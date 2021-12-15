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Nike випустили кросівки в честь Парижа із символічним дизайном (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
15 грудня, 12:41
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Знаменитий силует Air Force 1 відзначає 40-річчя, на честь якого бренд випускає лімітовану серію пар спортивного взуття.
Nike присвятили нові кросівки Парижу
Nike присвятили нові кросівки Парижу / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб відсвяткувати 40-річчя культового силуету Air Force 1 ветерана Nike Брюса Кілгора, бренд випускає серію пар кросівок з обмеженим тиражем, присвячених містам. Першою буде показана Air Force 1 Mid, присвячена Парижу. Також знайомтеся з новими мюлі Givenchy за 23 тис. грн.

За даними Nike, легендарна модель Air Force 1 продається більш ніж на 8 00 млн. доларів (21, 7 млрд грн) на рік. Цей культовий дизайн зазнав незліченну кількість змін з моменту його випуску в 1982 році, служачи основою для знакової співпраці з такими брендами як Off-White ™, Supreme, COMME des GARÇONS, UNDEFEATED і Louis Vuitton.

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Nike присвятили нові кросівки Парижу
Nike присвятили нові кросівки Парижу / Фото: Nike

У 2022 році виповнюється 40 років Air Force 1. Отже, шанувальники кросівок можуть очікувати появи безлічі релізів, включаючи Air Force 1 Mid Paris.

Nike присвятили нові кросівки Парижу
Nike присвятили нові кросівки Парижу / Фото: Nike

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Кросівки Nike Air Force 1 Mid Paris мають шкіряний кремовий верх з накладками кольору Pollen Yellow. Вишита цифра "75" означає поштовий індекс міста. А металеве мереживо deubré — ще одна ода культовим паризьким вуличним бляшкам, і за більш уважного розгляду можна побачити трикутні перфорації на мисці, які, швидше за все, відносяться до Лувру.

Слідкуйте за випуском Nike Air Force 1 Mid Paris влітку 2022 року на офіційному сайті бренду та в деяких роздрібних магазинах.

Nike присвятили нові кросівки Парижу
Nike присвятили нові кросівки Парижу / Фото: Nike

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Nike присвятили нові кросівки Парижу
Nike присвятили нові кросівки Парижу / Фото: Nike

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Олена Мело Тсіна
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