у більшості українців харчування незбалансоване, тому вони не отримують добової дози необхідних речовин.

Навіть при збалансованому харчуванні не завжди вдається отримати всі необхідні вітаміни, тому зручно користуватися готовими формами і комплексами, каже лікар уролог-андролог Ігор Чернокульський і радить вітамінно-мінеральний комплекс Orthomol Flavon M.

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Він виробляється у Німеччині та призначений для підтримки здоров'я передміхурової залози у чоловіків, до його складу входять всі важливі вітаміни і мікроелементи.

Що важливо зробити, якщо ви виявили у себе один або кілька симптомів простатиту?

Не запускайте хворобу і не соромтесь звертатися до лікаря-уролога, щоб уникнути розвитку абсцесу передміхурової залози та інших серйозних наслідків. Тільки лікар може професійно поставити діагноз, оскільки крім простатиту можуть бути й інші захворювання чоловічих статевих органів, а симптоми будуть схожі.

Не варто займатися самолікуванням за допомогою інформації з інтернету або народними засобами. Допомогти вам зможе лише лікар!

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