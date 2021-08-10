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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

7 модних способів носити хустку на голові: беремо приклад у Dior (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
10 серпня, 18:00
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Один з найбільш універсальних аксесуарів в жіночому гардеробі, який став популярним в останні кілька років, залишається однією з головних покупок осені
/ Фото: dior.com

Хустка, свято якої відзначається у грудні, – сама ненудна річ, яка необхідна в гардеробі восени. Крім його практичності – здатності захищати від палючого сонця в жаркий день і закривати шию від вітру в прохолодний, цей універсальний аксесуар здатний легко урізноманітнити повсякденний образ, додасть яскравості і стане справжньою окрасою волосся.

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Вибирайте хустки натуральних тканин, серед яких льон, шовк і бавовна. Серед колірної гами не обмежуйте себе. Аксесуар можна поєднувати з нарядом в один тон, або ж стримані образи доповнити прінтованим варіантом.

Модний бренд Dior в лукбуці колекції сезону осінь-зима – 2021 представив 7 найцікавіших способів, як можна носити хустку на голові. Його можна зав'язати як косинку, стягнувши вузлом на потилиці, носити в стилі піратів, вплести у волосся, створити богемний образ, зав'язавши внахлест.

/ Фото: dior.com

/ Фото: dior.com

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/ Фото: dior.com

Одним з найпопулярніших способів носити хустку залишається а-ля Baboushka або пов'язати як обруч .

Не варто забувати і про популярний тренд хіпі-стилю – хустку можна зав'язати як тюрбан, або надихнутися образами робітниць фабрик, зав'язавши його вузлами на маківці.

/ Фото: dior.com

/ Фото: dior.com

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/ Фото: dior.com

/ Фото: dior.com

Дивіться відео про хустку з дорогоцінного металу:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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