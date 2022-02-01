Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Трендовий макіяж

Love Is...

Інклюзія у глянці

Тиждень від-кутюр

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Кім Кардаш'ян стала зіркою реклами Balenciaga (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 19:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитість знялася у стильній фотосесії в образах від улюбленого бренду разом із акторкою Ізабель Юппер
Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga
Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Усі, хто стежать за життям Кім Кардаш'ян, не зуміли не помітити, що останнім часом її гардероб складається майже з одного бренду – Balenciaga. Знаменитість захопилася маркою у 2021 році та не зраджувала їй ні на шоу Saturday Night Live, ні на сцені DONDA Каньє Веста, ні на Met Gala. І цього ж року Balenciaga назвали найпопулярнішим брендом у світі не без участі зірки реаліті. Тому цілком логічно, що Кардаш'ян у центрі їхньої останньої кампанії.

Фотограф Стеф Мітчелл знімав Кім Кардаш'ян у її будинку у Калабасасі. Знаменитість позує в контрастних образах, що підкреслюють як її особистий стиль, так і досягнення Гвасалії.

Реклама

Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga
Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

На одному знімку вона – футуристична муза в гладкому чорному комбінезоні, а на другому – у великому пальті з актуальним леопардовим принтом, чоботях та з модною сумкою La Cagole. Вбрання ідеально вписуються в теперішній стиль Кім, але загалом стилізований портрет виходить за рамки простого селфі знаменитості.

Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga
Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Реклама

Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga
Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

У кампанії також бере участь ікона французького кінематографа Ізабель Юппер, яка знялася в осінній рекламі бренду. На зухвалих фотографіях, зроблених Мітчелл у її паризькій резиденції, Юппер, яка, як і Кардашьян, часто з'являється в Balenciaga на червоних доріжках, здається, повністю перебуває у своїй стихії.

Ізабель Юппер стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga
Ізабель Юппер стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Реклама

Ізабель Юппер стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga
Ізабель Юппер стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Марі Агнес Дін у рекламній кампанії Balenciaga
Марі Агнес Дін у рекламній кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Томмі Блю став зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga
Томмі Блю став зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Нова рекламна кампанія Balenciaga
Нова рекламна кампанія Balenciaga / Фото: Balenciaga

Також дивіться: Просто тигр. Просто Balenciaga. Бренд випустив скульптуру за 944 тис. грн.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
31 січня — 6 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти