Бейонсе і її доньки знялися у новій рекламі Ivy Park та Adidas (фото)

Блю Айві та Румі Картер, а також інші діти знаменитостей підтримали колекцію Halls of Ivy
Бейонсе знялася в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Колаж: Сьогодні
Вийшов ролик Ivy Park і Adidas на підтримку їх п'ятої спільної колекції Halls of Ivy. У відео з'явилися діти багатьох знаменитостей, зокрема дочки Бейонсе. Останнім часом багато брендів люблять співпрацювати з дітьми. Так, Jacquemus представили нову святкову колекцію, у рекламі якої знялися різновікові діти.
Блю Айві і Румі Картер знялися в рекламі Ivy Park та Adidas. Також у відеоряді з'являються старша дочка Кобі Брайанта Наталія Брайант, діти Різ Візерспун Ава Елізабет і Дікон Різ, а також баскетболісти Джеймс Харден і Джален Грін.
Кадр з відеоролика п'ятої спільної колекції Ivy Park і Adidas Halls of Ivy / Фото: скріншот
Halls of Ivy — це образний простір, який знаходиться між тим, де ви зараз знаходитесь, і тим, де ви прагнете бути. Це безмежне, нічим не обмежене місце, де раді всім.
— поділилася Бейонсе.
Колекція буде випущена на сайті Adidas 9 грудня та в інтернет-магазині Ivy Park 10 грудня.
Рекламна кампанія Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм
Блю Айві і Румі Картер знялися в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм
Діти знаменитостей знялися в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм
Діти знаменитостей знялися в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм
Бейонсе в рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм
Бейонсе в рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм
Читайте також:
Олена Мело Тсіна
Редактор проекту Красиво
Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася.
У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року. Більше статей автора