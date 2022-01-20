Кім Кардаш'ян випустила парфуми до Дня святого Валентина 2022 та знялася у шикарній фотосесії

Знаменитість позує з амфорою та обсипана квітами для реклами свого нового аромату до Дня закоханих

Кім Кардаш'ян випустила парфуми до Дня святого Валентина 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за Ріанною, яка представила колекцію нижньої білизни до 14 лютого, Кім Кардашян випустила парфуми до Дня святого Валентина 2022. Також знаменитість знялася у сексуальній фотосесії.

Кім Кардашян не залишилася осторонь найромантичнішого дня року, адже в її особистому житті також відбулися приємні зміни завдяки новому бойфренду, зірці фільму "Король Стейтен-Айленда" Піту Девідсону.

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Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Так, селебріті презентувала нову колекцію парфумів до Дня святого Валентина Jeff Leatham II by KKW Fragrance. До лінійки увійшли 3 смачні аромати.

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Я дуже рада поділитися другою ітерацією моєї співпраці з Jeff Leatham. Три наші нові аромати присвячені до Дня святого Валентина, але з декадентським відтінком. Ви можете очікувати на широкий спектр ароматних нот від екзотичних, романтичних квітів до теплих, зацукрованих кондитерських виробів. Я не можу дочекатися, коли ви, друзі, спробуєте нові аромати!

— написала Кім Кардашян у своєму Instagram.

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Три нові аромати до Дня святого Валентина 2022 Jeff Leatham II by KKW Fragrance це:

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Карамельна орхідея: солодка суміш насиченого какао, солоної карамелі та елегантної давани у поєднанні з легкими квітковими нотами та хмарним мускусом створює цей захоплюючий аромат.

Рідкісний інжир: свіжі цитрусові та земляні зелені ноти створюють освіжаючий баланс чуттєвого ветивера, теплого кедрового дерева та сушеного інжиру, поєднуючись у химерний, але сучасний аромат.

Культова гарденія: ніжний еліксир солодкої жимолості та ігристого мандарину в поєднанні з маслянистою туберозою та насиченими бобами тонко огортає володарку жіночними квітковими нотами.

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Запуск лінійки у продаж відбудеться у середу, 26 січня, ексклюзивно сайті KKW FRAGRANCE.

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

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