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Помните парня, который вязал на Олимпиаде в Токио? Он появился в костюме оттенков флага Украины

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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9 мая, 15:47
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Британский прыгун в воду, Олимпийский чемпион Том Дейли выбрал эффектный костюм для красной дорожки церемонии BAFTA. Смотрите фото
Том Дейли умеет покорять публику
Том Дейли умеет покорять публику / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, как оттенки украинского флага вошли в моду и стали настоящим трендом. Знаменитости продолжают надевать вещи в национальных сине-желтых цветах украинского флага, тем самым поддерживая нас в войне за свободу от российской навалы.

Вчера вечером, в Лондоне прошло награждение победителей премии BAFTA TV Awards 2022. На красной дорожке появился британский спортсмен Том Дейли в шикарном костюме.

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Том Дейли на красной дорожке премии BAFTA TV Awards 2022
Том Дейли на красной дорожке премии BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

Том известен не только потому, что он – чемпион по прыжкам воду, завоевавший для Великобритании золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Парень покорил весь мир, когда вязал прямо на олимпийских трибунах, наблюдая за соревнованиями других спортсменов.

Для выхода на красную дорожку Том выбрал костюм британского бренда Bethany Williams из коллекции сезона осень-зима 2022 под названием The Hands that Heal Us. Бетани известна тем, что поддерживает движение по осознанному потреблению и создает свои вещи из лоскутков тканей, оставшихся от предыдущих коллекций. Таким образом она экономит ресурсы планеты, не вредит экологии и дает вещам вторую жизнь.

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Том Дейли на красной дорожке премии BAFTA TV Awards 2022
Том Дейли на красной дорожке премии BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

Недавно Бетани Уильямс также поддержала украинцев в борьбе против РФ, призвав мировое сообщество к помощи Украине.

На красной дорожке Том Дейли красовался в белом брючном костюме с синими и желтыми аппликациями. Дополнил образ спортсмен обувью Christian Louboutin.

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Том Дейли на красной дорожке премии BAFTA TV Awards 2022
Том Дейли на красной дорожке премии BAFTA TV Awards 2022 / Фото: Getty Images

Вам будет интересно узнать о 5 топовых вещах от Тома Дейли — олимпийского чемпиона, который вяжет.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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