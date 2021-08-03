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5 топових речей від Тома Дейлі – олімпійського чемпіона, який в'яже

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 серпня, 16:02
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Золотий призер Олімпіади в Токіо в'яже светри для собак, дивани для котів, светри та сукні для друзів
/ Фото: Instagram Том Дейли

Кілька днів весь світ обговорює, як Олімпійський чемпіон-гей на трибуні в'язав светр . 27-річний Том Дейлі під час жіночого турніру зі стрибків у воду в'язав светр для собачки своїх друзів . Про це атлет розповів в своєму Instagram .

Британський спортсмен із синхронних стрибків у воду вже давно захоплюється в'язанням. Том веде сторінку в соцмережах, присвячену своїм роботам .

Так, Том зв'язав чохол для своєї золотої медалі, яку здобув на Олімпіаді в Токіо – 2020.

Серед робіт стрибуна є светри, плаття, жилетки, кардигани, плавки і модні в цьому сезоні топи-кроше. Дейлі не оминає увагою і домашніх улюбленців – крім светрів для собачок він плете і крихітні крісла для котиків .

Ми вибрали 5 найкрасивіших речей з робіт Тома, які можна зв'язати самому для близьких.

Що варто знати про Тома Дейлі та чому про нього всі говорять

  • У 14 років Том Дейлі став наймолодшим спортсменом в складі збірної Великобританії на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні.
  • У 2013 році атлет зробив камінг-аут. Він одружений на американському сценаристі та режисері Дастіні Ленс Блеку. Пара виховує сина, який народився за допомогою сурогатної матері.
  • 27-річний британець дуже любить в'язати, чим і привернув увагу громадськості.
  • Дейлі виграв другу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо 26 липня.

Раніше ми розповідали, як Немужские хобі зробило з 11-річного хлопчика зірку

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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