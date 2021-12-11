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Як зустрінеш, так і проведеш: 5 небанальних місць, де в Україні відсвяткувати Новий рік 2022

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
11 грудня, 10:00
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Цей особливий день року заслуговує на те, щоб подарувати собі та своїм рідним казковий відпочинок
5 варіантів незабутнього Нового року в Україні
5 варіантів незабутнього Нового року в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

"Де зустрічати Новий рік?" – питання, яке щороку починає голосно звучати в голові вже на початку грудня, якщо не раніше. Але нам з вами пощастило народитись у неймовірній країні, де гарних місць дуже багато. І навіть скарги на те, що без снігу немає новорічної атмосфери – втрачають свій сенс від думки про Карпати, які вже встигли сховатися під білою шубою. Також настав час вибирати сукні на Новий рік.

Варіантів, де в Україні зустрічатиме Новий рік 2022, багато, але часу залишилося зовсім мало, тому варто поквапитися визначатися з місцем свого свята: бажаючих багато – а номери закінчуються.

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Для когось Новий рік – час гучних веселощів та відриву, інші бажають цього вікенду насолодитися спілкуванням з рідними людьми, хтось втомився від токсичного міста та мріє очиститися та привести тіло та думки до ладу. Ми вибрали для кожного з вас ТОП-5 небанальних місць в Україні, де вам сподобається провести кілька святкових днів.

SHELEST

Прекрасний заміський комплекс під Києвом біля Київського моря, що знаходиться в лісі та дихає затишком у будь-яку пору року. У комплексі є як готельні номери, так і цілі будиночки з чудовим виглядом.

Комплекс SHELEST обіцяє цікавий Новий рік 2022
Комплекс SHELEST обіцяє цікавий Новий рік 2022 / Фото: Instagram: shelest.hotel

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Тут можна зустріти Новий рік удвох із коханою людиною, у сімейному колі з дітьми і навіть великою компанією. Середня ціна за двомісний номер покращеного комфорту на добу – 5500 грн.

Новий рік у заміському комплексі SHELEST
Новий рік у заміському комплексі SHELEST / Фото: открытые источники

Комплекс уже опублікував свою новорічну програму, якою ділимося з вами:

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  • 31 грудня раніше за всіх почнуть розважатися діти: з 18:00 вони разом із Сантою та аніматорами подивляться виставу театру ляльок, пограють у ігри, візьмуть участь у майстер-класах та повечеряють. Батьки в цей час також мають багато завдань: насолоджуватися казковим настроєм, обійматися і готуватися до святкування.
  • 21:00 – відкриваємо просеко.
  • 22:00 – пробуємо страви із фуршету, позуючи фотографу.
  • 22:30 – не стримуємось у танцях, бо на сцені вже кавер-група.
    00:00 – загадуємо бажання під бій курантів.
  • 00:30 – вибігаємо у двір дивитися салют, як у дитинстві.
  • 01:00 – підспівуємо хедлайнеру вечора.
  • 02:00 – танцюємо до ранку під DJ-сет
  • 1 січня нудьгувати теж не доведеться! З 9:00 до 13:00 – зустрічаємось на сніданку.
  • З 10:00 до 13:00 – розвиваємось та розважаємось з дітьми на майстер-класах.
  • З 12:00 до 23:00 – пробуємо яскраві льодяники та катаємось з величезної гірки на ярмарку.
  • З 17:00 – з філіжанкою какао дивимося улюблені новорічні фільми на великому екрані в пабі.

Новий рік у заміському комплексі SHELEST
Новий рік у заміському комплексі SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel

Новий рік у заміському комплексі SHELEST
Новий рік у заміському комплексі SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel

Shambala Wellness Club

Шамбала – це відпочинок для тих, хто хоче очиститися та перезавантажитись без алкоголю та шкідливих звичок. Місце оновлення ментального та фізичного здоров'я.

Shambala Wellness Club знаходиться за 30 км від Києва
Shambala Wellness Club знаходиться за 30 км від Києва / Фото: Инстаграм

Комплекс знаходиться за 30 кілометрів від Києва в тихому, екологічно чистому місці в селі Рожни. Це найбільший в Україні та Східній Європі центр аюрведи.

Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club
Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club
Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Комплекс спеціалізується на двох напрямках: аюрведичному оздоровленні та SPA-відпочинку – і покликаний стати місцем оновлення, перезавантаження, відновлення ментального та фізичного здоров'я. Тут ви зможете вибрати бажану для себе програму оздоровлення, а решту за вас зроблять спеціалісти.

Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club
Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Триденна програма на Новий рік для двох з проживанням, оздоровчими процедурами від доктора аюрведи, триразовим харчуванням, послугами СПА, фіточаями, соляною кімнатою, тренажерним залом та йогою тричі на день – 34 800 грн. Варто зазначити, на Новий рік 2022 року в комплексі готують святковий фуршет із частуваннями та сюрпризами, але без алкоголю.

Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club
Аюрведичний Новий рік 2022 у Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

RIVERWOOD

За дві години їзди від Києва в селі Мошни Черкаської області знаходиться заміський клуб RIVERWOOD. Він розташувався в екологічно чистій лісовій зоні на березі рукотворного озера з власним парком, сучасною архітектурою, великим рестораном, пивоварнями, терасами та мостом-арт-об'єктом.

У RIVERWOOD на Новий рік 2022 року підготували цікаву програму
У RIVERWOOD на Новий рік 2022 року підготували цікаву програму / Фото: открытые источники

До речі, вам буде цікаво дізнатися, що перший випуск "Холостячки" із Златою Огнєвіч, де вона знайомилася із хлопцями, знімали саме тут.

Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD
Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD
Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

Новорічна пропозиція для двох за 22 120 гривень від Riverwood Relax Park звучить так:

  • Двомісне розміщення в номері Стандарт ДАБЛ/ТВІН.
  • Новорічна програма "Паризький експрес". Під час подорожі до Франції на початку 20-го століття вас розважатимуть зірки кабаре. Виступає – LIDA LEE.
  • Новорічне меню; безліч подарунків тільки для гостей готелю, щоб ваше святкування пройшло без зайвих турбот.
  • Безкоштовні квитки на новорічну програму з аніматорами для дітей з 3 до 12 років.
  • Святковий бранч 1 січня у подарунок.
  • 1 січня просто неба вуха на терасі під пледами.
  • Жива музика 1 січня.
  • Анімація для дітей, щоб батьки перепочили після святкування.

Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD
Зустрічайте Новий рік 2022 у RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

"Три сині і донька"

"Три сині і донька" – це найвідоміший сучасний СПА-санаторій курорту Східниця. Комплекс з 2-х корпусів збудований у класичному стилі з елементами готики, має відмінну інфраструктуру, закритий басейн, внутрішній бювет мінеральних вод та велику лікувально-діагностичну базу. Працюють швидкісні панорамні ліфти.

СПА-санаторій "Три сині і донька" у Карпатах
СПА-санаторій "Три сині і донька" у Карпатах / Фото: открытые источники

Чудове місце в Карпатах із безкоштовним користуванням СПА-центром, саунами та іншими розвагами. Відпочинок тут ви запам'ятаєте на все життя! У концепцію готельного комплексу "Три сині і донька" покладено ідею максимального захисту довкілля та створення умов здорового способу життя для гостей.

"Три сині і донька" в Карпатах дасть змогу побачити Новий рік зі снігом
"Три сині і донька" в Карпатах дасть змогу побачити Новий рік зі снігом / Фото: Инстаграм

Новий рік мрії у Карпатах
Новий рік мрії у Карпатах / Фото: Инстаграм

СПА-санаторій "Три сині і донька" у Карпатах
СПА-санаторій "Три сині і донька" у Карпатах / Фото: Инстаграм

Середня ціна на номер для двох з видом на ліс 5000 грн на добу.

M1 Club Hotel

Клуб-готель "M1" розташований у парковій зоні на березі Чорного моря в Одесі. На території є комплекс саун, приватний пляж і бар на даху, облаштована безкоштовна приватна парковка.

Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1"
Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1" / Фото: Инстаграм

Усі номери мають вікна з панорамним виглядом і телевізор з супутниковими каналами.

Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1"
Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1" / Фото: Инстаграм

Клуб-готель "M1" – це: 68 дизайнерських номерів; ресторан авторської кухні; безкоштовне паркування для гостей; басейн, сауна, оренда транспорту та місце, де ранок починається не з кави, а з келиха просеко.

Ранкове просеко в одеському клубі-готелі "M1"
Ранкове просеко в одеському клубі-готелі "M1" / Фото: Инстаграм

Номер категорії Напівлюкс на двох із 31 грудня по 2 січня коштує 14 000 грн.

Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1"
Новий рік в Одесі можна зустріти у клубі-готелі "M1" / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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