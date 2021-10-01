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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Беремо приклад: макіяж з двома стрілками в стилі 60-х, як на показі Dior (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
1 жовтня, 18:40
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Як повторити макіяж з показу Dior весна-літо 2022? Розповідаємо в матеріалі, якими засобами бренду варто скористатися, а також поради візажиста модного Дому
Моделі на показі Dior SS 2022
Моделі на показі Dior SS 2022 / Фото: Vogue

В Instagram -акаунті модного будинку Dior, присвяченого косметичній лінії бренду, опублікували знімки б'юті-образів з показу весна-літо 2022. Над макіяжем моделей для шоу працював креативний директор б'юті-напрямку Dior Пітер Філіпс.

Філіпс створив б'юті-образ в стилі 60-х років, зробивши макіяж з подвійними стрілками.

Я виділив очі, надавши їм довгу форму за допомогою графічних стрілок в зухвалому дусі з атмосферою шістдесятих,

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- прокоментував Пітер Філіпс.

Розповідаємо, як повторити макіяж Dior і якими засобами варто скористатися.

Очі

Намалюйте стрілки уздовж зовнішніх куточків верхніх і нижніх повік за допомогою лайнера Diorshow on stage liner 096 vinyl blck. Щоб додати ефект графічності використовуйте олівець Diorshow khol 529 beige. Його потрібно нанести між стрілками на зовнішні куточки очей.

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Далі, нанесіть тіні нюдових відтінків з колекції Diorshow mono couleur couture на повіки.

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Фінальний штрих – підкреслити брови олівцем Diorshow kabuki brow styler.

Лайнер Diorshow on stage liner 096 vinyl blck (757 грн), олівець для очей Diorshow khol 529 beige (534 грн), тіні для повік Diorshow mono couleur couture (1238 грн), олівець для брів Diorshow kabuki brow styler (625 грн)
Лайнер Diorshow on stage liner 096 vinyl blck (757 грн), олівець для очей Diorshow khol 529 beige (534 грн), тіні для повік Diorshow mono couleur couture (1238 грн), олівець для брів Diorshow kabuki brow styler (625 грн) / Фото: brocard.ua

Обличчя

Перед нанесенням тональної основи арт-директор Dior радить зволожити шкіру обличчя. Це можна зробити за допомогою сироватки Capture totale super potent serum і крему Capture totale firming and wrinkle-correcting creme.

Сировотка Capture totale super potent serum (1959 грн), крем для обличчя Capture totale firming and wrinkle-correcting creme (3869 грн), праймер Dior backstage face and body primer , тональна основа Dior backstage face and body foundation, пудра для обличчя Dior backstage face and body powder-no-powder (1501 грн)
Сировотка Capture totale super potent serum (1959 грн), крем для обличчя Capture totale firming and wrinkle-correcting creme (3869 грн), праймер Dior backstage face and body primer , тональна основа Dior backstage face and body foundation, пудра для обличчя Dior backstage face and body powder-no-powder (1501 грн) / Фото: brocard.ua

Далі нанесіть праймер Dior backstage face and body primer і тональний засіб Dior backstage face and body foundation. Для закріплення макіяжу варто скористатися пудрою Dior backstage face and body powderno-powder.

Губи

Пітер Філіпс радить не перестаратися і вибирати природний колір губ. У цьому образі весь акцент робиться на очі, тому на губи достатньо нанести бальзам. Для показу візажист використовував зволожуючий бальзам rouge Dior satin balm 000 diornatural (1100 грн).

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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