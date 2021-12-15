У чому зустрічати Новий рік 2022: ЦУМ випустив святкову колекцію з українським брендом Marianna Senchina

До найголовнішого свята року залишилося зовсім небагато часу. Важливе питання – у чому зустрічати Новий рік 2022, дуже актуальне. Вибираємо найефектніші вбрання

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба

ЦУМ Київ продовжує серію колаборацій із українськими дизайнерами. Раніше універмаг представив спільну колекцію із брендом GUDU, обличчям якої стала зірка українського спорту – Дар'я Білодід.

Цього разу київський ЦУМ випустив восьму колаборацію з українським брендом Marianna Senchina.

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Головна тема співпраці – очікування свята, яке іноді буває кращим від самого свята.

У колаборації з головним універмагом країни дизайнерка підготувала лімітовану капсулу під назвою The HOLIDAY – вишукані богемні образи до сезону вечірок.

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба

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Естетика витримана у рамках головної сарторіальної формули бренду: оксамит, декор із кристалів, завжди актуальний принт polka dot та об'ємні рюші. У капсулі представлена одна з найвідоміших моделей бренду: сукня-жакет зі спущеною лінією плечей та рукавами-буфами, у варіації із класичного червоного оксамиту. Маріанна Сенчина не визнає напіврозмірів: виключно міні або високий розріз, відкриті плечі або глибокі вирізи. Щодо декору, то більшість елементів створені майстрами бренду вручну. Тільки виготовлення аплікацій з квітів для корсету зайняло понад 10 годин.

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба

Total look бренду неможливий без лінійки аксесуарів: обручів з бантами, оперних рукавичок з об'ємними рюшами. Головну роль відіграють футуристичні капелюхи з вуаллю, прикрашені розсипами кольорового гліттера.

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Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба

Наша капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ дарує відчуття наближення свят та відмінний настрій. Яскраві образи зроблять вас сучасною Марією Антуанеттою та перенесуть вас до бальної зали Версаля, – коментує баінг-директор ЦУМ Київ Ольга Чайка.

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба

Капсула Mariana Senchina x ЦУМ ексклюзивно представлена на 3-му поверсі ЦУМу і на tsum.ua.

Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба Капсульна колекція Marianna Senchina x ЦУМ / Фото: пресслужба 1 /11

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