Бейонсе і її доньки знялися у новій рекламі Ivy Park та Adidas (фото)

Блю Айві та Румі Картер, а також інші діти знаменитостей підтримали колекцію Halls of Ivy

Бейонсе знялася в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Колаж: Сьогодні

Вийшов ролик Ivy Park і Adidas на підтримку їх п'ятої спільної колекції Halls of Ivy. У відео з'явилися діти багатьох знаменитостей, зокрема дочки Бейонсе. Останнім часом багато брендів люблять співпрацювати з дітьми. Так, Jacquemus представили нову святкову колекцію, у рекламі якої знялися різновікові діти.

Блю Айві і Румі Картер знялися в рекламі Ivy Park та Adidas. Також у відеоряді з'являються старша дочка Кобі Брайанта Наталія Брайант, діти Різ Візерспун Ава Елізабет і Дікон Різ, а також баскетболісти Джеймс Харден і Джален Грін.

Реклама

Кадр з відеоролика п'ятої спільної колекції Ivy Park і Adidas Halls of Ivy / Фото: скріншот

Halls of Ivy — це образний простір, який знаходиться між тим, де ви зараз знаходитесь, і тим, де ви прагнете бути. Це безмежне, нічим не обмежене місце, де раді всім.

— поділилася Бейонсе.

Реклама

Колекція буде випущена на сайті Adidas 9 грудня та в інтернет-магазині Ivy Park 10 грудня.

Рекламна кампанія Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм

Блю Айві і Румі Картер знялися в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм

Реклама

Діти знаменитостей знялися в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм

Діти знаменитостей знялися в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм

Бейонсе в рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм

Бейонсе в рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Инстаграм

Читайте також: