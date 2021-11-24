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"В ім'я Батька, Сина і дому Гуччі": сенсаційна історія вбивства, про яку варто знати кожному

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
24 листопада, 09:31
В закладинки
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Безумство, гламур, жадібність, багатство і слава... Поруч із цими словами не вистачає лише одного – вбивства. Розповідаємо про шокуючу біографію творців легендарного модного будинку Gucci
Книга "Дім Гуччі" стала справжньою сенсацією
Книга "Дім Гуччі" стала справжньою сенсацією / Фото: пресслужба

Модна індустрія диктує тренди. Від них залежить, чи ви будете популярні і чи захоплюватимуться вами мільйони. Саме вони вирішують, як одягатиметься весь світ. А дім Ґуччі – один із найвпливовіших у цій індустрії. Та все має ціну і важко приховати інтриги під блиском діамантів і спалахами софітів.

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У книжці "Дім Ґуччі" Сара Ґей Форден розповідає всі таємниці модного дому, в історії якого вдосталь не лише сенсаційних заяв, а й судової тяганини, дорікань, непорозумінь між членами сім’ї. О, а ще є замовлене вбивство. Це книжка про досягнення і формування видатного модного будинку, а також це справжній біографічний роман, яскравий і насичений, схожий на фільм. Та це й не дивно, адже весь світ затамував подих, очікуючи на екранізацію, що ось-ось з’явиться в кінопрокаті.

Сара Ґей Форден детально проаналізувала життя трьох поколінь. Тому книжка сприймається як добра документальна сага, що починається з убивства в Мілані, а закінчується сприйняттям логотипа "GG" як синоніма до лоферів.

Криваві бризки утворили на килимі та білих стінах вестибюлю — там, де лежав Мауріціо,— візерунки у стилі абстракцій Джексона Поллока. На підлозі перекочувалися гільзи. Власник кіоску, розташованого на протилежному боці вулиці, почув відчайдушний крик Онорато й негайно викликав карабінерів. Там доктор Ґуччі,— промовив Онорато, вказуючи вцілілою правою рукою на верх східців, де лежало нерухоме тіло Мауріціо.— Він що, мертвий?

Книга "Дім Гуччі" – історія та сімейні пристрасті найзнаменитішого будинку моди
Книга "Дім Гуччі" – історія та сімейні пристрасті найзнаменитішого будинку моди / Фото: пресслужба

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Авторка настільки заглибилась у дослідження сім’ї, що навіть склала на початку книжки генеалогічне дерево, і це неабияк полегшує сприйняття уривків про сімейні стосунки. Наголошує пані Форден і на відмінностях у характері та світосприйнятті між членами цієї італійської родини.

Аби зрозуміти долю Мауріціо Ґуччі та особливості родини, із якої він походив, треба глибоко знати тосканський характер. Тосканці не схожі на привітних емілійців, аскетичних ломбардців або безладних римлян, вони зазвичай украй індивідуалістичні та пихаті. Вони почуваються так, ніби є головним джерелом культури та мистецтва Італії, й особливо пишаються своїм внеском у походження сучасної італійської мови, за яку здебільшого треба дякувати Данте Аліг’єрі. Через зарозумілість, самодостатність та закритість перед сторонніми дехто називає їх "італійськими французами". А відомий італійський романіст Курціо Малапарте недарма назвав один зі своїх найуспішніших романів Maledetti Toscani, тобто "Кляті тосканці.

Голова сімейства на початку створення імперії намагався зацікавити найдорожчих клієнтів. Він прагнув зробити власні крамниці найпривабливішими для найбагатших туристів. Саме тому не пошкодували коштів на відкриття нової крамниці, дверні ручки якої з часом стануть невід’ємною частиною Gucci.

Поки його батько хитав головою над розрахунками, Альдо наполягав, що не варто шкодувати будь-яких видатків, аби перетворити салон Gucci на магніт для заможних та освічених туристів. Нова крамниця займала два поверхи і мала подвійні скляні двері з ручками зі слонової кістки, вирізьбленими у вигляді оливок, покладених одна на одну. Ручки було скопійовано з дверей магазину на Віа делла Вінья Нуова, і вони поступово перетворилися на один із символів фірми Gucci,— згадував Роберто, третій син Альдо.

Кадр із фільму "Дім Гуччі"
Кадр із фільму "Дім Гуччі" / Фото: пресслужба

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На перших сторінках книжки розкриваються не лише секрет конструювання сумок. Тут авторка розповідає історію створення унікального девізу, з яким в подальшому будуть асоціювати Gucci. Альдо дуже добре розуміє, що якість має значення і байдуже, наскільки дорого вона буде коштувати.

Поряд із вродженим маркетинговим хистом Альдо успадкував від батька щиру відданість якості. Саме він вигадав девіз фірми: "Якість залишається в пам’яті, коли про ціну забувають" — і наказав вибити ці слова золотими літерами на табличках зі свинячої шкіри, які невдовзі з’явилися в кожній крамниці Gucci.

Дослідниця приділяє багато уваги розквіту Ґуччі, а також не забуває про поразки та сімейне суперництво, що зрештою неабияк вплинуло на саму фірму.

Книжка "Дім Ґуччі" однозначна вийшла провокативною і скандальною. У ній Сара Ґей Форден піднімає всю брудну білизну fashion-дому, який і сьогодні, попри всі скандали і негаразди, належить до пантеону люксових брендів, найомріяніших і найбажаніших для всіх модниць і модників світу.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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