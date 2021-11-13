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Що подарувати геймеру на Новий рік 2022: ігрова консоль Gucci Xbox вартістю 260 тис. гривень (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
13 листопада, 13:07
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Свята наближаються, відповідно ми замислюємося, що порадувати найближчим. Коли ж мова заходить про геймерів, питання стає критичним. На щастя, є Gucci
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci

Gucci продовжують експансію на світовому ринку, запрошуючи до співпраці голлівудських знаменитостей, серед яких Маколей Калкін та Джаред Лето. Але на цей раз бренд перевершив сам себе. Компанія, заручившись підтримкою Microsoft Xbox, випустила найзнаменитішу ігрову консоль у світі – Xbox Series X.

Як пише видання Hypebae, всього у новій колаборації буде представлено 100 пронумерованих наборів. Так, Gucci Xbox Series X буде включати: ігрову консоль з лазерним гравіюванням GG, два бездротові контролери Xbox у чорному кольорі з фірмовими червоною та синьою смугами бренду, футляр, натхненний архівною валізою Gucci.

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Ігрова консоль Gucci Xbox Series X | Фото: Gucci
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X | Фото: Gucci
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X | Фото: Gucci
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X | Фото: Gucci
Ігрова консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci
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Набір Gucci Xbox Series X можна буде придбати з 17 листопада. Його вартість становитиме 10 тис. доларів (бл. 260 тис. гривень).

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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