Беремо приклад: макіяж з двома стрілками в стилі 60-х, як на показі Dior (фото)

В Instagram -акаунті модного будинку Dior, присвяченого косметичній лінії бренду, опублікували знімки б'юті-образів з показу весна-літо 2022. Над макіяжем моделей для шоу працював креативний директор б'юті-напрямку Dior Пітер Філіпс.
Філіпс створив б'юті-образ в стилі 60-х років, зробивши макіяж з подвійними стрілками.
Я виділив очі, надавши їм довгу форму за допомогою графічних стрілок в зухвалому дусі з атмосферою шістдесятих,
- прокоментував Пітер Філіпс.
Розповідаємо, як повторити макіяж Dior і якими засобами варто скористатися.
Очі
Намалюйте стрілки уздовж зовнішніх куточків верхніх і нижніх повік за допомогою лайнера Diorshow on stage liner 096 vinyl blck. Щоб додати ефект графічності використовуйте олівець Diorshow khol 529 beige. Його потрібно нанести між стрілками на зовнішні куточки очей.
Далі, нанесіть тіні нюдових відтінків з колекції Diorshow mono couleur couture на повіки.
Фінальний штрих – підкреслити брови олівцем Diorshow kabuki brow styler.
Обличчя
Перед нанесенням тональної основи арт-директор Dior радить зволожити шкіру обличчя. Це можна зробити за допомогою сироватки Capture totale super potent serum і крему Capture totale firming and wrinkle-correcting creme.
Далі нанесіть праймер Dior backstage face and body primer і тональний засіб Dior backstage face and body foundation. Для закріплення макіяжу варто скористатися пудрою Dior backstage face and body powderno-powder.
Губи
Пітер Філіпс радить не перестаратися і вибирати природний колір губ. У цьому образі весь акцент робиться на очі, тому на губи достатньо нанести бальзам. Для показу візажист використовував зволожуючий бальзам rouge Dior satin balm 000 diornatural (1100 грн).
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