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Образ дня: Джіджі Хадід тизерить новий сезон реаліті-шоу Netflix про дизайнерів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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24 травня, 12:24
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Супермодель розповіла подробиці проєкту, над яким працювала останнім часом. Для тизера шоу вона обрала наймодніший образ сезону літо 2022
Джіджі Хадід стала ведучою нового реаліті-шоу Netflix
Джіджі Хадід стала ведучою нового реаліті-шоу Netflix

Джіджі Хадід тизерить новий сезон реаліті-шоу Netflix під назвою Next in Fashion. У проєкті модель виступить у ролі ведучої. У своєму Instagram-акаунті Джіджі опублікувала пост, де вона написала, що в новому сезоні шоу на нас чекає ну дуже багато крутих дизайнерів. Над образами самої Хадід працювала стилістка Елізабет Салсер.

На знімку Джіджі позує з британцем Таном Франсем. Для фото парочка обрала найтрендовіші відтінки літа 2022 – жовтий та блакитний.

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Джіджі Хадід та Тан Франс у тизері нового сезону реаліті-шоу Netflix
Джіджі Хадід та Тан Франс у тизері нового сезону реаліті-шоу Netflix

На знімку Джіджі позувала у неоновому комбінезоні Richard Quinn, доповнений прикрасами Fry Powers.

Не можу повірити, що ми майже місяць працюємо над новим сезоном Next in Fashion. Хочу сказати, що залишилося всього кілька тижнів, що зйомки цього шоу разом із моїм братом Таном Франсем були насолодою всього мого життя. Я не можу дочекатися, коли ви всі зустрінетеся з цими дизайнерами – дивовижною, талановитою, милою, крутою, гідною командою людей! Щоб вони могли поділитися своїми витворами з усім світом! У нас є стільки всього для вас, – написала Джіджі в пості.

Джіджі Хадід на зйомках нового проєкту
Джіджі Хадід на зйомках нового проєкту

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Джіджі Хадід показала сценарій нового сезону модного реаліті-шоу Netflix
Джіджі Хадід показала сценарій нового сезону модного реаліті-шоу Netflix

Дивіться: Белла та Джіджі Хадід знялися повністю оголеними для реклами Versace.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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