Nike випустили кросівки в честь Парижа із символічним дизайном (фото)

Щоб відсвяткувати 40-річчя культового силуету Air Force 1 ветерана Nike Брюса Кілгора, бренд випускає серію пар кросівок з обмеженим тиражем, присвячених містам. Першою буде показана Air Force 1 Mid, присвячена Парижу. Також знайомтеся з новими мюлі Givenchy за 23 тис. грн.
За даними Nike, легендарна модель Air Force 1 продається більш ніж на 8 00 млн. доларів (21, 7 млрд грн) на рік. Цей культовий дизайн зазнав незліченну кількість змін з моменту його випуску в 1982 році, служачи основою для знакової співпраці з такими брендами як Off-White ™, Supreme, COMME des GARÇONS, UNDEFEATED і Louis Vuitton.
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У 2022 році виповнюється 40 років Air Force 1. Отже, шанувальники кросівок можуть очікувати появи безлічі релізів, включаючи Air Force 1 Mid Paris.
Кросівки Nike Air Force 1 Mid Paris мають шкіряний кремовий верх з накладками кольору Pollen Yellow. Вишита цифра "75" означає поштовий індекс міста. А металеве мереживо deubré — ще одна ода культовим паризьким вуличним бляшкам, і за більш уважного розгляду можна побачити трикутні перфорації на мисці, які, швидше за все, відносяться до Лувру.
Слідкуйте за випуском Nike Air Force 1 Mid Paris влітку 2022 року на офіційному сайті бренду та в деяких роздрібних магазинах.
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