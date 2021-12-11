Як зустрінеш, так і проведеш: 5 небанальних місць, де в Україні відсвяткувати Новий рік 2022

Цей особливий день року заслуговує на те, щоб подарувати собі та своїм рідним казковий відпочинок

5 варіантів незабутнього Нового року в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

"Де зустрічати Новий рік?" – питання, яке щороку починає голосно звучати в голові вже на початку грудня, якщо не раніше. Але нам з вами пощастило народитись у неймовірній країні, де гарних місць дуже багато. І навіть скарги на те, що без снігу немає новорічної атмосфери – втрачають свій сенс від думки про Карпати, які вже встигли сховатися під білою шубою. Також настав час вибирати сукні на Новий рік.

Варіантів, де в Україні зустрічатиме Новий рік 2022, багато, але часу залишилося зовсім мало, тому варто поквапитися визначатися з місцем свого свята: бажаючих багато – а номери закінчуються.

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Для когось Новий рік – час гучних веселощів та відриву, інші бажають цього вікенду насолодитися спілкуванням з рідними людьми, хтось втомився від токсичного міста та мріє очиститися та привести тіло та думки до ладу. Ми вибрали для кожного з вас ТОП-5 небанальних місць в Україні, де вам сподобається провести кілька святкових днів.

SHELEST

Прекрасний заміський комплекс під Києвом біля Київського моря, що знаходиться в лісі та дихає затишком у будь-яку пору року. У комплексі є як готельні номери, так і цілі будиночки з чудовим виглядом.

Комплекс SHELEST обіцяє цікавий Новий рік 2022 / Фото: Instagram: shelest.hotel

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Тут можна зустріти Новий рік удвох із коханою людиною, у сімейному колі з дітьми і навіть великою компанією. Середня ціна за двомісний номер покращеного комфорту на добу – 5500 грн.

Новий рік у заміському комплексі SHELEST / Фото: открытые источники

Комплекс уже опублікував свою новорічну програму, якою ділимося з вами:

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31 грудня раніше за всіх почнуть розважатися діти: з 18:00 вони разом із Сантою та аніматорами подивляться виставу театру ляльок, пограють у ігри, візьмуть участь у майстер-класах та повечеряють. Батьки в цей час також мають багато завдань: насолоджуватися казковим настроєм, обійматися і готуватися до святкування.

21:00 – відкриваємо просеко.

22:00 – пробуємо страви із фуршету, позуючи фотографу.

22:30 – не стримуємось у танцях, бо на сцені вже кавер-група.

00:00 – загадуємо бажання під бій курантів.

00:00 – загадуємо бажання під бій курантів. 00:30 – вибігаємо у двір дивитися салют, як у дитинстві.

01:00 – підспівуємо хедлайнеру вечора.

02:00 – танцюємо до ранку під DJ-сет

1 січня нудьгувати теж не доведеться! З 9:00 до 13:00 – зустрічаємось на сніданку.

З 10:00 до 13:00 – розвиваємось та розважаємось з дітьми на майстер-класах.

З 12:00 до 23:00 – пробуємо яскраві льодяники та катаємось з величезної гірки на ярмарку.

З 17:00 – з філіжанкою какао дивимося улюблені новорічні фільми на великому екрані в пабі.

Новий рік у заміському комплексі SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel

Новий рік у заміському комплексі SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel

Shambala Wellness Club

Шамбала – це відпочинок для тих, хто хоче очиститися та перезавантажитись без алкоголю та шкідливих звичок. Місце оновлення ментального та фізичного здоров'я.

Shambala Wellness Club знаходиться за 30 км від Києва / Фото: Инстаграм

Комплекс знаходиться за 30 кілометрів від Києва в тихому, екологічно чистому місці в селі Рожни. Це найбільший в Україні та Східній Європі центр аюрведи.

Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Комплекс спеціалізується на двох напрямках: аюрведичному оздоровленні та SPA-відпочинку – і покликаний стати місцем оновлення, перезавантаження, відновлення ментального та фізичного здоров'я. Тут ви зможете вибрати бажану для себе програму оздоровлення, а решту за вас зроблять спеціалісти.

Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Триденна програма на Новий рік для двох з проживанням, оздоровчими процедурами від доктора аюрведи, триразовим харчуванням, послугами СПА, фіточаями, соляною кімнатою, тренажерним залом та йогою тричі на день – 34 800 грн. Варто зазначити, на Новий рік 2022 року в комплексі готують святковий фуршет із частуваннями та сюрпризами, але без алкоголю.

Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

RIVERWOOD

За дві години їзди від Києва в селі Мошни Черкаської області знаходиться заміський клуб RIVERWOOD. Він розташувався в екологічно чистій лісовій зоні на березі рукотворного озера з власним парком, сучасною архітектурою, великим рестораном, пивоварнями, терасами та мостом-арт-об'єктом.

У RIVERWOOD на Новий рік 2022 року підготували цікаву програму / Фото: открытые источники

До речі, вам буде цікаво дізнатися, що перший випуск "Холостячки" із Златою Огнєвіч, де вона знайомилася із хлопцями, знімали саме тут.

Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

Новорічна пропозиція для двох за 22 120 гривень від Riverwood Relax Park звучить так:

Двомісне розміщення в номері Стандарт ДАБЛ/ТВІН.

Новорічна програма "Паризький експрес". Під час подорожі до Франції на початку 20-го століття вас розважатимуть зірки кабаре. Виступає – LIDA LEE.

Новорічне меню; безліч подарунків тільки для гостей готелю, щоб ваше святкування пройшло без зайвих турбот.

Безкоштовні квитки на новорічну програму з аніматорами для дітей з 3 до 12 років.

Святковий бранч 1 січня у подарунок.

1 січня просто неба вуха на терасі під пледами.

Жива музика 1 січня.

Анімація для дітей, щоб батьки перепочили після святкування.

Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

"Три сині і донька"

"Три сині і донька" – це найвідоміший сучасний СПА-санаторій курорту Східниця. Комплекс з 2-х корпусів збудований у класичному стилі з елементами готики, має відмінну інфраструктуру, закритий басейн, внутрішній бювет мінеральних вод та велику лікувально-діагностичну базу. Працюють швидкісні панорамні ліфти.

СПА-санаторій "Три сині і донька" у Карпатах / Фото: открытые источники

Чудове місце в Карпатах із безкоштовним користуванням СПА-центром, саунами та іншими розвагами. Відпочинок тут ви запам'ятаєте на все життя! У концепцію готельного комплексу "Три сині і донька" покладено ідею максимального захисту довкілля та створення умов здорового способу життя для гостей.

"Три сині і донька" в Карпатах дасть змогу побачити Новий рік зі снігом / Фото: Инстаграм

Новий рік мрії у Карпатах / Фото: Инстаграм

СПА-санаторій "Три сині і донька" у Карпатах / Фото: Инстаграм

Середня ціна на номер для двох з видом на ліс 5000 грн на добу.

M1 Club Hotel

Клуб-готель "M1" розташований у парковій зоні на березі Чорного моря в Одесі. На території є комплекс саун, приватний пляж і бар на даху, облаштована безкоштовна приватна парковка.

Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1" / Фото: Инстаграм

Усі номери мають вікна з панорамним виглядом і телевізор з супутниковими каналами.

Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1" / Фото: Инстаграм

Клуб-готель "M1" – це: 68 дизайнерських номерів; ресторан авторської кухні; безкоштовне паркування для гостей; басейн, сауна, оренда транспорту та місце, де ранок починається не з кави, а з келиха просеко.

Ранкове просеко в одеському клубі-готелі "M1" / Фото: Инстаграм

Номер категорії Напівлюкс на двох із 31 грудня по 2 січня коштує 14 000 грн.

Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1" / Фото: Инстаграм

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