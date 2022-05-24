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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Образ дня: Джиджи Хадид тизерит новый сезон реалити-шоу Netflix о дизайнерах

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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24 мая, 12:24
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Супермодель рассказала подробности проекта, над которым работала последнее время. Для тизера шоу она выбрала самый модный образ сезона лето 2022
Джиджи Хадид стала ведущей нового реалити-шоу Netflix
Джиджи Хадид стала ведущей нового реалити-шоу Netflix / Фото: instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид тизерит новый сезон реалити-шоу Netflix под названием Next in Fashion. В проекте модель выступит в роли ведущей. В своем Instagram-аккаунте Джиджи опубликовала пост, где она написала, что в новом сезоне шоу нас ждет ну очень много крутых дизайнеров. Над образами самой Хадид работала стилистка Элизабет Салсер.

На снимке Джиджи позирует с соведущим, британцем Таном Франсем. Для фото парочка выбрала самые трендовые оттенки лета 2022 – желтый и голубой.

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Джиджи Хадид и Тан Франс в тизере нового сезона реалити-шоу Netflix
Джиджи Хадид и Тан Франс в тизере нового сезона реалити-шоу Netflix / Фото: instagram.com/gigihadid

На снимке Джиджи позировала в неоновом комбинезоне Richard Quinn, дополненный украшениями Fry Powers.

Не могу поверить, что мы уже почти месяц работаем над новым сезоном Next in Fashion. Хочу сказать, что осталось всего пару недель, что съемки этого шоу вместе с моим братом Таном Франсем были наслаждением всей моей жизни. Я не могу дождаться, когда вы все встретитесь с этими дизайнерами – удивительной, талантливой, милой, крутой, достойной командой людей! Чтобы они могли поделиться своими творениями со всем миром! У нас есть столько всего для вас, – написала Джиджи в посте.

Джиджи Хадид на съемках нового проекта
Джиджи Хадид на съемках нового проекта / Фото: instagram.com/gigihadid

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Джиджи Хадид показала сценарий нового сезона модного реалити-шоу Netflix
Джиджи Хадид показала сценарий нового сезона модного реалити-шоу Netflix / Фото: instagram.com/gigihadid

Смотрите: Белла и Джиджи Хадид снялись полностью обнаженными для рекламы Versace.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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