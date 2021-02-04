Як подруги з різними типами фігурами виглядають в однаковій нижній білизні (фото)
Виявляється, одні й ті ж вбрання чудово виглядають у будь-якому розмірі
Дві подруги, Деніз Мерседес та Марія Кастельянос, позують в однакових сукнях, блузах, купальниках, нижній білизні та інших предметах гардероба, аби продемонструвати, що одні й ті ж вбрання можуть однаково добре виглядати у будь-якому розмірі.
Деніз – модель родом з Домініканської Республіки, але виросла вона в американському Нью-Джерсі. Завдяки співпраці з брендами їй вдалося пробитися в модельну індустрію, і зараз дівчина позує для різних фірм.
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Разом зі своєю подругою Марією подруги почали кампанію #stylenotsize (Стиль, а не розмір).
Подивіться, що вони публікують у себе в Instagram.
В піжамі
У купальнику
У стилі рятувальників Малібу
У халаті
Повсякденний одяг
На прогулянці
На урочисту подію
Облягаюча сукня
Вечірнє вбрання
У нижній білизні
Раніше ми розповідали про 31-річну модель Шейлу Фонг з Флориди (США), яка прославилася у Мережі завдяки своїм пишним формам.
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До того ж, модель витратила 37 мільйонів гривень, щоб бути схожою на Кім Кардашян.
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