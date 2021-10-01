Берем пример: макияж с двумя стрелками в стиле 60-х, как на показе Dior (фото)

В Instagram-аккаунте модного дома Dior, посвященного косметической линии бренда, опубликовали снимки бьюти-образов с показа весна-лето 2022. Над макияжем моделей для шоу работал креативный директор бьюти-направления Dior Питер Филипс.
Филипс создал бьюти-образ в стиле 60-х годов, сделав макияж с двойными стрелками.
Я выделил глаза, придав им продолговатую форму при помощи графичных стрелок в дерзком духе с атмосферой шестидесятых,
– прокомментировал Питер Филипс.
Рассказываем, как повторить макияж Dior и какими средствами стоит воспользоваться.
Глаза
Нарисуйте стрелки вдоль внешних уголков верхнего и нижнего века с помощью лайнера Diorshow on stage liner 096 vinyl blck. Чтобы добавить эффект графичности используйте карандаш Diorshow khol 529 beige. Его нужно нанести между стрелками на внешние уголки глаз.
Далее, нанесите тени нюдовых оттенков из коллекции Diorshow mono couleur couture на веки.
Финальный штрих – подчеркнуть брови карандашом Diorshow kabuki brow styler.
Лицо
Перед нанесением тональной основы арт-директор Dior советует увлажнить кожу лица. Это можно сделать с помощью сыворотки Capture totale super potent serum и крема Capture totale firming and wrinkle-correcting creme.
Далее нанесите праймер Dior backstage face and body primer и тональное средство Dior backstage face and body foundation. Для закрепления макияжа стоит воспользоваться пудрой Dior backstage face and body powderno-powder.
Губы
Питер Филипс советует не переусердствовать и выбирать естественный цвет губ. В этом образе весь акцент делается на глаза, поэтому на губы достаточно нанести бальзам. Для показа визажист использовал увлажняющий бальзам rouge Dior satin balm 000 diornatural (1100 грн).
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