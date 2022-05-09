Пам'ятаєте хлопця, який в'язав на Олімпіаді в Токіо? Він з'явився у костюмі відтінків прапора України

Раніше ми розповідали, як відтінки українського прапора стали модними та запустили новый справжній тренд. Знаменитості продовжують одягати речі у національних синьо-жовтих кольорах українського прапора, тим самим підтримуючи нас у війні за свободу від російського навали.
Вчора ввечері, у Лондоні відбулося нагородження переможців премії BAFTA TV Awards 2022. На червоній доріжці з'явився британський спортсмен Том Дейлі у розкішному костюмі.
Том відомий не тільки тому, що він – чемпіон зі стрибків у воду, який завоював для Великобританії золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. Хлопець скорив увесь світ, коли в'язав прямо на олімпійських трибунах, спостерігаючи за змаганнями інших спортсменів
Для виходу на червону доріжку Том вибрав костюм британського бренду Bethany Williams з колекції сезону осінь-зима 2022 року під назвою The Hands that Heal Us. Бетані відома тим, що підтримує рух по усвідомленому споживанню та створює свої речі з клаптиків тканин, що залишилися від попередніх колекцій. Таким чином, вона економить ресурси планети, не шкодить екології та дає речам друге життя.
Нещодавно Бетані Вільямс також підтримала українців у боротьбі проти РФ, закликавши світову спільноту до допомоги Україні.
На червоній доріжці Том Дейлі красувався в білому костюмі з синіми і жовтими аплікаціями. Доповнив образ спортсмен взуттям Christian Louboutin.
Вам буде цікаво дізнатися про 5 топових речах від Тома Дейлі – олімпійського чемпіона, який в'яже.