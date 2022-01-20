Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 🔔 Загроза війни з Росією

Стиль Обами

Чек-лист на січень

День закоханих

Сміятись як Джим

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Кім Кардаш'ян випустила парфуми до Дня святого Валентина 2022 та знялася у шикарній фотосесії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 11:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитість позує з амфорою та обсипана квітами для реклами свого нового аромату до Дня закоханих
Кім Кардаш'ян випустила парфуми до Дня святого Валентина 2022
Кім Кардаш'ян випустила парфуми до Дня святого Валентина 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за Ріанною, яка представила колекцію нижньої білизни до 14 лютого, Кім Кардашян випустила парфуми до Дня святого Валентина 2022. Також знаменитість знялася у сексуальній фотосесії.

Кім Кардашян не залишилася осторонь найромантичнішого дня року, адже в її особистому житті також відбулися приємні зміни завдяки новому бойфренду, зірці фільму "Король Стейтен-Айленда" Піту Девідсону.

Реклама

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022
Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Так, селебріті презентувала нову колекцію парфумів до Дня святого Валентина Jeff Leatham II by KKW Fragrance. До лінійки увійшли 3 смачні аромати.

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022
Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Реклама

Я дуже рада поділитися другою ітерацією моєї співпраці з Jeff Leatham. Три наші нові аромати присвячені до Дня святого Валентина, але з декадентським відтінком. Ви можете очікувати на широкий спектр ароматних нот від екзотичних, романтичних квітів до теплих, зацукрованих кондитерських виробів. Я не можу дочекатися, коли ви, друзі, спробуєте нові аромати!

— написала Кім Кардашян у своєму Instagram.

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022
Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Три нові аромати до Дня святого Валентина 2022 Jeff Leatham II by KKW Fragrance це:

Реклама

Карамельна орхідея: солодка суміш насиченого какао, солоної карамелі та елегантної давани у поєднанні з легкими квітковими нотами та хмарним мускусом створює цей захоплюючий аромат.

Рідкісний інжир: свіжі цитрусові та земляні зелені ноти створюють освіжаючий баланс чуттєвого ветивера, теплого кедрового дерева та сушеного інжиру, поєднуючись у химерний, але сучасний аромат.

Культова гарденія: ніжний еліксир солодкої жимолості та ігристого мандарину в поєднанні з маслянистою туберозою та насиченими бобами тонко огортає володарку жіночними квітковими нотами.

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022
Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Запуск лінійки у продаж відбудеться у середу, 26 січня, ексклюзивно сайті KKW FRAGRANCE.

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022
Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022
Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance до Дня святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Також вам сподобається: Кім Кардашян у сексуальному боді показала найтрендовіші джинси 2022 року

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти