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TIME посвятили две обложки Украине. История каждой фотографии – до слез

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17 марта, 16:34
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Известное американское издание снова поддержало нашу страну, посвятив ей печатные и digital-обложки
Новые обложки американского TIME "Стойкость Украины"
Новые обложки американского TIME "Стойкость Украины" / Фото: TIME

Весь мир говорит о войне в Украине, и каждый восхищается сильным и свободным нашим народом, который невозможно сломить! Недавно впервые на обложке TIME появилась цитата на украинском языке и флаг героической страны, и вот журнал снова поддержал Украину.

Американское издание TIME выпустило новые обложки "Стойкость Украины". История каждой из этих фотографий заставляет сердце сжаться. Многие украинцы, которые также пострадали от войны, увидят в них себя или своего близкого.

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На этом кадре видим 5-летнюю Валерию из Кривого Рога, которая вместе с мамой сбежали в Польшу.

С начала российского вторжения десятки из 7,5 миллионов украинских детей были убиты, а тысячи других уехали в поисках безопасности. Среди этих тысяч пятилетняя Валерия из Кривого Рога, родного города президента Владимира Зеленского в центральной Украине.

Для фотографа Максима Дондюка российское вторжение в Украину всегда было личным, но особенно остро он переживает боль последние несколько недель. Снимок солдата с ребенком на руках он сделал во время эвакуации из Ирпеня. Его ранило осколком 6 марта, но он продолжает работать.

Новая обложка TIME, посвященная Украине
Новая обложка TIME, посвященная Украине / Фото: TIME

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Мой город, в котором я жил годами, разрушается. Я не подхожу к этому издалека. Это моя боль. Это моя страна.

— говорит Дондюк о Киеве.

Напомним, что Елена Зеленская рассказала, где находится и как поддерживает связь с президентом.

Также смотрите: художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину.

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