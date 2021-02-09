Ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" розповів про 3 способи, які "включають" сексуальність і жіночність

Жінки можуть стати красивішими, не вдаючись до пластичної хірургії і не виснажуючи себе дієтами

Стиліст і ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканалі "Україна" Ільяс Сахтара знає, як за кілька хвилин додати в образ ще більше емоцій, сексуальності і жіночності.

Уже 4 сезон поспіль команда мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканалі "Україна" допомагає людям не тільки вибрати правильний look, але і повірити в себе. Іноді це відбувається за лічені хвилини. Якщо вам хочеться освіжити образ, додати перчинку і трохи провокації, пропонуємо поради стиліста Ільяса Сахтара.

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Перший спосіб. Навіть маленький "штрих" червоного кольору в образі робить його більш жіночним. Наприклад, червоні сережки, пояс або туфлі. Якщо на вас чорний костюм і біла блузка, то досить надіти червоні туфлі. І все – ви вже в центрі уваги. Всі погляди будуть спрямовані тільки на вас.

Фото: AFP

"Коли в образі дуже мало червоного, наприклад, тільки туфлі, цього достатньо, щоб натякнути про характер жінки", – пояснив Ільяс Сахтара.

Другий спосіб. Зважитеся надіти червоний костюм, сукню або комбінезон. В такому яскравому вбранні вас можуть навіть ... вкрасти. Жінка стає настільки впевненою в собі, що її гордовита постава і внутрішня сила вражають чоловіків.

Фото: Getty Images

"Червоний колір" включає "жінку, емоції, секс!" – пояснив ведучий мейковер-шоу "Місія: краса".

Коли ви плануєте якусь важливу зустріч, такий образ допоможе повернути спокій і розуміння, що вам все вдасться.

Третій спосіб. Провокації в образі, де є червоний колір, неминучі. І мова йде навіть не про білизну, хоча воно теж робить свою "справу". Всі знають прислів'я: "Якщо на жінці дорога і красива білизна, вона в будь-якому одязі виглядає дуже сексуально".

Обирайте правильну білизну Фото: Instagram/leaf.lingerie

Стиліст вже не раз протягом 3-х сезонів натякав, що жінкам пора робити сміливі кроки і вибирати напівпрозорі блузки або сукні. Тому нехай провокація в образі буде червоного кольору.

"Напівпрозорість показує красу жінки так, як необхідно це робити", – сказав Ільяс Сахтара.

Нагадаємо, перше на українському телебаченні мейковер-шоу для пар "Місія: краса" успішно стартувало в ефірі телеканалу "Україна" в 2018 році. "Місія: краса" не вдається до пластичної хірургії і не виснажує героїв дієтами, оскільки команда проекту впевнена – все, що потрібно для краси і щастя, вже є всередині нас.

Четвертий сезон шоу глядачі побачать вже 15 березня.

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