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Гений красоты: как мир моды прощается с культовым дизайнером Тьерри Мюглером

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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25 января, 20:26
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Не зря говорят: красота в глазах смотрящего. Мировые звезды попрощались с легендой, вспомнив его самые нереальные наряды
Мировые знаменитости попрощались с Тьерри Мюглером, вспомнив его лучшие наряды
Мировые знаменитости попрощались с Тьерри Мюглером, вспомнив его лучшие наряды / Фото: Коллаж: Сегодня

24 января на мир моды обрушилось печальное известие — умер дизайнер Тьерри Мюглер. И хотя верить в это нет сил, приходится осознавать, что великие люди и иконы своих эпох — тоже смертны.

Кто-то начал вчера, кто-то сегодня прощаться с культовым французским модельером, фотографом и основателем дома моды Mugler. И сердце обливается слезами от осознания, какого гения мы потеряли. Ведь то, как видел красоту Тьерри Мюглер и умел ее воплотить в жизнь, не перестает удивлять.

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Ирина Шейк, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Ким Кардашьян и Синди Кроуфорд и другие в разные времена блистали в его роскошных образах на подиумах по всему миру. Вспомним лучшие наряды маэстро в публикациях его звездных муз.

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Елена Мело Тсина
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