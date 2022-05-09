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Пам'ятаєте хлопця, який в'язав на Олімпіаді в Токіо? Він з'явився у костюмі відтінків прапора України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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9 травня, 15:47
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Британський стрибун у воду, Олімпійський чемпіон Том Дейлі вибрав ефектний костюм для червоної доріжки церемонії BAFTA. Дивіться фото
Том Дейлі вміє підкорювати публіку
Том Дейлі вміє підкорювати публіку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали, як відтінки українського прапора стали модними та запустили новый справжній тренд. Знаменитості продовжують одягати речі у національних синьо-жовтих кольорах українського прапора, тим самим підтримуючи нас у війні за свободу від російського навали.

Вчора ввечері, у Лондоні відбулося нагородження переможців премії BAFTA TV Awards 2022. На червоній доріжці з'явився британський спортсмен Том Дейлі у розкішному костюмі.

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Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022
Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

Том відомий не тільки тому, що він – чемпіон зі стрибків у воду, який завоював для Великобританії золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. Хлопець скорив увесь світ, коли в'язав прямо на олімпійських трибунах, спостерігаючи за змаганнями інших спортсменів

Для виходу на червону доріжку Том вибрав костюм британського бренду Bethany Williams з колекції сезону осінь-зима 2022 року під назвою The Hands that Heal Us. Бетані відома тим, що підтримує рух по усвідомленому споживанню та створює свої речі з клаптиків тканин, що залишилися від попередніх колекцій. Таким чином, вона економить ресурси планети, не шкодить екології та дає речам друге життя.

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Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022
Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

Нещодавно Бетані Вільямс також підтримала українців у боротьбі проти РФ, закликавши світову спільноту до допомоги Україні.

На червоній доріжці Том Дейлі красувався в білому костюмі з синіми і жовтими аплікаціями. Доповнив образ спортсмен взуттям Christian Louboutin.

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Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022
Том Дейлі на червоному хіднику премії BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

Вам буде цікаво дізнатися про 5 топових речах від Тома Дейлі – олімпійського чемпіона, який в'яже.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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