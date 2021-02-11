Відверта розмова про чоловіче здоров'я: що важливо знати про простатит і його профілактику
Тема здоров'я актуальна завжди, але є деякі питання, які обговорювати вголос не прийнято
Одним з таких є простатит. Що це за недуга, як чоловікові себе убезпечити і до кого звертатися після проявів перших симптомів, розповів "Сьогодні" лікар уролог-андролог, сексопатолог, репродуктолог, кандидат медичних наук Ігор Чернокульский.
Що таке простатит і як його розпізнати – головні симптоми
Простатит – це запалення передміхурової залози. Найчастіше виділяють гостру і хронічну форми запалення простати.
Головні симптоми простатиту:
- біль в області статевих органів, промежини, в надлобковій області, у паху;
- часті позиви до сечовипускання, хворобливі сечовипускання, біль при сім'явипорскуванні, порушення статевої функції (відсутність ерекції або неповноцінна ерекція).
Часто хронічний простатит супроводжується симптомами неврастенії, які виникають через наведені вище розлади. Бувають і гострі форми простатиту, які окрім перерахованих вище проявів супроводжуються підйомом температури тіла.
Чому розвивається простатит – головні чинники
Незважаючи на досить велику кількість провокаційних моментів, суть простатиту полягає у виникненні застою всередині органу на тлі порушеного кровообігу і відтоку лімфи.
Головні причини виникнення простатиту:
- Переохолодження, разове або пов'язане із характером роботи на відкритому повітрі.
- Сидячий спосіб життя, що приводить до порушення у функціонуванні системи травлення.
- Хронічні соматичні захворювання (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба).
- Вогнища фокальної, перифокальної інфекції (риніти, тонзиліти, стоматити, гастрити).
- Персистуючі ІПСШ (хламідіоз, трихомоніаз, вірус герпесу). Венеричні захворювання.
- Стреси, безсоння, синдром хронічної втоми.
- Зниження імунітету в зв'язку з перенесеною хворобою, оперативним втручанням, емоційною напругою.
- Шкідливі звички, що ведуть до розвитку інтоксикації: алкоголь, куріння, міцна кава.
- Професійні травми промежини: водіїв автомобілів, спортсменів, працівників шкідливих виробництв.
- Безладне статеве життя, перерваний статевий акт, тривала відсутність близькості (рідкісні сім'явиверження призводять до застою у залозі).
Як чоловікові себе убезпечити: 4 основних правила
Існує кілька головних правил профілактики простатиту:
1. Уникати переохолодження.
Навіть незначне, але системно повторюване переохолодження може бути поштовхом до загострення передміхурової залози.
2. Регулярний здоровий секс.
Захищений секс, якщо партнерка постійна, і без контрацепції у вигляді перерваного статевого акту.
3. Фізична активність.
Це необхідно, щоб не було застою кровообігу в малому тазі. Причому, це не обов'язково виснажливі заняття 3 рази на тиждень. Це можуть бути піші прогулянки, робота на свіжому повітрі, плавання або легка 15-хвилинна розминка, але щодня.
Чомусь багато хто вважає, що простатит – це хвороба літніх чоловіків, однак хронічний простатит найчастіше діагностується у чоловіків віком 20-40 років. У віці 50 і більше років розвиваються інші захворювання чоловічих статевих органів, при яких простатит є супутнім захворюванням.
4. Раціон харчування.
Не варто щодня налягати на гострі, жирні та солоні страви: при системному споживанні вони провокують запалення передміхурової залози, що неминуче призводить до загострення простатиту. Необхідно включати у свій раціон свіжі овочі і фрукти, пісне м'ясо, нежирну рибу.
Ці корисні звички не тільки допоможуть у профілактиці простатиту, але й нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Також при збалансованому харчуванні в організм будуть надходити важливі вітаміни і мікроелементи.
Але не всі вітаміни можна отримати разом із їжею. Тому лікарі часто призначають вітамінно-мінеральні комплекси для періоду реабілітації і профілактики рецидиву простатиту.
Найважливіші нутрієнти, за словами лікаря уролога-андролога Ігоря Чернокульського, які мають бути в раціоні чоловіка:
- Лікопін – поживна речовина, яка дуже корисна для здоров'я простати. Харчові джерела лікопіну – це помідори, кавун і рожевий грейпфрут.
- Омега-3, якою багата жирна риба (скумбрія, тріска, лосось), волоські горіхи, насіння Чіа, насіння льону, насіння конопель.
- Вітамін Е, позитивно впливає не тільки на мозок і серце, а й на простату. Велика кількість його міститься в мигдалі, насінні гарбуза, насінні соняшнику, шпинаті, капусті.
- Вітамін D також дуже важливий для чоловічого здоров'я. Міститься у жирних сортах риби, вершковому маслі, яйцях. Однак повністю продуктами харчування неможливо покрити добову потребу, тому в осінньо-зимовий період для профілактики слід додатково приймати вітамін D у добавках.
- Цинк – цей мікроелемент важливий не тільки для імунітету, але він належить навіть до тих, що підвищують лібідо. Для профілактики простатиту грає велику роль. Його можна знайти у морепродуктах – це креветки, мідії, молюски, устриці, риба. На практиці у більшості українців харчування незбалансоване, тому вони не отримують добової дози необхідних речовин.
Навіть при збалансованому харчуванні не завжди вдається отримати всі необхідні вітаміни, тому зручно користуватися готовими формами і комплексами, каже лікар уролог-андролог Ігор Чернокульський і радить вітамінно-мінеральний комплекс Orthomol Flavon M.
Він виробляється у Німеччині та призначений для підтримки здоров'я передміхурової залози у чоловіків, до його складу входять всі важливі вітаміни і мікроелементи.
Що важливо зробити, якщо ви виявили у себе один або кілька симптомів простатиту?
Не запускайте хворобу і не соромтесь звертатися до лікаря-уролога, щоб уникнути розвитку абсцесу передміхурової залози та інших серйозних наслідків. Тільки лікар може професійно поставити діагноз, оскільки крім простатиту можуть бути й інші захворювання чоловічих статевих органів, а симптоми будуть схожі.
Не варто займатися самолікуванням за допомогою інформації з інтернету або народними засобами. Допомогти вам зможе лише лікар!
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше