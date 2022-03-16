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"Боюсь за свого чоловіка": Олена Зеленська розповіла, де перебуває і як підтримує зв'язок із президентом

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16 березня, 20:00
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Перша леді дала інтерв'ю американському телеканалу і відверто розповіла про душевні переживання, а також про те, що зараз відбувається в Україні
Олена Зеленська дала нове інтерв'ю американському телебаченню
Олена Зеленська дала нове інтерв'ю американському телебаченню / Фото: vogue.ua

Двадцять перший день вторгнення Росії ясно дає зрозуміти всім і кожному, що Україна переможе – це лише питання часу, а воно у нас є – вивернемо навиворіт кожного орка, який незаконно ступив на нашу землю! З такою армією, народом та президентом нам нічого боятися! Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу ABC News, в якому розповіла про свої переживання та чоловіка

Сьогодні кожна українська жінка, яка була змушена на якийсь час попрощатися зі своїм чоловіком і поїхати з дітьми в безпечніше місце, знає, що таке біль розлуки. Але неможливо не надихатись прикладом нашої сильної першої леді України, якій, можливо, значно складніше емоційно, ніж іншим, але вона мужньо несе свою "ношу". Якщо може вона – зможемо ми.

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Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу ABC News, у якому попросила закрити небо та зупинити війну. Також дружина президента відверто зізналася, як їй страшно через свого чоловіка.

З метою особистої безпеки дружина президента не змогла вийти на відеозв'язок або розмовляти телефоном, тому інтерв'ю вона давала журналістам у форматі смс-повідомлень. І знову Олена Зеленська звернулася до миру із закликом зупинити війну.

Мені здається, моє повідомлення дуже подібне до того, що передає весь світ. Тільки два простих слова – "Зупиніть війну".

– заявила перша леді України.

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Олена Зеленська заявила, що російські ракети, що покривають мирні квартали українських міст, – це війна, а геноцид. Перша леді ще раз нагадала світові, що у Маріуполі, Харкові, Ірпені, Сумах та інших містах мільйони людей залишилися без води, їжі та ліків, а російські окупанти блокують гуманітарну допомогу.

Не підбираючи слів, дружина Володимира Зеленського розкритикувала західних лідерів, які роками мовчать у той час, як Путін перетворює свою націю на безхарактерних рабів. Американцям та європейцям вона нагадала, що люди, яких вони обрали, "дозволяють нашим дітям помирати".

Україна зараз захищає Європу та наші спільні цінності. Щодня нашої боротьби збільшує ціну, яку сплачує Україна за збереження цих цінностей.

– пояснила Олена Зеленська.

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Олена Зеленська знову попросила НАТО закрити небо над Україною або хоча б надати нам літаки, якщо американський страх має настільки "великі очі" – ми самі захистимо свою землю!

Не почала приховувати перша леді, що дуже боїться за свого чоловіка. Наразі Олена Зеленська знаходиться у безпечному місці, суворо засекреченому. Але Володимир Зеленський – на Банковій, від чого їй дуже страшно.

Як кожна жінка в Україні, я зараз боюсь за свого чоловіка. Щоранку, перш ніж зателефонувати йому, я молюся, щоб усе було добре. Я знаю, як він сильний і витривалий. Він здатний витримати все, особливо коли захищає людей та речі, які він любить.

– гордо заявила Олена Зеленська.

Нагадаємо, Японія спростила правила в'їзду біженцям із України – нові умови.

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