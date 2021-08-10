7 модних способів носити хустку на голові: беремо приклад у Dior (фото)

Один з найбільш універсальних аксесуарів в жіночому гардеробі, який став популярним в останні кілька років, залишається однією з головних покупок осені

/ Фото: dior.com

Хустка, свято якої відзначається у грудні, – сама ненудна річ, яка необхідна в гардеробі восени. Крім його практичності – здатності захищати від палючого сонця в жаркий день і закривати шию від вітру в прохолодний, цей універсальний аксесуар здатний легко урізноманітнити повсякденний образ, додасть яскравості і стане справжньою окрасою волосся.

Реклама

Вибирайте хустки натуральних тканин, серед яких льон, шовк і бавовна. Серед колірної гами не обмежуйте себе. Аксесуар можна поєднувати з нарядом в один тон, або ж стримані образи доповнити прінтованим варіантом.

Модний бренд Dior в лукбуці колекції сезону осінь-зима – 2021 представив 7 найцікавіших способів, як можна носити хустку на голові. Його можна зав'язати як косинку, стягнувши вузлом на потилиці, носити в стилі піратів, вплести у волосся, створити богемний образ, зав'язавши внахлест.

/ Фото: dior.com

/ Фото: dior.com

Реклама

/ Фото: dior.com

Одним з найпопулярніших способів носити хустку залишається а-ля Baboushka або пов'язати як обруч .

Не варто забувати і про популярний тренд хіпі-стилю – хустку можна зав'язати як тюрбан, або надихнутися образами робітниць фабрик, зав'язавши його вузлами на маківці.

/ Фото: dior.com

/ Фото: dior.com

Реклама

/ Фото: dior.com

/ Фото: dior.com

Дивіться відео про хустку з дорогоцінного металу:

Читайте також: