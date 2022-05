Пам'ятаєте хлопця, який в'язав на Олімпіаді в Токіо? Він з'явився у костюмі відтінків прапора України

Британський стрибун у воду, Олімпійський чемпіон Том Дейлі вибрав ефектний костюм для червоної доріжки церемонії BAFTA. Дивіться фото

Том Дейлі вміє підкорювати публіку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали, як відтінки українського прапора стали модними та запустили новый справжній тренд. Знаменитості продовжують одягати речі у національних синьо-жовтих кольорах українського прапора, тим самим підтримуючи нас у війні за свободу від російського навали.

Вчора ввечері, у Лондоні відбулося нагородження переможців премії BAFTA TV Awards 2022. На червоній доріжці з'явився британський спортсмен Том Дейлі у розкішному костюмі.

Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

Том відомий не тільки тому, що він – чемпіон зі стрибків у воду, який завоював для Великобританії золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. Хлопець скорив увесь світ, коли в'язав прямо на олімпійських трибунах, спостерігаючи за змаганнями інших спортсменів

Для виходу на червону доріжку Том вибрав костюм британського бренду Bethany Williams з колекції сезону осінь-зима 2022 року під назвою The Hands that Heal Us. Бетані відома тим, що підтримує рух по усвідомленому споживанню та створює свої речі з клаптиків тканин, що залишилися від попередніх колекцій. Таким чином, вона економить ресурси планети, не шкодить екології та дає речам друге життя.

Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

Нещодавно Бетані Вільямс також підтримала українців у боротьбі проти РФ, закликавши світову спільноту до допомоги Україні.

На червоній доріжці Том Дейлі красувався в білому костюмі з синіми і жовтими аплікаціями. Доповнив образ спортсмен взуттям Christian Louboutin.

Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

