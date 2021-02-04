Як подруги з різними типами фігурами виглядають в однаковій нижній білизні (фото)

Виявляється, одні й ті ж вбрання чудово виглядають у будь-якому розмірі

Дві подруги, Деніз Мерседес та Марія Кастельянос, позують в однакових сукнях, блузах, купальниках, нижній білизні та інших предметах гардероба, аби продемонструвати, що одні й ті ж вбрання можуть однаково добре виглядати у будь-якому розмірі.

Деніз – модель родом з Домініканської Республіки, але виросла вона в американському Нью-Джерсі. Завдяки співпраці з брендами їй вдалося пробитися в модельну індустрію, і зараз дівчина позує для різних фірм.

Разом зі своєю подругою Марією подруги почали кампанію #stylenotsize (Стиль, а не розмір).

Подивіться, що вони публікують у себе в Instagram.

В піжамі

Фото: Instagram | Denise Mercedes

У купальнику

Фото: Instagram | Denise Mercedes

У стилі рятувальників Малібу

Фото: Instagram | Denise Mercedes

У халаті

Фото: Instagram | Denise Mercedes

Повсякденний одяг

Фото: Instagram | Denise Mercedes

На прогулянці

Фото: Instagram | Denise Mercedes

На урочисту подію

Фото: Instagram | Denise Mercedes

Облягаюча сукня

Фото: Instagram | Denise Mercedes

Вечірнє вбрання

Фото: Instagram | Denise Mercedes

У нижній білизні

Раніше ми розповідали про 31-річну модель Шейлу Фонг з Флориди (США), яка прославилася у Мережі завдяки своїм пишним формам.

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До того ж, модель витратила 37 мільйонів гривень, щоб бути схожою на Кім Кардашян.

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